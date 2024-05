Las confesiones de Romario tras volver del retiro a los 58 años: por qué las redes lo hubieran “arruinado” y su polémica teoría de los 2000 goles

Romário saluda a los aficionados del club América de Río de Janeiro (EFE/Antonio Lacerda)

En abril pasado, Romário Faria revolucionó al mundo del fútbol tras comunicar su regreso de manera profesional a los 58 años para defender los colores del America de Rio de Janeiro, institución a la que preside, con la intención de concretar el sueño de jugar con su hijo, Romarinho, quien llegó en este mercado de pases. El campeón del mundo con Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994 brilló por lujos, golazos y movimientos que hicieron recordar a la mejor versión del futbolista, que también se destacó por lo que hacía fuera de la línea de cal.

El veterano delantero, que aún no debutó con esta camiseta, brindó una entrevista para la agencia EFE en la cual se refirió a esa Copa del Mundo y cómo avanzó el fútbol con el paso de los años. En más de una oportunidad se ha jactado de tener 1002 tantos en la élite, pero aseguró que hubiera pulverizado esos registros en el presente: “Seguro que hoy haría más de 2.000 goles”.

A continuación, dio una controvertida opinión sobre los motivos de esa afirmación: “Creo que dentro del campo mi éxito sería mayor porque hoy los tipos son muy burros. Corren demasiado. En mi época el fútbol también era físico, siempre fue así, pero los jugadores eran mucho más técnicos y mucho más inteligentes”. “Me conocía bastante y conocía a mis adversarios, y saqué la conclusión de que nosotros éramos mejores que ellos”, analizó.

En cuanto a su vida nocturna, Romário siempre dio la nota con declaraciones llamativas, como cuando admitió que tuvo relaciones “con tres mujeres distintas el mismo día” y afirmó haber tenido sexo con una de sus tantas novias en el vestuario del Maracaná. Sin embargo, ese estilo de vida no podría llevarlo ahora y lo relacionó a las redes sociales en charla con el periodista Carlos Meneses: “Hoy no tendría condiciones de vivir de esa forma como jugador de fútbol porque esa globalización, Internet, con Instagram, Facebook, Twitter... Esas mierdas me arruinarían con seguridad”.

La vuelta a los entrenamientos de Romario a los 58 años

En este sentido, EFE añadió: “Romario narra que le gustaba hacer ejercicios apenas de finalización y arranque, y que pactaba con los presidentes de los clubes tener libertad para, de repente, no acudir a los entrenamientos durante dos días sin dar explicaciones”. El ganador de dos Copas América con el Scratch confesó una anecdota del regreso a su país luego de distintos pasos por PSV, Barcelona y Valencia: “Cuando volví a Brasil, hablé con el presidente del Flamengo, con el del Vasco, con el del Fluminense, y cerrábamos un acuerdo. Luego me preguntaba el entrenador y le decía: habla con el presidente. Esa época fue un éxito absoluto”.

A pocos días del estreno de un documental que retratará su lado más íntimo y polémico, el futbolista se defendió al relucir que jugó a un “alto nivel” hasta los 41 años y “eso, sin un entrenamiento mínimo, no es posible”. Además, declaró en tono bromista: “Me gustaba la juerga (diversión) muchísimo. Hoy me gusta un poco menos porque también tengo menos tiempo”.

O Baixinho compartió plantel en el Barcelona con jugadores de relieve internacional, como Michael Laudrup, Pep Guardiola, Hristo Stoichkov y Andoni Zubizarreta. “Eran jugadores fantásticos”, comentó y calificó a Johan Cruyff como “el mayor entrenador de todos los tiempos”. Militar en el elenco Culé desde 1993 a 1995 le dio “mucha confianza y experiencia”.

“Siempre fui muy directo y tuve un momento en que fui el mejor del mundo y el mejor en los lugares por los que pasé. Siempre fui el responsable por la victoria y el responsable por la derrota”, manifestó.

Romário aún no debutó en America RJ (EFE/Antonio Lacerda)

Este fin de semana estuvo cerca de cristalizar su vuelta oficial a las canchas, pero permaneció los 90 minutos en el banco durante la victoria de América de Río de Janeiro ante Petrópolis por 2-0 en el arranque de la segunda división del Campeonato Carioca. A pesar de ser el presidente, actuará siempre y cuando el cuerpo técnico lo crea conveniente. Al finalizar el contrato firmado por el mínimo, todo el sueldo será donado para la tesoreria de America RJ.

Inicialmente, así anunció su incorporación el campeón del mundo: “¡Oficialmente inscrito para la lucha! Es la hora. Estoy listo para intentar darle a mi querido America un poco de ayuda en algunos juegos y también, por supuesto, cumplir el sueño de compartir el campo con mi hijo, Romarinho. ¡Gracias Padre Celestial por el privilegio! ¡Gracias a todos por vuestro apoyo y ánimo! ¡Vamos con ello, Mecão!”.

Su hijo Romarinho dejó un mensaje en redes sociales tras rubricar su vínculo: “¡Muy feliz de anunciar que ahora soy un jugador de America RJ! Cuando mi abuelo Edevair falleció, hace 16 años, le hice una promesa a él y a Dios de que un día llevaría la camiseta del equipo del corazón y de mi padre, ha llegado el momento. ¡Que el Padre Celestial bendiga nuestra temporada!”.

* Con información de EFE