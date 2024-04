“No me queda mucho tiempo de vida”: el desgarrador mensaje de una ex estrella de la NBA que espera un trasplante de riñón

Nate Robinson con la camiseta de los Boston Celtics en 2010, uno de los equipos por los cuales pasó en sus 12 temporadas en la NBA (Elsa/Getty Images)

El ex basquetbolista Nate Robinson atraviesa desde hace dos años problemas severos de salud, ya que padece insuficiencia renal y en las últimas horas confesó que su situación es cada vez más grave, debido a que necesita un trasplante de riñón para seguir viviendo.

Con 39 años y una dilatada trayectoria en la NBA, donde jugó para franquicias destacadas como New York Knicks, Boston Celtics y Chicago Bulls, entre otras, el tres veces ganador del torneo de volcadas (2006, 2009 y 2010) con apenas 1.75 metros de estatura describió el calvario que vive a diario y la lucha que lleva desde hace cuatro años con la búsqueda -hasta ahora infructuosa- de conseguir un donante.

“Sé que no me queda mucho tiempo si no puedo conseguir un riñón. No me quedará mucho tiempo de vida. Así que sólo quiero aprovecharlo lo mejor que pueda”, le dijo Robinson al medio británico Daily Mail y también reconoció que sin el tratamiento de diálisis solo sobreviviría “una semana o dos”.

Con 650 partidos jugados en la NBA y un promedio de 11 puntos en 22.5 minutos por partido, el oriundo de Seattle relató que luego de hacerse diálisis sufre de vómitos frecuentes y dolores que lo dejan internado en el hospital durante uno o dos días. “El cuerpo de algunas personas rechaza la diálisis. Gracias a Dios que el mío lo acepta y puedo vivir... si no fuera a diálisis, probablemente no viviría más de una semana o dos. Así que es serio, no te puedes perder ni un día. Entro tres días a la semana, cuatro horas al día y me limpian la sangre para sacar mis toxinas. Me ayudan mucho porque así es como vivo”, continuó Nate.

Nate Robinson en Chicago Bulls en 2013. El base, tres veces ganador del torneo de volcadas de la NBA, sufre una insuficiencia renal (Mike Stobe/Getty Images)

La “máquina”, tal como describe el ex base de los Knicks al proceso de diálisis al que se somete, lo ayuda para mantenerlo con vida en este duro momento. “Simplemente estoy disfrutando los momentos en los que me siento saludable. Intento salir con mis hijos, ver a mi familia y jugar al básquet, hacer las cosas que amo. Todavía trato de hacer todo lo que puedo para mantenerme y sentirme lo más normal que se pueda, ser lo más humano posible”, agregó.

Por otra parte, el deportista que también incursionó en otras disciplinas como el fútbol americano y boxeo, en el que realizó una exhibición en 2020 con el famoso youtuber Jake Paul, contó que debió modificar su dieta para mejorar su calidad de vida.

“Hay un montón de cosas que tienes que rever. Tienes que tener medidas de todo lo que comes y bebes. No puedes cometer excesos. Cambié mi dieta y sólo trato de comer mejor, alejándome de muchos alimentos procesados. Solo trato de comer frutas y comida a la parrilla, pollo y pescado, cosas más saludables. Esa es la manera en que puedo sobrevivir y mantenerme con vida. tanto como pueda”, completó.

Por último, Robinson remarcó que peleará por su vida y dejó un mensaje alentador: “Me mantengo tan humilde como puedo y simplemente agradezco a Dios por cada oportunidad... cada día es una bendición estar vivo y poder hacer lo que hago todos los días. Algunas personas van al hospital para buscar riñones y nunca salen”.