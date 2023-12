Le hicieron un gol a los 102 minutos y el VAR lo anuló por una situación atípica: la infartante clasificación del Villarreal en la Europa League

El cierre de la fase de grupos en la UEFA Europa League tuvo uno de sus partidos más atrapantes en Roazhon Park con el mano a mano entre Rennes y Villarreal, que contó con la titularidad de Juan Foyth (salió lesionado en el complemento). La victoria del club español por 3-2 le aseguró la clasificación automática a los octavos de final, mientras que los franceses deberán luchar por un lugar en esa instancia contra alguno de los terceros de zona provenientes de la Champions League. Un resultado definido en base a la intervención del VAR para anular un gol a los 102 minutos por una situación atípica.

En un encuentro parejo, el Submarino Amarillo nunca estuvo en desventaja frente a su contrincante, pero necesitaba lograr un triunfo para quedarse con el liderazgo del Grupo F. Ya con el resultado 2-3 en su favor, sufrió un tiro libre del Rennes en la puerta de su área en el tiempo adicionado de la segunda parte. La ejecución de Enzo Le Fée rebotó en el travesaño, volvió al volante y una sucesión de toques terminó en la anotación de Lorenz Assignon, que significaba el 3-3, pero el árbitro Atilla Karaoglan invalidó la acción a instancias de la tecnología por un detalle pasado por alto en la velocidad de la secuencia.

La comunicación de Massimiliano Irrati, encargado del VAR, para alertar la infracción al reglamento fue correcta, porque la regla 13 habla expresamente de que un jugador que pateó un tiro libre directo o indirecto no puede volver a tomar contacto con la pelota si antes no es tocada por cualquier otro futbolista. Esto queda claro que no sucedió, ya que en la repetición se observa cómo el balón rebota en el parante superior y regresa al ejecutante inicial sin haber sido desviado por nadie. Debido a esto, se le concedió un tiro libre indirecto al Villarreal, como establece la IFAB en su apartado ligado a los tiros libres.

Los goles de Gerard Moreno, Ilias Akhomach y Dani Parejo le dieron el triunfo al Villarreal, más allá de los descuentos de Assignon y Ludovic Blas. De esta forma, ya es parte de los ocho equipos clasificados a octavos. Por otro lado, Rennes terminó en la segunda colocación con 12 puntos, a uno de su rival, y esperará al lunes para conocer su emparejamiento en los Playoffs, que podría ser Galatasaray, Benfica, Sporting Braga, Feyenoord, Milan, Young Boys y Shakhtar. Lens también está en ese lote de equipos, pero no pueden cruzarse por pertenecer al mismo país.

En distinto sentido, Maccabi Haifa venció 2-1 a Panathinaikos en el cierre de la jornada, terminó con cinco puntos y desplazó del tercer lugar de la zona a los griegos (4), que quedaron eliminados. Esto le abre la posibilidad a los israelíes de continuar en el ámbito continental descendiendo a la Conference League, donde jugará un Playoff contra algún segundo de grupo, que saldrá de Slovan Bratislava, Gent, Dinamo Zagreb, BodoGlimt, Legia Varsovia, Ferencvárosi, Eintracht Frankfurt y Ludogorets.