La profunda reflexión de Brian Sarmiento sobre el difícil momento que atraviesa Daniel Osvaldo: “No se lo deseo a nadie”

El sentido consejo de Brian Sarmiento para Daniel Osvaldo luego de que blanqueara su depresión

El mundo del fútbol vive horas de profunda conmoción tras el video de 10 minutos que Daniel Osvaldo subió a sus redes sociales donde relató en primera persona los problemas de salud mental y las adicciones contra las que está peleando actualmente en su vida. Rápidamente el caso del ex delantero se viralizó y jugadores de todo el planeta comenzaron a mandarle fuerzas. Sin embargo, fue el ex delantero Brian Sarmiento quien destacó por sobre los demás por un sentido consejo que le mandó desde el programa de TV que integra.

“Me trae recuerdos porque a mí me pasó. Me pasó en un momento muy difícil de cuando me rompo el tobillo y Newell’s me deja de lado, no me dejan entrar al predio a entrenar y fue entrar en un pozo muy oscuro. Lo veo cómo está sufriendo Dani y es lo más feo que puede pasar. No se lo deseo a nadie”, arrancó con mucha seriedad en TyC Sports.

Y admitió que ya lo había visto diferente en las últimas oportunidades que habían compartido: “Lo único que tengo para decirle es que las veces que lo crucé yo noté que estaba dolido por algo. El fútbol tiene esto que te hace vivir momentos increíbles, después quedas de lado y el único que puede salir adelante es uno mismo. No podes esperar nada de tu familia, nada de tus amigos”.

Sin dudarlo, Brian se ofreció a ser una voz de ayuda para Osvaldo en caso de ser necesario. “Lo único que tengo para decirle a Dani es que entiendo el dolor que está pasando. Yo por suerte no caí en las adicciones porque lo tenes ahí. Dijo que se comió todos los ahorros. A mí me los robaron... y es lo mismo. Dani estoy con vos, sé lo que estás sufriendo y me encantaría poder charlar un rato con él para darle mi experiencia de cómo salí adelante y reinventé mi vida”, comentó tomándose como ejemplo.

Para cerrar, buscó explicarle a la gente que detrás del mundo que viven los futbolistas de élite, hay una persona la cual tiene que estar preparada mentalmente para afrontar tanta exposición. “No es fácil para el futbolista la exposición que tenemos. Llega un momento que te destruye y esto deja en evidencia que hay que cuidar a los jugadores. Todos estamos expuestos a esto y me pone muy triste porque me recuerda a cuando yo estaba igual. Ojalá pueda salir adelante, todo depende de él”, cerró.

La dura confesión de Daniel Osvaldo

Durante su extensa confesión, Osvaldo mostró su sinceridad para contar los conflictos que padece. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor”.

“No tengo un trabajo estable. Me gasté prácticamente todos mis ahorros porque como no tengo ingresos, la plata no dura para siempre. Pero eso es lo de menos, porque nunca me interesó el dinero. Yo nací pobre y puedo morir pobre y eso no me importa. Pero lo que más me duele es que me estoy empobreciendo acá en el alma y yo siempre fui buen amigo y buen compañero. Quise ser un buen padre, aunque muchas veces no me salió. Pero bueno, hago este video para que al que le interese, que entienda que muchas veces mis actitudes vienen desde un lugar de mí que no puedo controlar, que no puedo manejar y es muy triste. Y al que más hace daño es a mí mismo”, reveló Dani Osvaldo en un mensaje que sorprendió a propios y extraños.