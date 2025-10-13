Deportes

Boca Juniors confirmó la lesión de uno de sus titulares para la recta final del Torneo Clausura: cuánto tiempo estará inactivo

Claudio Úbeda no podrá contar con Alan Velasco, que jugó los últimos dos encuentros desde el arranque

Alan Velasco, junto a Lautaro
Alan Velasco, junto a Lautaro Blanco y Milton Giménez festejan un gol ante Newell's. El ex Independiente sufrió una lesión de rodilla (Fotobaires)

Tras la tristeza que generó la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors volvió a los entrenamientos y se confirmó la baja de uno de sus titulares en los últimos dos encuentros: Alan Velasco sufrió una distensión en el ligamento izquierdo de su rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá alejado de la competencia durante al menos dos meses. Esta situación deja al volante ofensivo con grandes chances de perderse el resto del Torneo Clausura 2025, justo cuando el equipo afronta una etapa decisiva de la temporada.

El incidente que provocó la lesión de Velasco ocurrió durante una práctica en el predio de Ezeiza tras un choque con Toto Belmonte que le impidió completar la sesión de entrenamiento. Posteriormente, el futbolista fue visto utilizando una férula en la pierna al salir del velatorio en la Bombonera del técnico fallecido. El parte médico, difundido este lunes por el departamento del club posterior al deceso de Russo, confirmó la gravedad de la dolencia y el extenso período de recuperación que deberá afrontar el jugador.

La baja de Velasco representa un contratiempo para el Xeneize en el tramo final del certamen. Con la fase regular programada para concluir a mediados de noviembre y los playoffs en el horizonte, la ausencia del mediocampista obliga al cuerpo técnico a replantear la estrategia para los próximos compromisos. De esta manera, el chileno Carlos Palacios, quien participó en la última práctica, se perfila como principal candidato para ocupar el lugar de Velasco en el once titular de cara al partido frente a Belgrano, previsto para el sábado 18 de octubre a las 18 horas en La Bombonera. Hay que recordar que el encuentro contra Barracas Central fue postergado debido al fallecimiento de Russo, lo que ha modificado la preparación del plantel, que tuvo dos días de duelo sin ejercitarse.

Parte médico de Boca sobre
Parte médico de Boca sobre la lesión de Alan Velasco

El club atraviesa días de duelo tras la muerte de Russo, quien dejó una huella profunda en jugadores, cuerpo técnico y aficionados. El pasado jueves, el plantel asistió al velatorio del entrenador en La Bombonera y, en el primer entrenamiento posterior a la pérdida, se realizó un minuto de silencio en su memoria. El club compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el legado del ex DT de Rosario Central y quien jugó toda su carrera como futbolista en Estudiantes de La Plata. “Gracias por tu ejemplo, tu grandeza y la huella imborrable que dejaste en nosotros. Todo se cura con amor”, acompañado de una imagen del homenaje en el centro de entrenamiento. Además, el ómnibus del club ya exhibe un ploteo especial con la imagen de Russo y una frase que lo recuerda en cada traslado del plantel.

La continuidad del proyecto deportivo en el primer equipo xeneize quedó en manos de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, colaboradores directos de Russo, quienes dirigirán al equipo hasta diciembre. El colaborador colombiano confirmó públicamente que ambos asumirán la conducción técnica hasta el final del torneo, con el compromiso de honrar el legado de Russo en las fechas restantes y en las finales de la Liga de la Copa El asistente también compartió durante una entrevista en Radio Caracol recuerdos personales sobre la fortaleza y la determinación del entrenador, destacando su deseo de permanecer al frente de Boca Juniors pese a las dificultades de salud

En el plano individual, Velasco había logrado consolidarse como titular en los últimos partidos, tras un inicio de año irregular marcado por un penal fallado en la serie ante Alianza Lima por el repechaje de la Copa Libertadores. Desde su llegada a comienzos de 2025, el futbolista suma un gol y dos asistencias en 30 encuentros disputados, y su rendimiento reciente le permitió ganarse un lugar en el equipo inicial frente a rivales como Defensa y Justicia y Newell’s, donde aportó una asistencia.

El Xeneize volverá a jugar
El Xeneize volverá a jugar tras la muerte de Russo el próximo sábado ante Belgrano (Fotobaires)

