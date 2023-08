Los secretos de Adam Bareiro, figura de San Lorenzo: de su reacción ante el elogio de Luis Suárez a la virtud que lo hace inmune a las críticas

Adam anotó el gol del triunfo del Cuervo en la ida (Fotobaires)

“Qué golazo de San Lorenzo y qué jugador Adam Bareiro”, había publicado el delantero uruguayo Luis Suárez en su cuenta de twitter, tras la victoria del Ciclón por 1 a 0 sobre San Pablo, partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El posteo de una estrella internacional le dio un valor agregado a lo conseguido por el conjunto azulgrana y por el atacante paraguayo.

El Príncipe Bareiro volvió a ser el goleador que el equipo de Boedo tanto necesita y hoy no solo es una de las figuras del equipo de Ruben Darío Insua, sino también uno de los delanteros más destacados de la Copa Sudamericana: jugó ocho partidos, siete como titular, y marcó seis tantos, algunos muy importantes, como el que le anotó al conjunto paulista en el Nuevo Gasómetro.

“Mucho tuvo que ver Insua para que (Adam) recupere la confianza que había perdido. No venía sumando minutos y el Gallego lo fue poniendo. Y así levantó su nivel”, destacó Fredy Bareiro, el cuarto máximo goleador histórico del fútbol paraguayo.

El Zorro Bareiro es una cara conocida para el pueblo azulgrana, ya que integró el equipo titular de Nacional de Paraguay que disputó la final de la Copa Libertadores 2014 que terminó ganando el Ciclón del Patón Bauza. En aquel plantel subcampeón también estaba su hermano menor que daba sus primeros pasos en el fútbol. “Acatar las órdenes del entrenador”, fue el primer consejo que Fredy le dio a Adam.

En diálogo con Infobae, el ex Olimpia, Libertad y Cerro Porteño - que colgó los botines en junio de 2019- revela detalles desconocidos del actual atacante azulgrana: cuál es su principal característica, como atravesó la racha de 15 partidos sin poder convertir, por qué influyó la llegada de Insúa para su crecimiento como futbolista y qué sueño tiene su hermano por cumplir.

- ¿Qué es de tu vida, Fredy?

- Disfrutando de la familia, despuntando el vicio con amigos y ex compañeros en el fútbol amateur. Además, estamos dirigiendo con mi hermano mayor Julio, que es el representante de Adam, en equipos del Interior de Asunción, Paraguay.

- ¿Se extraña entrar a un vestuario como futbolista profesional?

- Los primeros seis meses me costó bastante el post retiro, pero ya lo tengo asumido desde hace bastante tiempo. Ahora juego más al fútbol que en la etapa en la que era profesional (risas). Me divierto en torneos de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol), como también con mis amigos en las categorías Senior que integran jugadores de 25 años para arriba. También, juego en fútbol salón con mis ex compañeros de colegio, así que estoy muy activo.

Adam y Fredy, en el centro de la foto. Son cinco los hermanos Bareiro, todos con pasado como futbolistas

- ¿Por qué te costó el post retiro?

- Fue muy complicado porque buscaba ingresar a un vestuario todo el tiempo, necesitaba sentir el calor de un vestuario porque estuve prácticamente una vida jugando a la pelota. Debuté en el 2000 y pasaron casi 20 años de mi carrera hasta que me retiré a fines del 2019 y es complicado dejar de jugar de un día para el otro. La verdad que me costó mucho anímicamente, pero hoy disfruto de la vida que no tenía cuando era profesional, ya que vivía en las concentraciones, no tenía días libres para compartir con amigos ni para ir las fiestas.

- Tanto a vos como a Adam, ¿cómo se les despertó el amor por la pelota?

- Integramos una familia muy futbolera. Somos cinco hermanos y futbolistas, pero no todos llegaron a competir en Primera División pero sí alcanzaron la segunda categoría, como si fuese la B Nacional. Únicamente Adam y yo logramos desarrollarnos como profesionales. Mi hermano Julio tuvo un accidente y no pudo debutar en Primera. Él pintaba para crack y era el único zurdo de la familia, pero a raíz de ese inconveniente no llegó a ser profesional. Tenemos otro hermano que llegó a nivel intermedio.

- ¿Adam siempre quiso ser futbolista?

- Sí, es el más chico y nos veía a nosotros desarrollarnos en este deporte y buscó seguir nuestro camino. Su máximo sueño era ser futbolista y lo cumplió, y además recorrió el mundo gracias a la pelota. Es una bendición muy grande porque somos una familia muy creyente y Adam le agradece todos los días a Dios por estar en San Lorenzo. Él es un bendecido de haber llegado a Primera y está llevando a cabo una carrera muy buena a nivel personal. Estamos muy orgullosos de todo el sacrificio que hizo para llegar hasta aquí.

- ¿Puede dar más de lo que dio hasta ahora en el Ciclón?

- Sí, creo que sí. Le está yendo muy bien. Luego de una racha un poco negativa, el entrenador Insua le dio confianza y convierte goles importantes. Está mucho más maduro y suelto. Toda la familia a la distancia está apoyándolo y muy contenta con el presente que tiene en el fútbol argentino.

- ¿Que contención le dieron como futbolistas en el inicio de su carrera?

- Lo fuimos aconsejando de la mejor manera y fue un bendecido por tener hermanos más grandes que también fueron jugadores. Yo compartí plantel con él en Olimpia y en Nacional de Paraguay en 2017, año en el cual llegamos lejos en la Copa Sudamericana. En esa época fui suplente de Adam, compartíamos vestuario, charlábamos y jugábamos juntos. Siempre traté de aconsejarlo con lo que yo pasé como futbolista y él es muy buen chico, un buen hermano. Además, es una persona que sabe escuchar y muy noble. Luego de una racha sin convertir goles, y que lo tenía mal anímicamente, volvió a convertir y recuperó la confianza que había perdido hace un tiempo. Lo observo mucho más maduro y suelto, y estamos contentos con su presente.

- ¿Cuál fue el primer consejo que le diste?

- “Acatar las órdenes de los entrenadores”. Hay veces que el fútbol es ingrato y se habla mucho cuando a uno le va mal, pero tenés que seguir adelante. Cuando estás pasando por un buen momento como Adam ahora debés mantener la humildad de escuchar a los técnicos, eso es fundamental. Un plantel lo integran 30 jugadores y cada uno tiene un rol diferente. Cuando compartí grupo con él, observé que Adam escuchaba a los experimentados y a los referentes, que era humilde y buen compañero, y priorizaba el grupo por sobre otras cosas. A mí me tocó compartir muchos planteles y los logros obtenidos fueron producto de tener un grupo unido y fuerte; de muy buena gente. Así que a partir de esa enseñanza que tuve, todavía lo sigo aconsejando con el saber escuchar y ser noble ante todo. De esta manera se está manejando en San Lorenzo y por eso tiene amigos en el plantel.

Fredy Bareiro es el cuarto goleador histórico del fútbol paraguayo

- ¿Cuál es su principal característica como delantero?

- La fortaleza. Es un tipo bien preparado físicamente y si las cosas no le salen sigue empujando hacia adelante, es muy luchador. Pelea todas las pelotas y no da por perdida ninguna. Comparándonos, si hubiera tenido yo la mentalidad de Adam, hubiese llegado mucho más lejos. Encima, tiene una técnica muy buena, pero la fuerza es su mayor fortaleza.

- ¿Existen similitudes entre tu juego y el de él?

- Mis hermanos dicen que tenemos características diferentes. Pero yo creo que ambos no damos por perdida ninguna pelota y en eso nos parecemos mucho. En el fútbol se dice que la actitud no se negocia. Yo dejaba todo por el equipo y veo que mi hermano hace lo mismo. Tanto él como yo no negociamos la actitud y dejamos en cada partido el último esfuerzo.

- Adam tuvo una racha negativa en San Lorenzo sin poder convertir goles. ¿Cómo hizo para atravesar esa situación?

- Mucho tuvo que ver Ruben Darío Insua para que recupere la confianza que había perdido. No venía sumando minutos y el Gallego lo fue poniendo y levantó su nivel. A Insua lo veo como un profe muy sereno, cauto en las declaraciones y le dio minutos a Adam que lo necesitaba. Seguramente le habló mucho, lo mantuvo en el equipo a pesar de que estaba en racha negativa y eso lo ayudó. Cualquier entrenador luego de que un delantero no convierte durante seis o siete partidos lo saca del 11. Sin embargo, el DT lo bancó entre los titulares, lo puso en la mayoría de los partidos y le habló para que no decayera anímicamente.

- ¿Cómo es la relación de Adam con su entrenador?

- Es muy buena, te diría que es como un padre para todos los futbolistas del plantel de San Lorenzo. En todos los sentidos, para un futbolista es fundamental la confianza que te dan tu entrenador y tus compañeros. En ese momento en que no convertía, hablábamos por teléfono y Adam me decía que la estaba pasando mal, se hacia la cabeza, pero de a poco fue trabajando la parte mental y salió adelante. Si en esos momentos no estás bien de la cabeza, el cuerpo no te responde, el físico no te da ni las patas tampoco. Hoy en día vivimos mucho con la tecnología y las críticas en las redes sociales te echan el ánimo por tierra. Adam soportó muchos comentarios negativos, pero luego se repuso y eso se debe a la fortaleza mental que tiene.

- Ya debutó en Primera División y jugó en diferentes ligas del mundo, ¿cuál es el próximo sueño de Adam?

- Su mayor sueño es jugar en la selección de Paraguay, le gustaría ser convocado para disputar las próximas Eliminatorias. Ya fue llamado alguna vez, pero ahora cree que es el momento porque está muy bien en el fútbol argentino. A mí me tocó participar en diferentes procesos del seleccionado paraguayo: jugué un Mundial juvenil y participé en los Juegos Olímpicos de Grecia ganando la única medalla que tiene Paraguay tras perder la final contra Argentina en el 2004 con el tanto de Carlos Tevez. Hay que decir también que hay otros jugadores que están muy bien como Gabriel Ávalos, pero a uno no le quita el sueño de que sea convocado para las próximas Eliminatorias de cara al Mundial 2026. Por el momento que atraviesa, está en condiciones de ser convocado. Es más, yo considero que el fútbol es de momentos y él está atravesando el mejor momento de su carrera.

- ¿Qué tal le fue en el fútbol mexicano?

- No tuvo continuidad en el Monterrey, jugó muy poco. Luego, se fue a Alanyaspor de Turquía, donde sí se desarrolló bastante. Tras dos temporadas, regresó al fútbol mexicano para vestir la camiseta de San Luis, donde metió algunos goles. Pero hoy se destaca en San Lorenzo, en una liga muy competitiva como la Argentina y de las mejores del mundo. Está muy bien, contento y feliz, tiene una esposa argentina y su hijo también es argentino. Ojalá que siga por este camino.

La respuesta de Bareiro al elogio de Luis Suárez

- ¿A su esposa la conoció en Argentina?

- Sí, durante su primera etapa en San Lorenzo en el 2019. Luego, se fueron juntos a Turquía y a México. Hace muchos años que están juntos y son felices.

- ¿Le escribiste a tu hermano cuando Luis Suarez se refirió a él?

- Sí. Se puso muy contento porque un delantero de la jerarquía de Suarez le dedique un tuit, estaba muy feliz y orgulloso de su presente. Encima, venía de hacerle un gol a San Pablo, así que fue doble felicidad; eso le dará mucha más confianza para lo que viene. Siempre hablamos, no solamente cuando se refieren a él o convierte goles, sino también en la semana; nos saludamos todos los días. Yo estoy muy pendiente de su carrera, de su presente y él está muy contento de jugar en San Lorenzo, se le nota en su cara cuando lo veo por televisión. Lo veo muy bien por suerte.

