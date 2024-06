Las 20 grandes figuras del fútbol mundial que se perderán la Eurocopa

Las figuras que se pierden la Eurocopa

Este viernes, Alemania y Escocia darán el puntapié inicial de la Eurocopa a partir de las 16 en el Allianz Arena de Múnich. La competencia reunirá a 24 seleccionados que buscarán decir presente en la definición del 14 de julio próximo en el Estadio Olímpico de Berlín, aunque hay 20 grandes estrellas que seguirán las acciones a distancia por no haber sido convocados por sus equipos o ni siquiera haber logrado el pasaje.

MATS HUMMELS (ALEMANIA)

Mats Hummels fue la figura del Borussia Dortmund en defensa en esta temporada (REUTERS/Leonhard Foeger)

Sin lugar a dudas, uno de los destacados defensores que dejó la Champions League fue el zaguero finalista con el Borussia Dortmund. A sus 35 años, el caudillo de 1.91 de altura disputó los 90 minutos en los 13 encuentros de la Orejona. Sin embargo, la edad fue un condicionante para no ser elegido por Julian Nagelsmann, según contó en una entrevista con el diario alemán Bild: “No ir a la Eurocopa es amargo. Soy uno de los cinco mejores defensores de Alemania y no voy a formar parte”.

THIBAUT COURTOIS (BÉLGICA)

Ganó la Liga de España y la Champions League con Real Madrid (REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Esta ausencia no obedecería a cuestiones futbolísticas, sino todo lo contrario. A nivel personal, el arquero terminó una temporada para el olvido que se coronó en el aspecto colectivo con el título de la Champions con Real Madrid. A mitad de 2023, abandonó la concentración de Bélgica en medio de la clasificación a la Eurocopa debido a su descontento con el entrenador de los Diablos Rojos, Domenico Tedesco, quien no le dio el brazalete de capitán en un partido en ausencia del habital portador de la cinta, Kevin De Bruyne, según precisaron distintos medios belgas. Desde ese momento, sufrió dos graves lesiones con el Merengue y, a pesar de haberse recuperado, el DT no lo citó para los amistosos previos frente a Montenegro y Luxemburgo.

ERLING HAALAND (NORUEGA)

Haaland ganó tres titulos con Manchester City en la temporada (Fredrik Varfjell / NTB / AFP)

El máximo goleador de la Premier League aún no conoce lo que es jugar una Eurocopa. El hombre del Manchester City tuvo una temporada irregular por las lesiones que lo mantuvieron al margen en un tramo de la temporada, pero cerró el curso con 38 goles y 6 asistencias en 45 partidos. Ganó el Mundial de Clubes sin sumar minutos, la Supercopa de Europa, el torneo local y perdió la final de la FA Cup ante Manchester United. A nivel selección, terminó muy lejos de la pelea por clasificar al torneo continental, ya que finalizó en el tercer escalón del grupo, a 6 puntos de Escocia y a 10 de España, los dos clasificados.

MARTIN ODEGAARD (NORUEGA)

El organizador de juego noruego, una baja de peso (Reuters/Andrew Couldridge)

El estratega del Arsenal fue la máxima figura de un equipo que bailó a su compás y terminó subcampeón de la Premier League. Con solo 25 años, es el capitán de los Gunners y del combinado nacional, fue uno de los principales asistidores (10) en el torneo doméstico y acumuló más de 4.000 minutos con el elenco de Londres, que fue eliminado en cuartos de final de la UEFA Champions League, en tercera ronda de la FA Cup y en cuarta ronda de la Copa de la Liga.

JADON SANCHO (INGLATERRA)

Recuperó su mejor versión en el Borussia Dortmund (REUTERS/Carl Recine)

El volante ofensivo de 24 abriles pasó por todos los estadíos en el último año. Fue separado del plantel profesional del Manchester United debido a un “problema de disciplina”, según comunicaron los Diablos Rojos, dejó de ser considerado y emigró a préstamo al Borussia Dortmund, donde jugó los siete partidos en la Champions League, e incluso fue titular en la definición con derrota ante Real Madrid en Wembley. El entrenador de Inglaterra, Gareth Southgate, lo había hecho estrenarse en la Mayor, pero no le tembló el pulso para dejarlo afuera por la sobreabundancia de variantes en el último tercio de la cancha. “No podemos comenzar con todos”, declaró para la BBC Sport.

MARCUS RASHFORD (INGLATERRA)

Surgió de las Inferiores del Manchester United (Reuters/Paul Childs)

Con 17 goles en 60 partidos disputados en Los Tres Leones, la ausencia de atacante de 26 años podría llamar la atención, pero hizo méritos para quedarse afuera después un año muy flojo con el Manchester United. Su gol a los 113 minutos contra Liverpool lo dejó con vida en la FA Cup y terminó siendo clave para obtener la clasificación a semifinales y, obviamente, el título posterior ante el City, pero su nivel fue una sombra del mostrado durante el primer semestre del año pasado con una faceta goleadora envidiable.

JACK GREALISH (INGLATERRA)

Grealish, de 28 años, convirtió dos goles en 36 partidos con Inglaterra (Reuters/Lee Smith)

El extremo izquierdo del Manchester City fue citado para los amistosos previos a la Euro, pero resultó cortado por Southgate después de jugar 27 minutos en la victoria 3-0 contra Bosnia, en la cual contribuyó con una asistencia. Su nivel fluctuante en los Ciudadanos fue clave para quedar atrás de jóvenes con mucho presente como Bukayo Saka (Arsenal) y Anthony Gordon (Newcastle).

HARRY MAGUIRE (INGLATERRA)

Harry Maguire se desempeña como central del Manchester United (REUTERS/Carl Recine)

“Estoy devastado por no haber sido seleccionado para jugar con Inglaterra en la Eurocopa este verano”. En su descargo, el zaguero central del Manchester United contó que nunca se pudo recuperar a tiempo de una lesión en la pantorilla y, en palabras de Gareth Southgate, su retorno incluía perderse toda la fase de grupos. Debido a este motivo, el autor de 7 tantos en 63 encuentros con el equipo nacional se quedó afuera de la nómina de 26 elegidos.

JAMES MADDISON (INGLATERRA)

James Maddison con la camiseta de Los Tres Leones (REUTERS/Hannah Mckay)

Su mudanza del Leicester al Tottenham tuvo un arranque demoledor con cinco asistencias sumadas a tres goles en los primeros nueve compromisos de la Premier League. Sin embargo, una lesión lo dejó afuera de las canchas de noviembre a enero, perdió continuidad y tampoco volvió de la misma manera a un equipo que pintaba para pelear el campeonato y terminó conformándose con la clasificación a la UEFA Europa League. Ese parate obligado lo dejó afuera de la última fecha FIFA de 2023 y tuvo minutos en los amistosos del presente calendario, aunque la excelente actualidad de Jude Bellingham (Real Madrid) y Phil Foden (Manchester City) le sacaron su lugar.

FRENKIE DE JONG (PAÍSES BAJOS)

Frenkie de Jong se quedó afuera por lesión (AP/Ricardo Mazalan)

El volante central neerlandés no se recuperó a tiempo de una lesión en su tobillo sufrida con el Barcelona durante el clásico ante Real Madrid en abril pasado. “Tiene un historial con esta lesión. Su club se arriesgó antes y ahora tenemos que pagar el precio”, cuestionó el seleccionador Ronald Koeman sobre la gestión del Blaugrana en la recuperación de una pieza clave en su plantel y el futbolista de 27 años lamentó la decisión: “Estoy triste y decepcionado por no poder llegar a la Eurocopa. Hemos hecho todo lo que hemos podido en las últimas semanas, pero lamentablemente mi tobillo necesita más tiempo”. Su lugar fue ocupado por Ian Maatsen, finalista de la Liga de Campeones con Borussia Dortmund.

GAVI (ESPAÑA)

Gavi es una baja sensible para España (AP/Manu Fernandez)

El hombre del Barcelona sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco lateral durante un partido de España en noviembre pasado por la clasificación al torneo continental. Tras disputar el Mundial 2022, el joven de 19 años se perderá la que iba a ser su primera Eurocopa.

SANDRO TONALI (ITALIA)

Sandro Tonali jugó 15 partidos con Italia y se quedó sin posibilidades de disputar su primera Eurocopa (EFE/EPA/ALEX NICODIM)

El mediocampista de 24 años emigró a comienzos de temporada del Milan al Newcastle, aunque no pudo mostrarse tanto en las Urracas porque recibió una suspensión de 10 meses en octubre pasado por un caso de apuestas ilegales. Además, tiene una sanción de dos meses en suspenso de la Federación inglesa por apostar en cuatro partidos a favor del cuadro de la Premier League. Su primer castigo caduca el 27 de agosto, pero si reincide, deberá postergarlo un par de meses. Su baja no es menor para la Azzurra, que debe afrontar el Grupo de la Muerte con España, Croacia y Albania.

PAUL POGBA (FRANCIA)

Paul Pogba fue sancionado con cuatro años fuera de las canchas (REUTERS/Alberto Lingria)

Con 31 años, acumuló 91 partidos con 11 goles en Les Bleus y, a pesar de no haber sido convocado al Mundial 2022, Pogba fue una pieza clave del equipo campeón del mundo en 2018. El talento desplegado con el combinado nacional no descartaba un posible regreso en el corto plazo, pero la figura de la Juventus recibió una suspensión de cuatro años tras dar positivo en un control antidopaje durante el partido de la Vecchia Signora ante Udinese de agosto pasado.

CHRISTOPHER NKUNKU (FRANCIA)

Christopher Nkunku llegó al Chelsea a mitad de 2023 desde el RB Leipzig (REUTERS/Lisa Leutner)

La estrella del Chelsea integró el recambio generacional de Francia con vistas a la Copa del Mundo de Qatar, pero se quedó afuera de esa cita por un esguince de rodilla y ahora también se perderá las acciones en Alemania tras varias lesiones sufridas en la presente temporada con el equipo de la Premier League.

LUCAS HERNÁNDEZ (FRANCIA)

Antes de llegar al PSG, Lucas Hernández jugó en Atlético de Madrid y Bayern Múnich (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El plantel liderado por Didier Deschamps pierde a un defensor polifuncional a la hora de ser central o lateral izquierdo. El jugador del París Saint-Germain (PSG) había padecido una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en el primer partido del Mundial ante Australia y ahora tuvo una lesión idéntica en la otra rodilla en los primeros días de mayo, que lo dejará sin fútbol oficial hasta 2025.

EDIN DZEKO (BOSNIA)

(REUTERS/Amel Emric)

Todo parece indicar que el gigante de 38 años y 1.93 de estatura está a un paso de no disputar una Eurocopa en su carrera. El máximo goleador en la historia de su seleccionado ha dejado una huella con esta camiseta, que lo ha llevado al Mundial 2014, y estuvo a un paso de obtener su boleto para Alemania, pero cayó en el Repechaje contra Ucrania. Deberá esperar cuatro años más, si es que no cuelga los botines antes o deja de ser considerado.

DEJAN KULUSEVSKI (SUECIA)

Dejan Kulusevski juega en el Tottenham (Anders Wiklund/TT News Agency via REUTERS)

El extremo derecho de 24 años disputó los ocho partidos de la clasificación a la Eurocopa con Suecia sin poder torcer el destino de un país que terminó en el tercer lugar de su grupo, lejos de los clasificados Austria y Bélgica.

ALEXANDER ISAK (SUECIA)

(Octav Ganea via REUTERS)

Es la joya del Newcastle de Inglaterra. El autor de 11 tantos en 46 partidos con Suecia terminó la temporada de gran manera en las Urracas, ya que cerró como el tercer máximo artillero de la Premier League (21) y podría ser vendido en este mercado de pases por cuestiones ligadas al Fair Play Financiero, según informó el diario británico The Sun. Solo disputó la Eurocopa de 2021, cuando Suecia fue eliminada en octavos de final por Ucrania en la prórroga.

LUKAS HRADECKY (FINLANDIA)

Lukas Hradecky tiene 34 años y disputó 92 partidos con Finlandia (REUTERS/Anton Vaganov)

Muchos se preguntarán de quién estamos hablando, pero sin él no hubiéramos tenido al equipo sensación de Europa durante la última temporada. El arquero del Bayer Leverkusen fue parte importante del invicto extendido durante 51 encuentros; levantó la Bundesliga y la Copa de Alemania sumadas a ser subcampeón de la UEFA Europa League. El capitán de su selección no pudo acceder a la Eurocopa porque cayó en el Repechaje ante Gales.

MICHAL SALÍNEK (REPÚBLICA CHECA)

Michal Salínek será baja en República Checa (Jasmin Walter/Getty Images)

La historia del volante central del Twente de Países Bajos merece ser contada. Desde la selección, se informó que sufrió una “laceración” en una pierna tras haberse caído de una bicicleta. Sin embargo, el paso de las horas modificó la primera versión para dar paso a la verdad: se arrojó en un triciclo pendiente abajo en uno de los picos cercanos del pueblo austríaco de Schladming, se estrelló en el camino de ripio y se lastimó una pierna. Recibió cuarenta puntos externos y veinticinco internos de los médicos. “He cometido un error que no podré deshacer. Me he castigado a mí mismo”, escribió en un comunicado.

LOS GRUPOS DE LA EUROCOPA

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría y Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia y Albania

Grupo C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra

Grupo D: Polonia, Países Bajos, Austria y Francia

Grupo E: Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania

Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal y República Checa