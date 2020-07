Al igual que sus colegas, para Laura, la única posibilidad de generar ventas es a través del servicio de delivery y de take away. “Al no tener la chance de que los clientes entren a tu local, no te queda otra opción que salir a buscarlos. Trabajamos mucho con redes sociales, pero no todos los bares estaban preparados para interactuar desde ese lugar. Muchos tuvieron que aggiornarse”, explica.