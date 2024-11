La verdad detrás de la posible llegada de Paredes a Boca Juniors: qué le dijo Riquelme

El sueño de Riquelme y todo Boca: que Leandro Paredes se ponga la camiseta azul y oro otra vez

Es una contratación que se está cocinando a fuego lento. Así como ocurrió con la de Edinson Cavani, que tardó un poco más de la cuenta, pero se terminó sellando. El sueño de repatriar a Leandro Paredes está más latente que nunca, tanto para los hinchas como para Juan Román Riquelme, que mantiene asiduo contacto con el campeón del mundo. Sin embargo, el presidente xeneize no se apresura y juega con el tiempo. Sabe que la voluntad del 5 albiceleste será fundamental para que la tratativa llegue a buen puerto.

Fuentes confiables vinculadas al entorno de Riquelme le confiaron a Infobae que la estrategia de Román no es taladrarle el teléfono con mensajes, sino más bien todo lo contrario. El pope azul y oro tiene cancha en esta cuestión y sabe que los asuntos personales de cada futbolista tienen prioridad a la hora de tomar una decisión de vida tan importante como la que sería volver a jugar y vivir en Argentina. Y el caso de Paredes es especial, ya que está esperando un hijo con su esposa.

“Román le dijo que cuando él piense en volver, le avise. Él no lo va a joder a Paredes”, deslizaron. Riquelme sabe que existen guiños que invitan a pensar con un pronto retorno al club, pero que por cuestiones económicas y personales de Paredes, lo mejor es que sea el jugador el que esté 100% decidido a firmar su regreso para poner en funcionamiento el operativo. Un punto a favor de Boca es que el mediocampista de 30 años no está teniendo continuidad en la Roma: sumó apenas 10 minutos sobre los últimos siete encuentros oficiales.

Paredes dijo que llevará a Dybala a Boca

“No le prometí nada a Román, él fue muy claro conmigo, yo también. Ni yo voy a empujar para ir, ni él me va a llamar para volver. Sabemos que el fútbol es así, vamos viendo cómo se van dando las cosas y, cuando se tenga que dar, se dará. No tengo dudas de que se dará. Mis ganas siempre son de querer volver”, manifestó Paredes hace meses. Tras la conquista de la Copa América en Estados Unidos, no solamente reconfirmó su anhelo de volver a jugar con la casaca del club que ama, sino que además redobló la apuesta y aseguró que intentaría convencer a Paulo Dybala de que firme junto a él.

“Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes, siempre la competición es espectacular, pero mucho no puedo decir. Tengo que vivir mi carrera día a día”, declaró el ex Juventus y PSG en una de sus últimas entrevistas públicas que brindó en Argentina. Eso no fue todo, ya que también tuvo que aclarar los posteos que había realizado su padre horas atrás, con una sugestiva imagen de Leandro con la indumentaria de Boca y el año 2025. “Mi papá está re loco, pero bien, bien, tranquilo. Vivo mi vida tranquila, vivo mi carrera día a día y, como digo siempre, lo que tenga que pasar, pasará. Vamos a seguir viendo”, dijo.

¿Fernando Gago lo llamó? Si bien se rumoreó que el flamante entrenador xeneize le envió un mensaje para decirle “te quiero acá”, el propio Paredes desmintió el trascendido: “No hablé con Fer, no. Me parece espectacular su designación como DT. Tiene un estilo de juego que a mí me encanta. Obvio que me gusta, es un entrenador que ha demostrado que puede estar a la altura, así que ojalá que le vaya de la mejor manera porque le tengo un gran cariño”.

Paredes se mensajea con Riquelme, pero Román no lo presionará para que vuelva a Boca (REUTERS/Rodrigo Valle)

Paredes jugó en Boca Juniors hasta mediados de 2014 y en esos cuatro años disputó 31 partidos y marcó 5 goles, antes de pasar a jugar en Italia, en el Chievo Verona y el Empoli. Luego fue comprado por la Roma, donde estuvo hasta 2017 y regresó al año pasado luego de sus etapas en el Zenit de Rusia, París Saint-Germain (PSG) y retornó a Italia para jugar en la Juventus. Consolidado como pilar en la Selección a cargo de Lionel Scaloni, ganó el Mundial de Qatar 2022, las Copa América 2021 y 2024 y La Finalissima ante Italia (por entonces campeón europeo) en 2022, en la disputa del trofeo intercontinental.

Su contrato con la Roma vencerá el 30 de junio de 2025, pero desde enero está en condiciones de negociar con otra entidad en caso de que no arregle su continuidad con el equipo de la capital italiana. Las cartas están echadas sobre la mesa y la voluntad y deseo de Paredes empiezan a ser claves para que se defina su posible arribo en el próximo mercado de pases.