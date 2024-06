El motivo por el que Harry no asistirá a la boda de uno de sus mejores amigos, el Duque de Westminster

El Príncipe Harry decidió no asistir a la boda de su amigo Hugh Grosvenor para prevenir conflictos con su hermano William (REUTERS)

Recientemente, se reveló que el Príncipe Harry no asistirá a la boda de uno de sus amigos más cercanos, Hugh Grosvenor, el 7mo Duque de Westminster, en la Catedral de Chester. La decisión fue tomada para evitar que el conflicto con su hermano William, el Príncipe de Gales, eclipse el evento. Según informó The Times, Harry alcanzó un “acuerdo civilizado” con Hugh para no asistir y así permitir que William ejerza un rol de mayor prominencia durante la ceremonia.

La boda, que se celebrará el próximo viernes, fue calificada como el acontecimiento social del año en la alta sociedad británica. Entre los invitados se encuentran personajes destacados como miembros de la familia Van Cutsem, muy cercanos a los Windsor y relacionados con los Grosvenor por matrimonio. Se espera que alrededor de 400 personas asistan al evento, seguido por una recepción en la extensa propiedad de 4.452 hectáreas del Duque de Westminster en el Eaton Hall.

La boda del Duque de Westminster es considerada el evento social del año en la alta sociedad británica (Getty)

Una fuente cercana a la familia comentó a Mail on Sunday que William solicitó tener un rol prominente en la boda, lo que desencadenó la decisión de Harry de rechazar la invitación. “Se solicitó que William tenga un rol destacado en la boda y eso fue lo que motivó a Harry a declinar la invitación”, dijo.

El gran acontecimiento se celebra en medio de un conflicto latente entre Harry y William que ha llamado la atención pública desde hace tiempo. Según fuentes de Page Six, Harry y Meghan recibieron invitaciones, pero conjuntamente decidieron no asistir.

Harry y Meghan rechazaron la invitación a la boda para evitar eclipsar el rol prominente de William (REUTERS)

Hugh Grosvenor, conocido por ser uno de los terratenientes más ricos del Reino Unido, trató de intervenir cualquier polémica al seguir siendo amigo de ambos hermanos. En tanto, Harry había sido considerado en algún momento para ser el padrino, pero su incomodidad al respecto lo llevó a renunciar a la invitación.

Cómo será la boda del Duque de Westminster

La celebración también contará con la participación de George, hijo de William y ahijado de Hugh, quien jugará un papel considerable en la ceremonia. La Princesa de Gales, Kate Middleton, y los otros miembros de la familia real, el Rey Carlos y la Reina Camila, no estarán presentes. Kate aún se está recuperando de un tratamiento de quimioterapia después de una operación abdominal este año, mientras que Carlos se encontrará en Francia conmemorando el 80º aniversario del Desembarco de Normandía, apenas 24 horas antes del enlace matrimonial.

La ausencia de Kate Middleton se debe a su recuperación de un tratamiento de quimioterapia (REUTERS)

Pese a la tensión en torno a su boda, el tímido Hugh, de 32 años, demostró un gran amor por su área local. Según The Times, durante el evento se repartirán helados gratuitos y se contribuyó a la decoración floral del verano en la ciudad de Chester, para fortalecer su “gran conexión personal con la zona”.

Olivia Henson, la futura duquesa y novia de Hugh, también proviene de una familia acomodada. Descendiente de los banqueros Hoare, así como de los marqueses de Bristol y los duques de Rutland, Olivia habla español e italiano y tiene un título en Estudios Hispánicos e Italiano de Trinity College, Dublín. Actualmente trabaja como gerente de cuentas en Belazu, una marca de ingredientes B Corp.

Hugh Grosvenor mantiene amistad con ambos hermanos a pesar del conflicto entre Harry y William (Créditos: Instagram/Richard Eden)

Además, Hugh ha sido muy activo en obras benéficas, destacándose por su apoyo a la rehabilitación de miembros heridos o lesionados de las fuerzas armadas. Durante la pandemia del COVID-19, donó USD 31,5 millones al Servicio Nacional de Salud (NHS), y posteriormente, otra cantidad de USD 12,4 millones en reconocimiento a los esfuerzos del personal sanitario.

La futura boda marca un importante capítulo en la vida de Olivia y Hugh, quienes se conocieron a través de amigos en común en 2021 y anunciaron su compromiso en abril del año pasado. Su boda en Chester ha generado gran expectación, rememorando eventos icónicos como la boda de la hermana de Hugh, Lady Tamara, con Edward van Cutsem en el mismo lugar en 2004.