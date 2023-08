La Conmebol informó la sanción a Marcelo por la el planchazo que lesionó a Luciano Sánchez en Argentinos-Fluminense

Marcelo no tuvo consuelo luego su falta y posterior lesión sufrida por Luciano Sánchez (EFE/ Luciano González)

Este jueves la Unidad Disciplinaria de la Conmebol informó la sanción impuesta a Marcelo por su expulsión luego de haber lesionado al futbolista de Argentinos Juniors, Luciano Sánchez, en el partido de ida por la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El defensor del Fluminense no podrá jugar en los cuartos de final y además recibió una multa económica.

Te puede interesar: Las imágenes de los incidentes que sufrieron los hinchas de Argentinos en Río: de la emboscada en la playa al terror en la tribuna

La entidad decidió suspender por tres fechas al histórico lateral por el planchazo a Sánchez, que le causó la luxación completa de la rodilla izquierda. Se incluye el encuentro automático por la tarjeta roja, es decir, la vuelta en la que el Fluminense venció 2-0 a Argentinos Juniors en el Maracaná y que decretó el pase a los cuartos de final. Con esta medida, el ex jugador del Real Madrid se perderá los cotejos por los cuartos de final.

Además, la entidad le impuso una multa al jugador brasileño de seis mil dólares, que “será debitada automáticamente del monto a recibir por su club en el concepto de derechos de televisación y patrocinio”.

Los detalles de la sanción

En el compromiso jugado en La Paternal a Sánchez se le trabó la pierna izquierda en el césped cuando intentaba quitarle el balón a Marcelo y, tras un pisotón involuntario del histórico lateral brasileño Marcelo, sufrió la gravísima lesión.

Te puede interesar: Una niña extraviada, una butaca rota y el reclamo de 490 reales: el duro comunicado que explica los incidentes que sufrieron los hinchas de Argentinos en Brasil

“Es una luxación completa de rodilla. Para hablar en criollo, para que la gente pueda entender, que es más fácil que dar cosas técnicas: es prácticamente una separación de lo que es el fémur, de la tibia y el peroné, de lo que es la articulación de la rodilla. Sin un compromiso vascular, por suerte. Estudiándolo hacia el final de la noche hemos podido verlo. Tampoco de fractura”, dijo el secretario general del club, Alejandro Roncoroni en diálogo con DSports.

Por su parte, el jefe médico de la AFA, Donato Tucho Villani, también se refirió a la lesión de Sánchez. “Arranqué en el deporte en el año 82 y llevo más de 30 años en el fútbol, y esta es la lesión más impactante que me tocó vivir de cerca, porque justo fue del lado del banco, fue terrible. Una lesión, que la verdad, en el fútbol no vi nunca y no creo que muchos médicos del fútbol hayan visto este tipo de lesión”, afirmó el doctor en diálogo con TyC Sports.

La escalofriante lesión de Luciano Sánchez que le produjo Marcelo en el duelo entre Argentinos y Fluminense

En el momento mismo del desafortunado episodio, Marcelo se dio cuenta de lo ocurrido y tuvo un gesto de disculpas espontáneo, ya que probablemente sintió que había pisado la pierna extendida su rival. Unos segundos después, con la mano levantada, el ex jugador del Real Madrid advirtió la gravedad de la situación y entró en desesperación. Se tomaba la cabeza, miraba hacia todos lados, no podía creer lo que veían sus ojos.

Te puede interesar: A pesar de su gran actuación, Argentinos cayó 2-0 con Fluminense y se despidió de la Copa Libertadores

Además, preocupado por la salud de Cheche Sánchez, el ex Merengue se acercó en zona de vestuarios a su colega para apoyarlo y pedirle perdón cara a cara por la jugada. Incluso, intercambiaron teléfonos para seguir en contacto y que el brasileño pueda acompañar su evolución a la distancia, a sabiendas de que tendrá que sobrellevar una larga rehabilitación.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!”, escribió en su cuenta de Instagram el lateral que ganó 25 títulos con el Real Madrid.

Seguir leyendo: