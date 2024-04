Caso Jorge Martínez: el fiscal pidió tres años para el DT de Boca y acusó por falso testimonio a Bermúdez y Delgado

Pidieron tres años de cárcel para Jorge Martínez (Gustavo Gavotti)

El fiscal de la causa que implica por abuso sexual simple a Jorge Martínez, ex entrenador del equipo femenino profesional de Boca Juniors, pidió tres años de cárcel y acusó de falso testimonio a Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, testigos convocados por el implicado. A la espera del alegato de la defensa, el pedido dejó complicado al ex futbolista de 50 años que fue denunciado por Florencia Marcó, empleada del club y ex miembro del departamento de prensa.

La denuncia se trata de un abuso sexual simple, un delito que conlleva una pena de 6 meses a 4 años de prisión. La severidad del caso ha llevado a que el juez Sergio Paduczak, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22 de Comodoro Py, sea el encargado de presidir el juicio, destacando la gravedad de las acusaciones enfrentadas por Martínez.

El viernes 22 de marzo, los miembros del Consejo de Fútbol Mauricio Serna (presente en la sala), Bermúdez y Delgado (de forma virtual) declararon como testigos por parte de Martínez: los tres negaron haber estado en conocimiento de la situación antes de conocerse la denuncia judicial, escenario diferente a lo que declaró la víctima. Además, otras cuatro personas atestiguaron para respaldar la versión de Martínez.

“Cuando ocurrieron los hechos, hablé con Bermúdez y el resto de los integrantes del Consejo de Fútbol y ellos me dijeron que lo hablaron después con Riquelme. Es decir, estaban todos informados y supuestamente iban a tomar algún tipo de medidas. Y no hicieron nada”, había aclarado la empleada de Boca al respecto.

El abogado Ángel Romero, defensor del técnico, había sido optimista respecto al veredicto hace algunos días: “Nadie vio lo que ella denuncia. Los testigos fueron claros en ese aspecto, nadie pudo acreditar una conducta impropia. No hay nada que lleve a pensar en una culpabilidad”. Vale mencionar que Romero había recusado al juez Paduczak ya que, según su visión, este había actuado como un “fiscal en el caso” y que realizó “preguntas inducidas y tendenciosas” a los testigos que presentaron ambas partes con la intención de “obligarlos a que afirmen una situación que nunca existió”. Esa medida fue rechazada y por eso la causa continuó hoy.

Marcó, que trabajaba en Boca desde 2011 y en 2019 pasó a formar parte del departamento de prensa en la rama femenina, declaró que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación (incluso que llegó a ser manoseada) por parte de Martínez en el año 2022. Andrea Lucangioli, abogada de la denunciante, había manifestado: “Hubo muchas contradicciones entre las declaraciones de quienes siguen siendo empleados de Boca. Pero la única testigo que ya no está vinculada al club fue contundente: dijo que vio la situación y que sabía también de otros abusos por parte de Martínez y cuando el juez le preguntó por qué nadie los denunció ella dijo lo que todos saben: ‘Por miedo’”.

En una entrevista con TyC Sports, Marcó manifestó: “Mi vida cambió totalmente cuando esta persona (Jorge Martínez) inició su trabajo en Boca en enero de 2022. Empecé a vivir lo que es un abuso. Y en este tiempo de reflexión dividí mi vida en etapas que me permitieron pensar sobre lo ocurrido. La primera etapa tiene que ver con una negación y una confusión, porque no podes creer que la persona que está trabajando con vos comience a abusar de vos. Entonces minimizás los hechos. Decís ‘esto no puede ser, yo estoy loca’, entrás en la duda. Después, de a poco, lo vas confirmando y aparece un silencio como consecuencia de la vergüenza que sentís. No lo podés poner en palabras. No lo podía nombrar”.

Marcó sigue siendo empleada de Boca pero actualmente se encuentra de licencia por tratamiento psicológico sin goce de sueldo. “Espero que se deje de naturalizar el abuso, el acoso y la violencia, que se le empiece a dar el lugar que corresponde, sobre todo en un espacio como en el que yo me encontraba, que es el del fútbol femenino. Que se tome conciencia del daño que genera un abuso. El abuso hay que llamarlo por su nombre, no hay que minimizarlo. Se conoce poco y no se habla. Y lo que no se habla no se visibiliza. ¿Y cómo vamos a cambiar algo de lo que no se habla?”, expresó.