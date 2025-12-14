Los detalles del nuevo “Acuerdo de la Concordia”, el pacto que firmó la F1 con los equipos de cara a la nueva era de la categoría

La Fórmula 1 ya tiene su Acuerdo de la Concordia para 2026-2030 (Norris REUTERS/Amr Alfiky)

El nuevo Acuerdo de la Concordia 2026 redefine la estructura de poder y la distribución financiera en la Fórmula 1 para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, con el objetivo de fortalecer el orden y profesionalismo de la Máxima.

El Acuerdo o Pacto de la Concordia tuvo su primera celebración en marzo de 1981. La Asociación de Constructores de Fórmula 1 (FOCA por su sigla en inglés) y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), forjaron las bases para una equitativa división de los ingresos por publicidad y televisación. En 1988, se sumó Formula One Management (FOM), fundada por Bernie Ecclestone, su ex director ejecutivo y que es la empresa encargada de conducir los derechos comerciales de la Máxima. Es la firma con la que se negocia para poder tener una fecha y luego la FIA inspecciona y aprueba los circuitos en su rol de ente rector. Desde 2017 que esa entidad está a cargo de Liberty Media.

Según Motorsport y Autosport, la FIA, la dirección de la F1 (FOM) y los once equipos (FOCA) han pactado cambios sustanciales que buscan consolidar la estabilidad y el crecimiento de la serie, tras la firma del acuerdo comercial previo al Gran Premio de Australia en marzo.

Entre las modificaciones más relevantes, el nuevo acuerdo introduce una reestructuración en el sistema de votación de la Comisión de la F1. A partir de 2026, la cantidad de votos necesarios de los equipos para alcanzar una mayoría ordinaria se reduce de seis a cuatro, mientras que la supermayoría requerirá seis votos en lugar de ocho. Esta medida, anunciada por la FIA y la FOM durante las Asambleas Generales de la FIA en Tashkent, capital de Uzbekistán, otorga mayor peso a la FIA y a la FOM en la toma de decisiones, facilitando la implementación de cambios reglamentarios complejos y dotando a la serie de una plataforma más estable para afrontar desafíos futuros.

El acuerdo también contempla un incremento en las tasas de inscripción que los equipos y la FOM abonarán colectivamente a la FIA. Según Motorsport, se prevé que la suma total aumente en torno a 15 millones de dólares anuales, con un impacto especialmente notable en los equipos de mitad de tabla, que verán incrementada su contribución en varios millones de dólares.

Stefano Domenicali y Mohammed Ben Sulayem, personas claves para acordar el futuro de la F1 (REUTERS/Hamad I Mohammed/Pool)

Este nuevo esquema sustituye el sistema anterior, en el que la cuota se calculaba en función de los puntos obtenidos en la temporada previa, por una escala móvil basada en la posición de constructores, alineándose así con la distribución de premios económicos vigente.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró que los fondos adicionales se destinarán a reforzar la estructura operativa y tecnológica del organismo rector. El viernes, Ben Sulayem declaró: “Este acuerdo nos permite seguir modernizando nuestras capacidades reglamentarias, tecnológicas y operativas, incluido el apoyo a nuestros directores de carrera, oficiales y los miles de voluntarios cuya experiencia sustenta cada carrera. Nos aseguramos de que la F1 siga a la vanguardia de la innovación tecnológica, estableciendo nuevos estándares en el deporte mundial”, según Autosport.

El Director ejecutivo de FOM, Stefano Domenicali, afirmó: “Este acuerdo garantiza que la Fórmula 1 esté en la mejor posición posible para seguir creciendo en todo el mundo. Quiero dar las gracias al presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y a todos los equipos por la colaboración y la determinación para lograr los mejores resultados para todo el deporte en nuestras conversaciones”.

En respuesta a las demandas de los equipos para que la FIA invierta en la profesionalización de los comisarios y otros servicios, el órgano rector presentó un plan de mejora que recibió el respaldo de la FOM. Una fuente de equipo citada por Autosport expresó: “En general, estamos contentos de compartir el pastel de una manera más estructurada y justa, pero si lo hacemos, entonces queremos asegurarnos de que se destina a la profesionalización, la mejora de los servicios, etc”.

El nuevo acuerdo también incrementa la visibilidad institucional de la FIA en el paddock. La sección A del reglamento de 2026 establece que todos los monoplazas deberán exhibir el logotipo de la FIA en el morro (la trompa), en azul o blanco, con una altura mínima de 75 mm, y en una posición visible desde el lateral del coche, según el artículo A2.3.4 de las disposiciones reglamentarias generales.

Algunas fuentes consultadas por Motorsport sugieren que la redistribución de ingresos podría facilitar un aumento en el número de carreras al sprint y contribuir a que la FIA cubra los costes logísticos asociados.