9 frases de Mascherano tras el 5-0 de Argentina ante Chile: por qué fue titular el Diablito Echeverri y la “injusticia” que comete con una figura

La Albiceleste se llevó la victoria por 5-0 en el Preolímpico Sub 23

La selección argentina Sub 23 tuvo una deslumbrante actuación en la goleada 5-0 contra Chile para obtener el boleto a la fase final del Preolímpico Sub 23 junto a Paraguay. La segunda victoria seguida del equipo se destacó por la gran labor de Thiago Almada, gracias a sus dos goles y una asistencia, pero el encuentro ofreció la lucidez colectiva de un equipo, que dejó atrás la mala imagen del debut frente a Paraguay.

Luego del pitazo final del árbitro, Alexis Herrera, el entrenador de la Albiceleste, Javier Mascherano, analizó lo que dejó el triunfo en Venezuela y se refirió a los pocos minutos de Luciano Gondou, quien ingresó en los tres partidos disputados desde el banco, anotó en todos, y fue el elegido para sentarse al lado del DT en conferencia de prensa: “Soy injusto claramente. Es la realidad. Los entrenadores cometemos injusticias, merece muchísimos más minutos de los que tiene, pero también tengo que pensar y planificar de acuerdo a los partidos, al equipo y a lo que necesitamos. Si hoy estamos clasificados, es porque también él tiene una gran responsabilidad. Entiendo que es difícil entenderlo para el jugador, pero a veces no es la cantidad, es la calidad de los minutos”.

“En los tres partidos, ha sido determinante, sobre todo en los dos primeros. En el primero, dándonos el empate que nos permitió clasificarnos hoy, porque sino hubiese sido muy diferente la historia y en el segundo cerró el marcador. ¿Es un mimo para él? No. Los jugadores quieren jugar la mayor cantidad de minutos posibles, lo entiendo así, y por eso trato de serles sincero. Sé que estoy cometiendo una injusticia, pero trato de ser honesto con ellos, conmigo mismo y hacer las cosas para que el equipo siga creciendo y llegue al objetivo final”, declaró por los goles del centrodelantero a Paraguay, Perú y Chile.

Por otro lado, Mascherano fue consultado por su deseo de que Lionel Scaloni sea el entrenador de la Selección en los Juegos Olímpicos en el caso de lograr la clasificación, cuestión que el Gringo desestimó en una entrevista al diario español Marca. “Hoy en día, estamos pensando en este torneo, hacer las cosas de la mejor manera. Yo soy empleado de la AFA, me han dado la posibilidad de entrenar a este equipo, trato de hacerlo de la mejor manera posible. Cuando termine la competición, veremos qué pasa. De nada sirve centrarse en cosas que uno puede pensar a futuro. Estoy contento por el equipo y el compromiso de ellos. Trataremos de competir hasta el último día de la competición”, manifestó el ex jugador de River Plate y Barcelona, entre otros equipos.

La Albiceleste y La Roja se enfrentaron por la cuarta fecha del Grupo B

“Por suerte, hemos podido cerrar la clasificación a la fase final un partido antes de cerrar el grupo. Eso nos va a permitir, primero, darles minutos a los jugadores que lo merecen y no lo han tenido. Segundo, poder seguir ganando en confianza”, añadió. Y sumó en charla con TyC Sports: “Estoy contento por la clasificación. El equipo viene de menor a mayor. Tenemos que seguir en este tono sin volvernos locos. Ahora, a tratar de recuperar a los jugadores que vienen teniendo algunas lesiones y seguir. La clave está en seguir juntos como grupo. Ellos están bien, y cuando eso pasa lo otro fluye solo”.

En este sentido, detalló los motivos que lo marginaron a Cristian Medina para el compromiso contra Chile, ya que integró el banco de suplentes, pero no realizó la entrada en calor: “Después del partido con Perú tuvo una pequeña molestia y preferimos no tomar ningún riesgo con él. Es por eso que en ningún momento valoramos que podía ser una de las opciones para cambiar”.

Además, explicó por qué puso a Claudio Echeverri y Juan Nardoni como titulares por primera vez en el Preolímpico: “La idea era encontrar a las espaldas de sus volantes dos jugadores que tienen la capacidad de ser determinantes, de jugar el 1 contra 1... Quizás tener menos control del partido, pero sí ser un poco más punzantes. Lo necesitamos. Habíamos visto a Chile contra Uruguay, y nosotros ahí le podíamos hacer daño”.

En este sentido, profundizó en el Diablito, que se retiró unos segundos durante el primer tiempo por un dolor en el pecho: “Nosotros también nos preocupamos porque no sabíamos qué era lo que pasaba. Después, cuando llegó en el entretiempo, nos comentó que era un poco de ahogo, no sé si fue un golpe en el pecho que lo dejó sin aire. Veremos. Hasta lo que sé, no tuvo ningún inconveniente. estoy contento por lo que nos dio. Sabemos que es un jugador que, cuando lo necesitemos, va a estar”.

En último término, fue consultado por el reencuentro con Marcelo Bielsa de cara a la última fecha de este viernes desde las 20 contra Uruguay, que ya quedó eliminada: “Será un placer volver a verlo, poder saludarlo, enfrentarlo, y ahora estar desde otro lugar. Es el DT que me hizo debutar en la Selección Mayor cuando era muy chico, ya pasó mucho tiempo”.