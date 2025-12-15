Deportes

La Conmebol actualizó su ranking de clubes: en qué puesto quedaron River y Boca, y el nuevo club argentino en el top 10

La entidad sudamericana informó el listado que determina los bombos para las Copa Libertadores y Sudamericana

La Conmebol actualizó el Ranking
La Conmebol actualizó el Ranking

El nuevo ranking de clubes de la Conmebol para la temporada 2026 ha generado un reordenamiento significativo entre los equipos sudamericanos, con Boca Juniors y River Plate descendiendo en la clasificación y Racing Club logrando ingresar al grupo de los diez mejores. Según informó la propia entidad, este listado será determinante para definir los cabezas de serie en los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, lo que impactará directamente en el futuro competitivo de los clubes más destacados del continente.

En la actualización publicada, Palmeiras ocupa el primer puesto tras haber sido finalista en la última edición de la Copa Libertadores, mientras que Flamengo, reciente campeón del torneo, se ubica en la segunda posición. Este cambio en la cima del ranking desplaza a River, que lideraba la tabla en la edición anterior, al tercer lugar, posición que hasta ahora pertenecía a Boca. Como consecuencia, el equipo xeneize cae al cuarto puesto, aunque ambos conjuntos argentinos mantienen su condición de cabezas de serie para los sorteos de los principales certámenes continentales.

De todos modos, vale recordar que el Millonario disputará la Copa Sudamericana, mientras que el elenco azul y oro jugará la Libertadores.

Así quedó el Ranking de
Así quedó el Ranking de la Conmebol

El ascenso de Racing Club resulta especialmente relevante: el equipo de Avellaneda avanzó del duodécimo al noveno lugar, impulsado por la obtención del título en la Copa Sudamericana 2024 y su destacada actuación en la última Libertadores (llegó a semifinales). Este logro le permite consolidarse entre los diez clubes más importantes de Sudamérica.

La presencia argentina en el ranking se extiende más allá de los equipos mencionados. En la imagen oficial publicada por la Conmebol, que exhibe a los 30 mejores clubes del continente, también figuran Estudiantes en el puesto 18, Lanús en el 21, Independiente en el 24 y Vélez Sarsfield en el 26° lugar.

El método de cálculo del Ranking de Clubes de la Conmebol se basa en la suma de tres componentes principales, cuya ponderación determina la ubicación final de cada institución y, en consecuencia, su posición en los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El sistema otorga máximo peso al rendimiento de los últimos años, pero también reconoce la trayectoria en torneos internacionales y la obtención de títulos locales.

Para calcular la posición, la entidad sudamericana toma en cuenta, en primer lugar, los puntos acumulados por cada club en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana durante los últimos diez años. Este segmento premia la actuación reciente de los equipos, aplicando un valor decreciente a los puntos cuanto más antiguo sea el torneo considerado, lo que permite dar prioridad al rendimiento actual.

Además, se suma el coeficiente histórico, que corresponde a todos los puntos reunidos por un club en ambas competencias desde su creación hasta once años atrás. De este modo, se reconoce la participación sostenida y los logros a lo largo del tiempo de instituciones con trayectoria en el continente.

El tercer elemento es un bonus fijo, generalmente de 50 puntos, que se asigna a quienes hayan clasificado como campeones de su respectiva liga nacional. Este componente busca destacar la relevancia de los títulos domésticos recientes en el ámbito sudamericano.

Así, con la suma de estos tres factores —performance en la última década, coeficiente histórico y puntos por campeonato local—, la Conmebol determina el orden de los clubes en el ranking que define los bombos para los sorteos de la Libertadores y la Sudamericana.

