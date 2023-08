Le pisó la espalda a su rival y fue expulsada por el VAR: la agresión de una figura de Inglaterra que generó impacto en el Mundial femenino

La descalificadora acción que le costó la tarjeta roja a una jugadora de Inglaterra

La victoria de la selección inglesa sobre la nigeriana por los octavos de final del Mundial femenino dejó una de las acciones más polémicas de la competencia, protagonizada por la estrella de las Lionesses Lauren James, quien terminó siendo expulsada a falta de cinco minutos para el final del segundo tiempo.

La futbolista del Chelsea vio la tarjeta roja después de pisarle la espalda a la delantera Michelle Alozie, quien defendía el cero con el objetivo de definir el partido en el tiempo extra, algo que finalmente no sucedió, ya que todo se resolvió a favor del equipo europeo en los penales.

En las imágenes se pudo ver el momento en cuestión. Las inglesas atacaban por la banda derecha con un balón largo que quedó en los pies de James. La londinense empezó a avanzar pero se topó con la nigeriana, que le quitó el balón limpiamente al estar bien parada. La pelota quedó en juego, ambas jugadores cayeron sobre el césped y la británica fue la primera en levantarse.

Fue en ese momento cuando la árbitro Melissa Borjas frenó el partido y le mostró la cartulina amarilla a James por interrumpir el juego, considerando que ella fue la que la sujetó para que no pudiera ir por el balón. Sin embargo, tras la intervención del VAR, en la repetición de la jugada se pudo ver una acción mucho peor.

Lauren James se fue expulsada tras pisarle la espalda a su rival (Getty Images)

Cuando James se levantó no dudó en pisarle la espalda a su rival de forma totalmente intencionada. Al ver esa agresión en las pantallas, la hondureña volvió tras sus pasos, anuló la tarjeta amarilla y le mostró la roja directa. La joven de 21 años se retiró del campo sin protestar y sabiendo que lo que había hecho no era correcto. Alozie, en tanto, no necesitó asistencias médicas y pudo continuar.

El partido continuó e Inglaterra consiguió su pase a cuartos de final tras imponerse a Nigeria por 4-2 en la tanda de penaltis de un encuentro que acabó el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a cero en el Estadio de Brisbane (Australia).

Las africanas no pudieron sacar ventaja de la superioridad numérica en los primeros compases del tiempo extra pese a dominar y contar con oportunidades claras como la que dejó escapar Alozie, sola ante una portera inglesa que pudo ver como el disparo se iba largo.

Las actuales campeonas de Europa avanzaron a la siguiente ronda, pese a no ser las claras dominadoras en el campo. Cabe destacar que, tras su expulsión, Lauren James no podrá disputar el siguiente encuentro cuyo rival saldrá del cruce entre Colombia y Jamaica.

El resumen del partido

Inglaterra venció a Nigeria en los octavos de final

