La curiosa reacción del Tata Martino cuando le preguntaron si Armani puede ser refuerzo del Inter Miami y su análisis sobre el liderazgo de Lionel Messi

El Tata diálogo de diferentes temas en conferencia de prensa

Inter Miami tacha las horas para el compromiso de cuartos de final ante Charlotte por las instancias decisivas de la Leagues Cup. Bajo la batuta de Lionel Messi, la entidad de Florida quiere acercarse al primer título de su corta historia y buscará alcanzar las semifinales este viernes desde las 21:30 (hora argentina) en el DRV PNK Stadium. A un día del partido, Gerardo Martino ofreció la clásica conferencia de prensa previa al duelo para referirse a los principales temas acerca de la clasificación por penales ante FC Dallas.

Una de las consultas más recurrentes tuvo relación a la transformación realizada por el capitán de la selección argentina con una voz de mando ascendiente según el paso de los calendarios: “Los últimos años de Leo hemos visto mucho de esto. Ahora no está haciendo ni más ni menos de lo que vimos hace siete meses en la Copa del Mundo. Otra cosa también pasa por ratificar con hechos algo que dijo apenas llegó. Dijo que venía a competir, a ganar, y lo refleja en la imagen del cuarto gol que, en lugar de festejarlo, agarró la pelota para hacer el quinto tanto y es un contagio para todos”.

Más allá del aspecto anímico despertado por una figura de su envergadura, aclaró la importancia de tener un jugador que hace fácil lo difícil: “Los equipos también se hacen de carácter. Hay que jugar bien, superar al rival y tener una idea, pero hay momentos en los que el carácter te saca un partido adelante. Digo esto en condiciones normales. Además, nosotros tenemos a Leo y estamos acostumbrados a que en un tiro libre en la frontal del área del lado que sea tengamos el 90% de que sea gol. Eso no es normal”.

A continuación, volvió a referirse a uno de los tópicos del diálogo con los periodistas: “El liderazgo de él adentro y fuera de la cancha está muy marcado. Sobre todo en estos últimos años. Y mencionaba la Copa del Mundo porque ese fue el reflejo del liderazgo que está teniendo ahora y es totalmente diferente a sus años iniciales, donde tenía exclusivamente un liderazgo futbolístico referido a lo que hacía dentro del campo”. “Hoy tiene una incidencia en el campo como la de siempre, pero además tiene mucha incidencia en el entrenamiento, en las conversaciones con los chicos, en explicar alguna idea que se quiere implementar. Cuando este tipo de jugadores tiene esta implicancia acorta los tiempos de los entrenadores”, manifestó.

Más adelante, el reportero de ESPN, Diego Monroig, le preguntó por dos nombres que ya suenan en el radar de las Garzas: Enzo Pérez y Franco Armani. Sin embargo, el detalle más interesante de la consulta provino de una frase del representante del arquero de River Plate, Martín Araoz, quien había afirmado con Radio La Red: “No puedo decirte que Franco Armani no va a ir a Inter Miami, hay rumores, no te voy a mentir”. Tras recibir esta información, Martino levantó las cejas en dos ocasiones en señal de sorpresa frente a una noticia que lo sorprendió.

Acto seguido, evitó proyectar hacia el futuro: “Hacer una apreciación sobre el gusto por los dos está demás porque son jugadores de una extensa trayectoria en altísimo nivel y no hace falta aclarar si me gustan o no. Está claro que son futbolistas muy respetables. Acá, el libro de pases cerró y desconozco lo que se habla en Buenos Aires. En 30 días, podríamos haber armado cuatro o cinco equipos con todo lo que se dice y el problema es que después me toca aclarar cosas que no genero. En este caso, la realidad es que las noticias están allá y yo vivo acá”.

Por otro lado, destacó la necesidad de aprovechar los entrenamientos para pulir los desajustes defensivos exhibidos en la Leagues Cup: “Las cualidades del equipo de mitad de cancha hacia delante y los déficits que podemos tener de mitad de cancha hacia atrás tienen una corrección fundamentalmente en el trabajo. No se soluciona con cambio de nombres, sino con más cantidad de trabajo. Hay un cuerpo técnico que empezó hace menos de 40 días, estamos en medio de un torneo que es desgastante porque jugamos cada tres o cuatro días e indudablemente no podemos hacer lo que se hace normalmente en una semana entera de trabajo. Necesitamos más trabajo para defender mejor porque atacar y defender compromete a todo el equipo”.

A su lado, Benjamín Cremaschi, uno de los héroes de la remontada en Texas, regaló algunas perlitas sobre su encuentro con Rodrigo De Paul, quien se mostró recientemente en compañía de Messi y David Beckham: “Tuve la oportunidad de conocerlo. Es un jugador que admiro mucho por la forma de juego que tiene y fue un orgullo conocerlo. No pude hablar con él, tampoco lo quería joder mucho, pero fue lindo”.

En último orden, recalcó la valía de tener como compañeros a jugadores de la talla del 10, Sergio Busquets y Jordi Alba: “Trato de absorber todo lo que hacen estos jugadores. Vienen del mejor nivel del mundo, han ganado todo. Entonces, como jugador joven con ganas de aprender, hablo con ellos y trato de aprender. Es la mejor cosa que me pueda pasar”.

