Luciano Castro se emocionó al hablar de su amistad con Diego Maradona y Guillermo Coppola: “Me trataban como a un hijo”

Luciano Castro recordó su amistad con Diego Maradona y Guillermo Coppola (Video: Noche al Dente - América TV)

En su paso por Noche al Dente (América TV), Luciano Castro protagonizó una emotiva charla con el conductor Fer Dente. Además de reconocer su romance con Griselda Siciliani, el actor recordó a corazón abierto cuando conoció a Diego Maradona durante un partido de las inferiores de Argentinos Juniors. Desde ese momento, forjaron una gran amistad junto a Guillermo Coppola, histórico representante del Diez, que recuerda con mucho cariño hasta hoy.

“Me trataba como un hijo y tenía 36 años el gordo, era un pendejo, acababa de llegar de Europa y me dice ‘che vos, el de la tele’, y el de la tele el único era yo”, evocó, antes de contar una anécdota como ejemplo. “Diego me preguntó ‘¿Te gustan las ranas fritas?’ y le dije ‘me encantan’, pero no comí ni una. Él sabía, vos llegabas a la casa y había otra opción, siempre estaba Claudia (Villafañe) que no iba a permitir que te mueras de hambre nunca”, explicó el actor sobre uno de sus primeros encuentros con el ídolo argentino.

Si bien aseguró que no probó sus famosas ranas fritas, el hombre apodado como “Kapanguita” por Diego y Guillermo, se refirió al gran vínculo que forjaron. “Él quiso que seamos recontra amigos, en eso hay que ser generoso y no darle el lugar solamente a Maradona. Había un montón de gente que quería estar todo el tiempo al lado de él y él estaba con quien quería”, comentó, con la voz quebrada.

Sosteniendo esa línea, confesó: “Cuando nos tuvimos que separar, porque nos separamos como una pareja, él y Coppola fueron los que más me alentaron a que lo hiciera”. Ante la consulta por parte del conductor sobre su decisión, Castro señaló que fue debido a un cambio en su vida, el cual lo “bancaron” y le dejaron en claro el gran aprecio que le tenían al seguir pendiente de él. “No hagas cag…’ y ‘cuídate’”, lo aconsejaron.

Luciano Castro recordó los mejores momentos de su amistad con el exfutbolista y su representante (Noche al Dente - América TV)

El actor aseguró que el representante continúa cuidándolo y suele mandarle mensajes. “El otro día hablaba con Guillermo que estaba en Barcelona, y yo estaba con mi hijo que nunca me escuchó hablar con Coppola y me dice ‘¿es Coppola de verdad?’ y Guillermo me decía en el final del texto ‘no te olvides nunca lo que te amo’”, señaló sobre la sorpresa de Fausto. “No sabes cómo quedó mi hijo, no lo podía creer”, sumó.

Por otro lado, rememoró el origen de su apodo, el cual señaló que se debía a que tenían una banda de rock. “Nos tuvimos que sacar el nombre porque ya estaba otra con ese y el manager nos pidió que lo cambiáramos, éramos unos crotos”, explicó, entre risas, al referirse al grupo liderado por el Mono Fabio. En ese sentido, le comentó a Dente: “Vos viste cómo Diego caminaba, yo le decía Kapanga y él (Guillermo) me empezó a decir “Kapanguita”.

Como cierre, el actor recordó que una de las pocas personas que podía hacerle frente a Diego era Ricardo Darín, a quien señaló como “el único que se animaba a decirle las cosas a Diego, que nadie se animaba, era Darín. Ricardo, espero que no te enojes, pero también habla bien de vos, por eso lo estoy contando”.

La emoción de Guillermo Coppola tras escuchar a Luciano Castro

Guillermo Coppola le respondió a Luciano Castro, tras recordar su amistad con Diego Maradona

Luego del paso del ex Jugate conmigo por por el ciclo de Fer Dente, Teleshow se comunicó con el representante, que se mostró sensibilizado por los dichos de su amigo: “Realmente lo de Luciano emociona, emociona porque es así. Siempre fue así, al natural”, expresó, antes de aportar su visión de la historia.

“Nosotros lo conocimos con Diego muy chiquito y se movía con nosotros. Con mucho cariño, con mucha ternura, así fue”, señaló el empresario, quien recordó a Castro como “un chiquito lindo, bueno, sensible, adorable”.

En su relato, Coppola describió el vínculo con el actor en aquel tiempo. “Viajábamos mucho y él cada vez que podía se acercaba y compartía salidas, comidas. Él siempre destacó que tanto Diego como yo lo cuidamos. Emocionante lo de Luciano, le deseamos lo mejor”, concluyó en diálogo con este medio.