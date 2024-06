“Devoró mi vida”: la cruda confesión de una estrella de la selección de Italia que volvió a jugar tras una suspensión por apuestas ilegales

Nicolò Fagioli regresó a jugar luego de una suspensión de siete meses por apuestas deportivas ilegales (REUTERS/Daniele Mascolo)

El mediocampista italiano Nicolò Fagioli, perteneciente a la Juventus y preseleccionado por Luciano Spalletti para la próxima Eurocopa en Alemania, abrió su corazón en una entrevista con la Gazzetta dello Sport tras completar una suspensión de siete meses por su participación en un esquema de apuestas deportivas ilegales. Durante la nota, el volante describió cómo el juego afectó profundamente su vida y carrera.

“El juego devoró completamente mi vida”, admitió el volante de 23 años en su primera entrevista tras el escándalo de apuestas que sacudió al fútbol italiano al inicio de la última temporada. El futbolista relató cómo la adicción comenzó a apoderarse de él al punto de afectar su rendimiento en el campo: “Perdí la orientación en enero de 2023: jugaba mal, me entrenaba peor, mi cabeza estaba en otra cosa”.

Sandro Tonali, ex jugador del Brescia y Milan que actualmente se desempeña en Newcastle, también se vio envuelto en un escándalo similar y fue suspendido por ocho meses, una sanción más estricta que la de Fagioli debido a que Tonali confesó haber apostado en partidos de sus propios equipos. “Algunos nos han descrito como monstruos. Yo solo me he hecho mal a mí, nunca he amañado o he querido influir en el resultado de un partido”, subrayó.

Desde su suspensión en octubre, Fagioli siguió una terapia específica y se dedicó a deportes como el tenis y el pádel. “No terminé ni terminaré nunca de combatir esta adicción”, reconoció. Durante los siete meses fuera de las canchas, el jugador se enfocó en su recuperación mientras veía a su equipo desde la distancia.

El deportista reconoció que la adicción comenzó debido al aburrimiento en su tiempo libre. “Empecé a apostar en Tirrenia durante la concentración de la selección Sub 21. Al principio fue divertido, pero me encontré con el tiempo en un estado de estrés por las deudas”, explicó el mediocampista, quien luego enfrentó dificultades emocionales y financieras que se intensificaron entre marzo y abril de 2023. “Durante un Sassuolo-Juventus cometí un error y fui sustituido, lloré pensando en mis deudas”, reveló.

El futbolista se reincorporó a los entrenamientos de la Juventus tras cumplir su castigo y participó en los dos últimos partidos de la temporada: suplente en el empate 3-3 contra Bologna (ingresó a los 71 minutos por el francés Adrien Rabiot) y titular en la victoria 2-0 contra Monza.

“Una emoción enorme poder volver a la cancha a hacer lo que amo y siempre he amado. Han sido 7 meses largos y complicados. De sufrimiento y espera, de crítica y apoyo. Ahora es el momento de dejar que el campo hable por sí solo. Y me encantan estos colores. Gracias a todos”, escribió el joven en su cuenta de Instagram tras volver a disputar un partido de manera oficial luego de la sanción.

Su inclusión en la prelista de 30 jugadores de Luciano Spalletti para la Eurocopa sorprendió incluso al propio Fagioli. “No me lo esperaba, pero quería. Haré todo lo posible para estar en la lista definitiva de 26 para la Eurocopa”, manifestó. Italia forma parte del grupo B en la Eurocopa, enfrentándose a España, Croacia y Albania, y la lista final de 26 jugadores será anunciada por Spalletti el próximo 6 de junio.

El caso de Fagioli y su declaración ante Giuseppe Chiné, fiscal de la Federación Italiana de Fútbol, también fueron publicados por medios como Tuttosport en octubre. En su testimonio, Fagioli mencionó: “Hice todo para romper el aburrimiento que tiene un futbolista en su tiempo libre” y reconoció que en poco tiempo el tema de las apuestas “se convirtió en obsesión”.