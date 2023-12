La jugada del argentino prodigio de 10 años que impactó al Mundial de ajedrez: “Es de las mejores del año”

Faustino Oro sorprendió al mundo en una de las primeras partidas del campeonato

Faustino Oro es el participante más joven de la historia del Mundial Blitz y Rápido y en su primera partida demostró que no fue solamente para probar suerte, sino que va en búsqueda de un batacazo. Ante el ruso Rudik Makarian, el argentino de 10 años dejó atónitos a varios especialistas por su capacidad de elaborar una maniobra muy compleja para alguien de su edad y sobre todo en una modalidad en la que el reloj apremia.

“Es una de las mejores jugadas de todo el año”, aseguró uno de los especialistas del canal Chess.com que sigue la competencia minuto a minuto.

El Messi del Ajedrez, con piezas negras, halló un movimiento oculto en el tablero. Con la partida en un momento clave, y cuando todos esperaban un avance con su reina (E5), que podía comer a la reina blanca (G3) o colocarse en una posición ofensiva (C3) para empezar a acorralar al rey blanco (E1), el argentino optó por avanzar con su alfil (hacia B4) en una acción que cambió por completo el tablero.

“En una partida rápida, esta es una jugada dificilísima, sacrifica a la dama, sacrifica al alfil”, explicó el especialista español Miguel Santos Ruiz, quien mostró que con ese movimiento Oro le había abierto el camino a su rival para que le comiera a su reina. Eso era una trampa perfecta, porque en realidad sólo buscaba abrir el espacio para que la torre negra (C8) avanzara a posición de mate (C1), bloqueando además con otro alfil (A6) su salida (F1).

Para eludir eso, Makarian optó por comer el alfil negro (B4) con un peón y abrió así una masacre porque Oro, en una ráfaga, le comió una torre y su último alfil, dejando al último caballo blanco (D2), a la torre de H1 y a su reina como únicos protectores del rey (D1). Por su parte, el argentino empezó a acorralar al rival hacia la derecha del tablero hasta que el ruso, ya sin caballo, y siendo presa en una cacería sin fin cuyo único final iba a ser la caída de su rey, optó por abandonar.

“Faustino mostró una experiencia como si llevara jugada 10 millones de Blitz”, aseguró Miguel Santos Ruiz en su análisis sobre lo ocurrido y agregó: “Una manera espectacular de iniciar este campeonato con un ajedrez excepcional”.

En el torneo hay más de 200 ajedrecistas -143 de ellos con el título de gran maestro, la máxima distinción en el ajedrez- que representan a 70 naciones. La participación de Oro se trató de una “wild card”, una invitación solicitada por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y la Confederación de Ajedrez de América (CCA), al organismo rector de esta actividad, la FIDE, considerando que fue (y es) el mejor ajedrecista Sub 8, Sub 9, Sub 10, e incluso Sub 11, de la actualidad y de los más de 15 siglos de historia documentada que tiene este juego. Además, posee una fuerza de juego de 2357 puntos de Elo (así se llama la medición de los ajedrecistas en el ranking) que jamás jugador alguno logró a tan corta edad.

De esta manera, el argentino rompió el récord que estaba en poder de un niño de Kazajistán, Dinmukhammed Tulendinov, que con 11 años participó de los Mundiales Blitz y Rápido, llevados a cabo en Almaty (Kazajistán) en 2022.