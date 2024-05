Luciano Castro recordó su enojo con Pampita cuando ella mostró sus fotos íntimas: “No creo en sus disculpas”

Luciano Castro contra Pampita

Al parecer Luciano Castro es una persona que no olvida. En una entrevista con Catalina Dlugi, abordó nuevamente el tema de la cosificación que sufre a diario a raíz de unos comentarios en la televisión de Paraguay que se hicieron virales. En este sentido, compartió la charla que tuvo con una amiga sobre el tema, en la que intentó sentar las diferencias entre lo que él vive y las experiencias sobre acoso en espacios públicos del que son víctimas las mujeres.

El actor agradeció el aire que le daban para referirse al tema en el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad): “Desde que hablé de eso nunca más tuve la oportunidad. Y tengo grandes amigas, por suerte, que no me cagaron a pedos, pero me dijeron ‘Gordo, tu discurso es erróneo, porque una cosa es lo que vos manifestás con respecto a tu cosificación o que te toquen de más, pero nunca te compares con una mujer’”.

Allí le graficaron la situación con un ejemplo contundente: “‘Si vos te tomás un colectivo, ¿pensás qué ponerte para tomarte el colectivo? Bueno, yo sí'. Desde ese punto de vista quiero aclarar que no me comparé nunca con una mujer. Porque sin querer queriendo, al no ser claro caés en esas cosas de que si las mujeres piden igualdad, nosotros también. No, una cosa de lo genérico y otra cosa es el género. Porque es verdad, yo no reparé nunca y cuando mi amiga me decía esto, yo me agarraba la cabeza y decía ‘¿qué vergüenza, ojalá en la próxima entrevista pueda aclarar esto’”.

Pese a que la conductora quería sacarlo de ese lugar, él mismo continuó refiriéndose al tema: “No me comparo con una mujer porque aparte me puso un ejemplo más contundente, ‘olvídate de la ropa, por ahí estás en el bondi, vestido con la ropa correcta y te tenés que bajar porque hay uno que te está acosando o apoyando y quizás ese se baja en la misma parada y ya tu vida es un pánico. ¿A vos te pasa?’ Exacto, no me pasa”.

Luciano Castro habló del acoso sufrido (América)

En ese momento, Catalina llevó a la conversación el nombre de Pampita Ardohain, al destacar que se disculpó con el actor por los sucesos ocurridos en 2019. Cabe recordar que en ese tiempo comenzaron a circular por aplicaciones de mensajería unas imágenes de Luciano desnudo. La modelo, por entonces al frente de su programa Pampita Online, mostró el contenido al aire con declaraciones como “si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner. Qué bien que está, qué bárbaro”, e incluso redobló la apuesta y destacó que “una amiga pasó por ahí. Le voy a mandar un mensaje con aplausos. La voy a felicitar”.

Frente a esos sucesos, ahora Catalina le recordó a Castro que “hubo gente que te pidió disculpas. Pampita, por ejemplo, te pidió disculpas públicas. Muchas mujeres te pidieron disculpas públicas”, pero el actor no dejó que la conductora terminara la frase y repreguntó: “¿Públicas? ¿públicas? Ay, qué lástima. Públicas. Disculpame, Catalina. Te agradezco. No, de verdad, no te rías”, expresó, antes de profundizar su pensamiento.

“Hay algo del valor de las personas. Si tengo que decirte algo a vos, Catalina, te llamo por teléfono. No espero una entrevista con alguien para decir ‘¿Y sabes qué? Le quiero pedir perdón a Catalina Dlugi porque le dije que era una...’ No, te llamo y te digo, ‘Catalina disculpame, me equivoqué'. Entonces yo ahí es cuando creo en tu disculpa. Igual que la gente que sufre y llora y después de eso lucra. Y dejé de creer un poco en tu sufrimiento”, cerró.