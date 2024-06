Revelaron detalles del escándalo de apuestas en la Premier League que involucra a una figura de Brasil: el plan que incluyó pagos de 60 personas

Lucas Paquetá podría ser expulsado de por vida de la Premier League (REUTERS/Dylan Martinez)

Lucas Paquetá, uno de los mejores volantes de la Premier League, quedó en el ojo de la tormenta hace algunas semanas tras ser acusado por la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) de haber cometido infracciones durante cuatro partidos e influir con el objetivo de que una o más personas se beneficien de sus apuestas deportivas.

El brasileño, que será parte de la selección de su país que disputará la Copa América en los Estados Unidos, publicó un descargo en sus redes sociales tras recibir la acusación. “Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre”, escribió el ex jugador del Flamengo y que desembarcó en la máxima categoría del fútbol inglés en 2022 tras su paso por el Olympique Lyon.

En las últimas horas, una información del periódico The Sun generó revuelo en el ambiente. Según la sección deportiva del medio británico, la FA emitió una recomendación para que Paqueta sea suspendido “de por vida” para jugar en Inglaterra si es encontrado culpable de los cargos que se le imputan.

En ese sentido, el diario dio detalles que se conocen por primera vez de la estafa de la cual habría sido protagonista el brasileño, que quedó en la mira por recibir una tarjeta amarilla por valor de tan sólo siete libras. Paquetá está acusado de haber buscado ser amonestado de manera deliberada en cuatro partidos de la Premier League: contra Leicester en 2022 y en los encuentros del West Ham frente al Aston Villa , Leeds United y Bournemouth, todos en 2023, con el objetivo de ganar dinero para sus amigos.

En la investigación a la que tuvo acceso el periódico, se cree que unas sesenta personas apostaron a que Paqueta iba a ver una tarjeta amarilla en alguno de esos encuentros de la liga inglesa, en un juego que osciló un desembolso de dinero que va de las mencionadas 7 a 400 libras. De esta manera, esto habría generado ganancias de unas 100 mil libras.

Paqueta jugará la Copa América con Brasil (REUTERS/Juan Medina)

Lo particular, según aclara la fuente a la que accedió The Sun, es que la primera compañía de apuestas que encendió la alarma sobre esta estafa sospechosa fue la empresa Betway, principal patrocinador de camisetas de los Hammers en la competición.

Además, se aclaró que las apuestas “en favor” de Paquetá se habrían producido en un lugar frente a la costa de Río de Janeiro. Este complicado escenario legal para el brasileño es un gran obstáculo para dar un paso hacia adelante en su carrera deportiva, ya que los rumores lo situaban como una de las prioridades para Pep Guardiola de cara a renovar la plantilla del Manchester City de cara a la próxima campaña.

El caso contra el mediocampista que también jugó en el Milán, de Italia, se puso en marcha el verano europeo del año pasado cuando las compañías de apuestas activaron una alerta de integridad por extraños pagos en el lugar del que Paquetá es oriundo. Además de eso, el diario The Sun reveló que el brasileño pidió no jugar el duelo que puso en marcha el análisis de arreglo de puntos de la FA (primer partido del West Ham frente al Bournemouth).

Es posible que la audiencia del caso se extienda durante varios meses, dado el impacto que generó que el futbolista de 26 años sea uno de los protagonistas. “Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido”, fue lo que dijo Paquetá cuando se expuso su nombre en el escándalo de apuestas.

Por su parte, el comunicado de la FA contra el volante del West Ham lo dejó expuesto por los datos brindados de los partidos en los que supuestamente estuvo implicado en la serie de apuestas. “Lucas Paqueta ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas E5 y F3 de la FA. El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023″.

“Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas para sacar provecho de las apuestas. Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso”, agregó el informe presentado por la federación inglesa.

El jugador sudamericano no es el primer futbolista en ser investigado por los organizadores de la Premier League: en 2023, la estrella del Brentford Ivan Toney fue condenado a ocho meses sin jugar y una multa económica de más de 60 mil dólares tras ser acusado. Por su parte, el italiano Sandro Tonali (Newcastle) fue señalado de infringir en unos 50 puntos del reglamento de la federación y no juega partidos oficiales desde octubre de 2023.