Lali Espósito se mostró junto a Pedro Rosemblat en medio de rumores de crisis: “Un saludo para los que piensen eso”

Lali Espósito se mostró junto a Pedro Rosemblat y volvieron a despejar rumores de crisis

El pasado lunes Lali Espósito disfrutó de una noche de teatro y asistió junto a su novio, el humorista y streamer Pedro Rosemblat, al estreno de Felicidades. Antes de la función, la pareja fue abordada por los movileros de los distintos programas de espectáculos que cubrieron el evento y aprovecharon para hablar sobre los rumores de crisis que se habían generado en las últimas semanas.

En esta oportunidad, Lali y Pedro llegaron tomados de la mano y se mostraron muy enamorados, en actitud absolutamente opuesta a las que se instalaron en las semanas previas. Antes de ingresar al hall del teatro El Nacional Sancor Seguros, escenario en el que Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Peto Menahem y Jorgelina Aruzzi montaron su obra, Lali se tomó unos minutos para responderle a los cronistas que insistieron con estas versiones. “Amo la desmentida”, ironizó la cantante y actriz ante el micrófono de Intrusos (América).

“Estamos muy bien. Está todo bien. Son boludeces. ¿Qué vamos a hacer? A veces sucede que dicen algo que no es y no pasa nada”, disparó Lali, fresca como siempre. “¿Es parte del hate?”, le consultó el notero. “¿Qué hate? Yo me siento súper querida, no sé de qué hablas, te digo la verdad”, respondió Espósito.

“Hay quienes los quieren ver separados”, acotó el cronista del programa que conduce Florencia de la V. “Ni idea, un saludo para todos los que piensen eso. Imaginate tú, la vida…”, dijo ella para desdramatizar la situación. Luego, el movilero le preguntó si está enamorada de Pedro y ella aseguró con un “sí, re”. Y también dijo que como pareja tienen “un montón de planes, pero imaginate que no te los voy a contar”, dijo antes de despedirse.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (RS Fotos)

No es la primera vez que la pareja hace una salida pública: a fines de marzo habían asistido al estreno de Mejor no decirlo, la obra que protagonizan Mercedes Morán e Imanol Arias. También, y al mismo tiempo en que comenzaron a surgir los primeros rumores de una supuesta separación, se los vio juntos en la escucha de Por cesárea, el disco de Dillom, en el que Lali aportó voces para la canción “La carie” a través de un recitado de María Elena Walsh.

Los rumores que apuntaban a que había una crisis entre Espósito y Rosemblat surgieron hace algunas semanas a partir de ciertas cuentas chimenteras de Instagram, las cuales se encargan de vigilar la actividad en redes sociales de los famosos. A través de aplicar una especie de “periodismo de feedvestigación”, se percataron de que él no le había dado “me gusta” a las últimas publicaciones de ella. Sin embargo, la pareja se lo tomó a chiste y Lali echó por tierra cualquier tipo de especulación al respecto y mostró como Pedro le había dado ‘like’ a sus publicaciones.

La contundente reacción de Lali Espósito a los rumores de crisis con Pedro Rosemblat (Instagram)

“Ayyyy chicos! me dio like el pibe que me gusta! Ojalá se me de!”, bromeó la autora de canciones como “Disciplina” y “2 son 3″ en su cuenta de Instagram tras compartir una captura en la que se veía un “corazoncito” dado por Rosemblat. Acto seguido subió una foto que se tomó en un ascensor al lado de su pareja. “Se me dio, chiks”, escribió junto a la imagen. En el mismo sentido, Lali también publicó un breve video de las últimas vacaciones que habían compartido juntos. Y también mostró otra foto, algo borrosa, de la noche que compartió con Pedro.

“La verdad que me sorprendió, no sé muy bien de dónde salieron (os rumores. Creo que fue el viernes que amanecimos juntos, estábamos tomando unos mates y nos enteramos que estábamos separados”, había dicho el propio Pedro al ser consultado días atrás por un movilero de Pocos Correctos (El Trece).