Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El impacto por la noticia de la muerte cerebral de Santiago Fredes se extendió rápidamente entre los clubes y referentes del fútbol argentino, generando una ola de mensajes de pesar y reconocimiento a la figura del entrenador y ex jugador de Club Luján. La entidad lujanense, a través de un comunicado oficial, informó que Fredes, de 35 años, había sido declarado con muerte cerebral tras enfrentar una enfermedad autoinmune que deterioró su salud de manera súbita.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, expresó su pesar en redes sociales, tanto en la publicación del club en Instagram como en su cuenta personal de X. “Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga“, escribió Tapia, sumándose a las muestras de dolor que se multiplicaron en el ambiente futbolístico.

El Club Luján había comunicado el 24 de noviembre que Fredes se encontraba internado “debido a un tema de salud”. Días después, la institución precisó que el entrenador estaba “atravesando una situación delicada, recibiendo la atención correspondiente en base al diagnóstico médico”. Según el portal zonal Ladran Sancho de Luján, Fredes permaneció una semana en el Hospital Austral de Pilar, donde luchó contra una enfermedad autoinmune que agravó su estado de forma inesperada.

La trayectoria de Fredes estuvo marcada por su identificación con el club que lo vio nacer futbolísticamente. Tras su paso como jugador por Flandria, Defensores Unidos y Excursionistas, regresó a Luján en 2018 para retirarse con la camiseta de la institución. Luego de colgar los botines, se mantuvo vinculado a la estructura de Juveniles y, a fines de 2024, asumió el desafío de dirigir al primer equipo. Bajo su conducción, el conjunto lujanense alcanzó los cuartos de final del Reducido por el ascenso, donde fue eliminado por Sportivo Barracas en la definición por penales.

La renovación de su contrato como director técnico se anunció el 25 de octubre, reflejando la confianza de la dirigencia y el plantel en su proyecto. En un video institucional, Fredes manifestó: “Estamos muy contentos de anunciarles que hemos renovado el contrato con el club para el próximo año con el primer equipo renovando la confianza que tuvimos, sosteniendo este proyecto que nos va a hacer lograr cosas importantes. Le agradezco a toda la gente que confió en nosotros, que se ilusionó con este equipo y decirle que se quede tranquilo que vamos a ir por una nueva ilusión con los jugadores que se queden y los que vengan y devolverle al club todo lo que está buscando y el salto de categoría que necesitamos. Buscaremos ser protagonistas una vez más, gracias por el apoyo”.

El comunicado oficial del Club Luján destacó la huella imborrable que dejó Fredes en la institución, no solo como jugador y entrenador, sino también como formador y referente de los valores del club. “El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona”, señaló la entidad, que acompañó a la familia y seres queridos del técnico en este momento de dolor y pidió respeto y comprensión para su entorno.

El Club Social y Deportivo Flandria también se sumó a los mensajes de condolencias, recordando el paso de Fredes por la institución en 2011 y su rol como referente en Luján. “Desde el Club Social y Deportivo Flandria lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta durante el año 2011 y fue un gran referente del Club Luján, tanto como jugador, coordinador y entrenador. Abrazamos y enviamos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento“, publicó la entidad en sus redes sociales.

La noticia de la muerte cerebral de Fredes, quien había renovado su vínculo con Luján hasta 2026, dejó consternada a la comunidad futbolística y a quienes compartieron con él su pasión, entrega y sentido de pertenencia.

LOS MENSAJES EN HONOR A SANTIAGO FREDES