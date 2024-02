Lionel Messi apareció en el cumpleaños de un amigo de su hijo Thiago y la reacción de los niños se volvió viral

Lionel Messi apareció en el cumpleaños de uno de los amigos de su hijo

El principal objetivo de Lionel Messi en el momento que firmó con el Inter Miami fue estar más presente durante el crecimiento de sus tres hijos y acompañar a Antonela Roccuzzo en mayor cantidad de tiempo de pareja o familiar. Durante la pretemporada o el tiempo de descanso, La Pulga apareció en varias oportunidades en las gradas del club para ver los partidos de sus herederos en la formativa y salió a cenar junto a su pareja por las calles de la ciudad estadounidense para disfrutar de las noches junto a sus amigos.

Te puede interesar: “¿Hay VAR?”: la desopilante escena entre Messi y la jueza del partido en el discutido primer gol de Luis Suárez en el Inter Miami

La última evidencia del enfoque que ha buscado el futbolista en este momento de su vida se notó en un corto video que se volvió viral en las redes sociales. Antes de subirse al avión para disputar los encuentros contra el Al Hilal y Al Nassr en la gira previa al inicio de la Major League Soccer, el rosarino acompañó a Thiago al cumpleaños de un compañero en las instalaciones del conjunto rosa. Su flamante barba afeitada delata que se trató a días de trasladarse a Medio Oriente.

Al inicio del fragmento, el hijo mayor de Lionel cruzó el marco de la puerta de una salón y saludó al cumpleañero con la mano. Seguido a Thiago apareció el 10 de Las Garzas y se sacó una foto con el niño. Acto seguido aparecieron los invitados sentados en un pequeño banco para luego mostrarlos dentro de una cancha de fútbol 5, donde todos posaron con el capitán y una toma exhibió a Messi caminando en el piso de parquet hacia los niños que esperaban emocionados por conocerlo.

Messi anotó un gol de penal en la derrota 4-3 frente al Al Hilal (Foto: USA Today) USA TODAY Sports via Reuters Con

Mientras tanto el Inter Miami conducido por Gerardo Martino jugará este jueves un amistoso contra el Al Nassr, que en las últimas horas confirmó que no tendrá al lesionado Cristiano Ronaldo, por lo que no habrá “The Last Dance” entre las dos estrellas que dominaron el fútbol mundial durante las últimas décadas. Luego la delegación viajará a Hong Kong para medirse con el seleccionado local (domingo 4/2) y seguirá la travesía rumbo a Japón para chocar con el Vissel Kobe (miércoles 7/2).

Te puede interesar: Se confirmó que no habrá “The Last Dance” entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el amistoso del Inter Miami: las razones

Tras el regreso a los Estados Unidos, el jueves 15 se dará un duelo muy especial para el astro rosarino. Antes del debut en la nueva temporada de la liga en EEUU, Inter Miami recibirá a Newell’s en el DRV PNK Stadium y, pese a ser un amistoso, las entradas más baratas se venden por 115 dólares. Ese encuentro será particular para Leo y Martino, ya que es el club donde ambos dieron sus primeros pasos como futbolistas.