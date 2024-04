Sebastián Domínguez tendrá su primer desafío como DT en un equipo de Primera División

(@sebadominguez6)

Tigre se consolidó como uno de los peores equipos de la Copa de la Liga. Con apenas una victoria, dos empates y nueve derrotas, el conjunto de Victoria se encuentra sumergido en el último puesto de la Zona B (también es colista en la tabla anual con 5 unidades y hoy estaría perdiendo la categoría). Además, los promedios también acechan y el Matador necesitaba un cambio de rumbo de manera urgente.

En ese contexto Sebastián Domínguez se convirtió en el nuevo entrenador del conjunto del norte del conurbano bonaerense, tras la salida de Néstor Gorosito y el breve interinato de Juan Carlos Blengio. el ex defensor central de 43 años asumirá su primera responsabilidad como técnico principal, después de desempeñarse como ayudante de campo de Hernán Crespo en Al-Duhail SC de Qatar entre 2022 y 2023.

El ex Vélez, Newell’s, Estudiantes y Corinthians ha decidido lanzarse por su cuenta en la profesión y en su primer desafío enfrenta un complejo presente en un plantel que recibió 21 goles y sólo convirtió 6 en sus doce presentaciones en el torneo doméstico. Sin dudas, la amenaza del descenso está a la orden del día y la impaciencia de los hinchas se amparan en la ausencia de resultados.

En declaraciones recientes, el flamante estratega expresó su deseo de asumir un rol principal en la dirección técnica: “Empecé a prepararme para ser entrenador principal. Hasta mayo de 2023 había formado parte del cuerpo técnico de Hernán (Crespo) y después de un muy buen año juntos tomamos la decisión de seguir cada uno por su camino. Me di cuenta que me gusta más el campo que el trabajo de oficina. Necesito tener ese roce con el jugador y con el juego”.

Se espera que el nuevo DT llegue a Tigre acompañado por Emiliano Papa, ex compañero suyo en El Fortín, quien se desempeñará como ayudante de campo, y Ernesto Colman, también con experiencia en el club de Liniers, como preparador físico. Otro de los integrantes de su cuerpo técnico será Nicolás Diez, aquel virtuoso volante surgido de Argentinos que dejó un buen recuerdo en Racing.

Desde las autoridades de la institución de Victoria se entusiasman en que Seba Domínguez pueda debutar en su nuevo cargo el próximo lunes ante Platense, un duelo complejo debido a la fuerte rivalidad entre Matadores y Calamares.

“Creí que iba a poder vivir sin el fútbol y me di cuenta de que me metí en un gimnasio y empecé a competir. Me metí a competir en un torneo de fútbol amateur, corría en bici y competía... Era competir todo el tiempo. Llegué a la tele y competía con los periodistas que eran mis compañeros. Nada me llenaba y siempre pensaba en ser técnico. Y me convencí del todo en Qatar. Entrenar algo y que después saliera en el partido, salir a la cancha, trabajar al aire libre, el olor a pasto, la cancha regada, pelotas por todos lados... Y recordé que por algo todos los técnicos que tuve en mi carrera me dijeron que en algún momento iba a ser entrenador. Y ese momento llegó”, fueron sus palabras en una reciente entrevista con el diario Olé.

Como ocurre habitualmente en el fútbol argentino, los proyectos se sostienen por los resultados. Es por ello que el ex central firmó un contrato que se extenderá hasta fin de año, con la posibilidad de renovarlo se ambas partes están de acuerdo. Con esta nueva ilusión, Tigre busca encontrar el impulso anímico para revertir su situación en la Copa de la Liga y evitar futuras complicaciones en la lucha por mantenerse en Primera División.