Persecución en China: el régimen está acelerando la urbanización forzada de los tibetanos rurales

El informe dice que las estadísticas oficiales sugieren que para finales de 2025, más de 930.000 tibetanos rurales habrán sido reubicados en centros urbanos donde se verán privados de sus fuentes tradicionales de ingresos (REUTERS/Thomas Peter)

Un extenso informe de Human Rights Watch dice que China está acelerando la urbanización forzada de los aldeanos y pastores tibetanos, sumándose a los informes del gobierno estatal e independientes sobre los esfuerzos para asimilarlos mediante el control de su idioma y cultura budista tradicional.

La organización sin fines de lucro citó una gran cantidad de informes internos chinos que contradicen los pronunciamientos oficiales de que todos los tibetanos que se han visto obligados a mudarse, con sus hogares anteriores destruidos al salir, lo hicieron voluntariamente.

Las reubicaciones se ajustan a un patrón de demandas, a menudo violentas, de que las minorías étnicas adopten el idioma estatal, el mandarín, y prometan lealtad al gobernante Partido Comunista en los territorios del oeste y del norte que incluyen a millones de tibetanos, uigures de Xinjiang, mongoles y otras minorías.

China afirma que el Tíbet ha sido parte de su territorio durante siglos, aunque sólo estableció un control firme sobre la región del Himalaya después de que el Partido Comunista llegó al poder en medio de la guerra civil en 1949.

“Estas tácticas coercitivas pueden atribuirse a la presión ejercida sobre los funcionarios locales por parte de autoridades de alto nivel que habitualmente caracterizan el programa de reubicación como una política políticamente crítica y no negociable que viene directamente de la capital nacional, Beijing, o de Lhasa, la capital regional“, dijo HRW en su informe. “Esto no deja a los funcionarios locales ninguna flexibilidad en la implementación a nivel local y les exige obtener el 100% de acuerdo de los aldeanos afectados para reubicarse”.

El informe dice que las estadísticas oficiales sugieren que para finales de 2025, más de 930.000 tibetanos rurales habrán sido reubicados en centros urbanos donde se verán privados de sus fuentes tradicionales de ingresos y tendrán dificultades para encontrar trabajo. Lhasa, la capital regional del Tíbet, y otras grandes ciudades han atraído a un gran número de inmigrantes del grupo étnico Han, dominante en China, que domina la política y la economía.

Las reubicaciones se ajustan a un patrón de demandas, a menudo violentas, de que las minorías étnicas adopten el idioma estatal, el mandarín, y prometan lealtad al gobernante Partido Comunista (REUTERS/Adnan Abidi)

Más de tres millones de los más de 4,5 millones de tibetanos que viven en zonas rurales se han visto obligados a construir casas y abandonar sus estilos de vida nómadas tradicionales basados en el pastoreo de yaks y la agricultura, según el informe. Junto con la Región Autónoma Tibetana oficial, los tibetanos forman comunidades en las provincias vecinas de Sichuan, Yunnan y Qinghai.

“Estas reubicaciones de comunidades rurales erosionan o causan daños importantes a la cultura y los modos de vida tibetanos, entre otras cosas porque la mayoría de los programas de reubicación en el Tíbet trasladan a antiguos agricultores y pastores a áreas donde no pueden practicar su antiguo medio de vida y no tienen más opción que buscar trabajo como trabajadores asalariados en industrias no agrícolas”, dijo HRW.

China ha defendido consistentemente sus políticas en el Tíbet porque aportan estabilidad y desarrollo a una región fronteriza de importancia estratégica. La última vez que la región vio protestas antigubernamentales fue en 2008, lo que llevó a una represión militar masiva. Los extranjeros deben solicitar un permiso especial para visitar y los periodistas están prohibidos en gran medida, excepto aquellos que trabajan para los medios de comunicación estatales chinos.

China refuta periódicamente las acusaciones contra las condiciones de derechos humanos en las regiones tibetanas calificándolas de “acusaciones infundadas” que sirven para “manchar” la imagen de China. En agosto pasado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, dijo que “las condiciones de derechos humanos en el Tíbet están en su mejor momento histórico”.

“La región ha disfrutado durante mucho tiempo de una economía en auge, una sociedad armoniosa y estable, y una protección y promoción efectivas del patrimonio cultural”, dijo Wang en una rueda de prensa diaria del ministerio. “Los derechos y libertades de todos los grupos étnicos, incluida la libertad de creencia religiosa y se garantiza plenamente la libertad de uso y desarrollo de sus grupos étnicos de lenguas habladas y escritas”, agregó.

China, con una población de 1.300 millones de personas, afirma haber erradicado la pobreza extrema, en gran medida trasladando casas aisladas y pequeñas aldeas a comunidades más grandes con mejor acceso al transporte, la electricidad, la atención sanitaria y la educación. Esas afirmaciones no han sido verificadas de forma independiente.

El crecimiento económico de China se ha desacelerado considerablemente en medio de una población que está envejeciendo y una tasa de desempleo juvenil que se ha disparado, incluso cuando industrias chinas como los automóviles eléctricos y los teléfonos móviles aumentan sus cuotas de mercado en el extranjero.

En su informe, HRW dijo que “ofrecería apoyo a las instituciones académicas para realizar y publicar encuestas académicas periódicas e independientes sobre las opiniones de las personas, tanto antes como después de la reubicación, y tomar medidas correctivas basadas en sus opiniones”.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería emprender una investigación imparcial e independiente sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno chino en el Tíbet, Xinjiang, Hong Kong y en toda China, según lo recomendado por más de 50 expertos independientes en derechos humanos de la ONU”, dijo HRW.

(Con información de AP)