Vuelco y llamas en un espeluznante accidente en el Midget de Bahía Blanca: “No podía respirar, me desesperé”

Rubén Jacob protagonizó un fuerte impacto, pero no sufrió consecuencias. La especialidad es la más fuerte de Argentina

Espeluznante accidente en el Midget de Bahía Blanca (En Carrera)

El Midget de Bahía Blanca es el más fuerte de Argentina. Cada viernes se congrega una multitud en el óvalo conocido como La Arena y en el que se vive una fiesta. En el marco de la séptima fecha de la temporada Estival 2025/2026 hubo un accidente que asustó a todos por su espectacularidad, pero afortunadamente el piloto Rubén Jacob no sufrió consecuencias.

En una de las carreras, el auto de Jacob se tocó con el de otro competidor y dio tres vuelcos, uno de ellos en el aire. Cuando cayó el vehículo se prendió fuego y fue el momento de mayor dramatismo. Aunque la seguridad del coche y el rápido accionar de los auxiliares de pista apagaron las llamas. El corredor pudo salir por sus propios medios.

“Fue el golpe nada más, pero estaba bien atado y siempre trato de estar sujeto para no tener ningún problema”, contó el piloto en diálogo con el medio especializado En Carrera.

Rubén Jacob habló tras su accidente en el Midget bahiense (En Carrera)

“Lo que me ‘mató’ mucho fue el matafuego, porque no podía respirar. Ahí me desesperé, pero en sí no pasó nada. Si estás bien atado en la butaca, no te hace nada”, añadió.

Sobre lo que ocasionó el fuego explicó que “fue porque en el golpe se apretó el tanque y se reventó y cayó arriba del escape o arriba de algo del motor. No tenía fuego adentro la habitáculo”.

No es la primera vez que Jacob tiene una experiencia extrema en medio de las llamas. “Me acuerdo de un vuelco en la temporada 2002/2003. El tanque de nafta de mi auto estaba atrás de la butaca, y yo, para protegerlo, lo había cubierto con un tejido de alambre. En el golpe, se corrió la batería, hizo chispa con el tejido y, cuando chorreó la nafta, se prendió todo fuego”, contó en una entrevista con La Nueva Provincia. Llamativamente, ese impacto no le trajo consecuencias, pero sí otro minutos más tarde: “Me bajé sin problemas, hasta que, ingresando a la ambulancia, alguien me empujó y me partí la cabeza con el borde de la puerta. El vuelco no me hizo nada, pero eso fue terrible”, recordó con una sonrisa.

El resumen de la Fecha 7 del Midget de Bahía Blanca (Club Midgistas del Sur)

El Speedway también es furor en Bahía Blanca y en las dos ruedas compitió Aníbal Colapinto, padre de Franco, quien es oriundo de dicha ciudad bonaerense. De hecho, las motos comenzaron su torneo Internacional con la presencia de pilotos extranjeros como los ucranianos Danko Hladkovskyi y Roman Kapustin, además del inglés, Drew Kemp.

El Midget bahiense tiene una fuerte historia y tradición y su primera carrera se disputó en la temporada 1945/1946, en la pista de atletismo del Club Estudiantes ubicada en el interior del Parque de Mayo, con un equipo de midgistas provenientes, según cuenta el sitio del Bahía Blanca Automóvil Club.

Cabe recordar que los autos de Midget no tienen frenos y por eso siempre van de costado en las curvas en una pista con forma de óvalo, lo que les da mayor espectacularidad. Sus carreras nocturnas en una pista que suele estar repleta tienen un marco único. Es un evento muy recomendable para compartir en familia.

Luego de siete eventos, el campeonato de Midget es liderado por Luciano Franchi (4 victorias), con 135,5 puntos; y detrás se ubican Roy Altamirano, con 114,75; Luciano Vallejos (1), con 114,5; Nahuel Schmit, con 94,25, misma cantidad que cosechó Fernando Saldamando. El certamen tiene un total de 92 participantes y cada noche la adrenalina es total por el sistema de competencia con el que se van eliminando en las series preliminares, repechajes, pre final y los mejores doce corren la final.

