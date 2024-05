El espectacular BMW que perteneció al Flaco Menotti y salió a la venta: el precio y todos los detalles

El Flaco Menotti sobre un auto clásico en el encuentro hecho en La Biela en 2019 (Crédito: Instagram: @a.a.volantes)

El pasado 5 de mayo falleció César Luis Menotti a sus 85 años y el primer entrenador campeón mundial con la selección argentina era un amante de los autos. Una de sus joyas se puso en venta y se trata de un BMW 635 CSi de 1981, un emblemático deportivo que fue uno de los mejores de su época. El coche alemán está en impecable estado y cuenta con todos los detalles originales.

El Flaco lo tuvo en su poder durante diez años y lo compró 0 km, según informa el sitio especializado Motor1. Para la época el coche fue un infierno con un motor seis cilindros en línea de 3.453 cm3, que en su momento llegó a erogar unos 218 caballos de potencia.

Dicho portal afirmó que el auto tiene un precio de venta de 35 mil dólares. El vehículo está en manos de Volkshop Argentina, un taller de restauración de coches alemanes y en una de sus publicaciones en Instagram pusieron una foto con la frase “alineamos el finde y sale a la venta”.

Menotti acompañó al Lole Reutemann en el GP de Argentina de 1979 (Alejandro de Brito)

Menotti tenía una buena relación con Carlos Alberto Reutemann al que acompañó en el Gran Premio de la República Argentina de Fórmula 1 en 1979. También llegó a tener una agencia de autos de Rosario y entre sus coches tuvo un Ford Falcon Sprint, pero siempre manifestó que al que le tuvo más cariño fue a un Torino ZX.

En junio de 2019, en un encuentro que se hizo en al tradicional bar La Biela de Recoleta, que es dedicado al automovilismo, el Flaco Menotti se hizo presente y se subió a algunos autos clásicos. Ese evento fue organizado por la Asociación Argentina de Volantes (AAV), la mutual que desde 1931 le otorga cobertura médica a los pilotos.

El Flaco pasaba por ahí y le llamó la atención los autos clásicos que se expusieron. “Vi estas joyas y paré. Soy un apasionado de los autos. Siempre que pude tuve autos deportivos porque me gusta acelerarlos. Fui amigo de Juan Manuel Fangio y recuerdo que me llevó una vez a la La Peregrina”, contó aquel día Menotti, en referencia a la estancia que era del recordado piloto, Juan Manuel Bordeu, pupilo de Juan Manuel Fangio.

Los papeles del auto (Motor1 - Volkshop Argentina)

“En otra oportunidad, cuando dejé el futbol tenía agencia de autos en Rosario y venía a buscarlos a Buenos Aires. Ahí lo conocí a Carlos Pairetti, que me llevó a Rosario de regreso en un Falcon Sprint, fuimos a fondo, lloviendo, y por momentos por la tierra, no se veía nada, fue una experiencia terrible, ahí me di cuenta del por qué estos muchachos eran tan buenos arriba de un auto”.

“Cuando volví de dirigir en Europa me compré un Renault 18 y me lo preparó Osvaldo Antelo, por lo que tenía un pique fantástico. En la actualidad todavía conservo una cupé Torino ZX con toda la “música” y de vez en cuando me doy el gusto y la acelero un rato”.

En ese momento elogió a Facundo Ardusso, por entonces vigente bicampeón del TC 2000. “Los domingos veo todas las carreras, no me pierdo ninguna, y si no puedo verlas las escucho por la radio. Me gusta mucho este chico que es de Las Parejas, Ardusso, me parece que está en su máximo nivel”, concluyó.

FOTOS DEL BMW 635 CSi DEL FLACO MENOTTI

El BMW 635 CSi fue uno de los mejores deportivos de su época (Motor1 - Volkshop Argentina)

El frente del coche (Motor1 - Volkshop Argentina)

El tradicional emblema de la casa germana sobre el capot (Motor1 - Volkshop Argentina)

El instrumental y tablero (Motor1 - Volkshop Argentina)

Las butacas de cuero (Motor1 - Volkshop Argentina)

El motor del BMW (Motor1 - Volkshop Argentina)

El baúl con dos ruedas de auxilio (Motor1 - Volkshop Argentina)

La parte trasera (Motor1 - Volkshop Argentina)