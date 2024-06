Debutó el nuevo programa de Wainraich y tuvo a Adrián Suar como invitado: así lo mandó al frente Leticia Siciliani

Suar reveló qué lo pone de mal humor (El Trece)

En los últimos minutos de este lunes debutó La noche perfecta (El Trece), el late night conducido por Sebastián Wainraich que ofrece una opción entretenida para cerrar el día con una sonrisa. Este show, que presenta una banda en vivo y un invitado especial cada noche, destaca por la diversidad de su contenido, ofreciendo no solo entrevistas, sino también monólogos por parte de su conductor.

En lo que fue su primera emisión al aire, el invitado especial fue justamente el gerente de programación del canal, Adrián Suar, quien con un tono y actitud relajada respondió cada una de las preguntas y se sumó rápidamente al tono de la charla propuesto por el ciclo, en el que no faltaron las risas, las chicanas y las intervenciones de quienes lo acompañan, como Peto Menahem o Leticia Siciliani. Y justamente fue con esta última y el invitado que se produjo un divertido pase de comedia al momento en que se le consultó sobre qué cosas lo ponen nervioso.

“Nunca te vi nervioso, hacés de todo, hacés teatro, hacés cine, dirigís el canal, producís, sos buen anfitrión y nunca te veo tenso, nunca te veo nervioso”, comenzó destacando el conductor sobre un aspecto del invitado que le llamó la atención desde hace tiempo. Ante ello, su interlocutor destacó: ”A veces los procesos van por dentro, pero mi naturaleza habitual es la no tensión. Parte de mi personalidad es así, hay días obviamente. Pero además trabajo mucho para ir por esa naturaleza de ir por ese estado de ánimo”.

Este lunes debutó La noche perfecta, con Adrián Suar como primer invitado (Captura El Trece)

Sin embargo, lograron llegar a un acuerdo en el que hay momentos en que no se puede mantener la calma, como cuando a uno le hablan de cerca o incluso llegan al contacto físico, aunque volvió a aclarar que “soy muy pro de estar de buen humor, y me genera mejor energía, me hace estar más inteligente. Lo digo porque cuando piso la otra baldosa, en algunos momentos de mi vida que me ha pasado, me conecto con un Adrián que no me gusta”.

Fue en ese entonces en que en la charla intervino Leticia Siciliani, hermana menor de Griselda: “Pero por ejemplo si no te funciona la tele, si no te funciona la televisión, o algo con el control remoto, o la llave del auto”, ejemplificó su excuñada, ante lo que el productor sin vueltas, lanzó: “Sacala de acá, tiene data”. Pero pese al pedido, la actriz continuó: “¿Puede ser que un día escuché a lo lejos se me rompió el auto?”.

Entonces, el invitado aclaró lo ocurrido: “Te voy a explicar por qué. Bueno, obviamente, ella es la tía de mi hija y tiene data. Y mi hija, que me tiene de hijo... Dijo bien Leti, ¿qué me saca? Por ejemplo, ahí hay un punto”, arrancó el actor. “Yo, salvo a lo que me dedico, que a veces bien, a veces mejor, a veces peor, en el resto hago agua, soy un pibe con muchas dificultades. Me subo al auto -que no tiene llave, sino botón de contacto- no prende, la tengo que llevar a Margarita al colegio, y se producen las dos cosas, Margarita que me dice ‘ay papá, no vamos a llegar’, porque me conoce, y yo le digo que vamos a llegar. Y empiezo a tocar y no prende. Ese día hubo quilombo con la batería, y había tenido un quilombo con la llave que se me había caído y no había forma de hacer prender el auto”.

Respecto de ese panorama de tensión continuó explicando: " “Y yo, que me conozco, digo yo no lo voy a hacer, y ahí, cuando me encuentro con mi propia inutilidad se me sale la cadena, pero porque me frustro. Y la pregunta siguiente es ‘¿qué te produce la frustración?’ es el enojo”, cerró.