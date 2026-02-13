Deportes

Francisco Cerúndolo va por las semifinales en el Argentina Open: hora y cómo ver los partidos de todos los tenistas argentinos

Este viernes habrá cuatro tenistas locales en acción en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Por los cuartos de final, el número uno del cuadro enfrentará al checo Vit Kopriva, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli se medirán en otro cruce albiceleste, y Tomás Etcheverry tendrá una dura misión ante el chileno Alejandro Tabilo

Francisco Cerúndolo quiere meterse entre
Francisco Cerúndolo quiere meterse entre los cuatro mejores del torneo

El Argentina Open comienza a transitar su recta final y este viernes ofrecerá una jornada cargada de expectativa en la fase cuartos de final. Con mayoría nacional en el cuadro, el torneo que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club se encamina a un desenlace que podría tener un marcado protagonismo local.

La acción se pondrá en marcha a las 13:00 en el Estadio Guillermo Vilas con la participación de Tomás Etcheverry (54° del mundo), quien enfrentará al chileno Alejandro Tabilo (71°).

El platense, séptimo preclasificado, viene de eliminar a Román Burruchaga (104°) en un partido maratónico que se extendió durante 3 horas y 38 minutos. El próximo obstáculo también será de alto riesgo: Tabilo derrotó al brasileño Joao Fonseca (33°) en la fase anterior y va por más.

El segundo turno tendrá un duelo íntegramente nacional: Sebastián Báez (34° del ranking ATP), cuarto favorito al título, se medirá con Camilo Ugo Carabelli (47°). El enfrentamiento garantiza al menos un representante argentino en semifinales y enfrenta a dos jugadores que se sienten cómodos sobre el polvo de ladrillo porteño.

Camilo Ugo Carabelli sigue de
Camilo Ugo Carabelli sigue de racha (Fuente: Challenger de Rosario)

Este jueves, Báez despachó sin inconvenientes a Ignacio Buse (96°), la esperanza del tenis peruano. Ugo Carabelli, por su parte, venció a su compatriota Mariano Navone (74°) en un cruce en el que apenas atravesó un sofocón en el tramo final, cuando luego de sacar para partido con un 6-2 y 5-2 a favor, sufrió dos quiebres seguidos y pudo cerrarlo por 7-5 tras romper el servicio de su rival en el undécimo juego.

No antes de las 15:00 llegará el momento del máximo candidato, Francisco Cerúndolo (19°), quien se cruzará con el checo Vít Kopriva (95°). El porteño, que en la ronda anterior superó al boliviano Hugo Dellien (167°) en sets corridos, intentará hacer valer su condición de máximo favorito frente a la sorpresa del certamen, que viene de eliminar al ex Top 10 italiano Matteo Berrettini (58°)

La jornada se cerrará desde las 20:00 con el ítalo argentino Luciano Darderi (22°), segundo cabeza de serie, frente al español Pedro Martínez (94°), verdugo de Juan Manuel Cerúndolo (80°) este jueves. Ambos llegan con buenos resultados en la temporada y prometen un partido intenso para definir al último semifinalista.

El Argentina Open reparte US$ 675.310 entre todos los participantes del cuadro principal y las distintas rondas del torneo. Todos los partidos son televisados por TyC Sports.

Tomás Etcheverry tuvo que trabajar
Tomás Etcheverry tuvo que trabajar mucho para vencer a Román Burruchaga

Argentina Open - Partidos del viernes 13 de febrero

Cuartos de final

  • Tomás Martín Etcheverry (ARG) vs. Alejandro Tabilo (CHI) – 13:00
  • Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Vít Kopriva (CZE) – 15:00*
  • Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs. Sebastián Báez (ARG) – 18:30*
  • Pedro Martínez (ESP) vs. Luciano Darderi (ITA) – 20:00*

*No antes de ese horario.

Argentina Open - Resultados del jueves 12 de febrero

Octavos de final

  • Luciano Darderi (ITA, 2) a Marcelo Tomás Barrios Vera (CHI) por 6-1 y 6-3
  • Pedro Martínez (ESP) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) por 7-6 (5) y 6-4
  • Sebastián Báez (ARG, 4) a Ignacio Buse (PER) por 6-3 y 6-4
  • Camilo Ugo Carabelli (ARG, 6) a Mariano Navone (ARG) - 6-2 y 7-5 

