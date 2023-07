Gerardo Martino expresó su disgusto por el éxodo en las tribunas tras la salida de Messi y reveló la charla con Leo para acordar su cambio

Gerardo Martino se refirió al repentino éxodo de la gente en las gradas y el cambio de Lionel Messi

Inter Miami es un nuevo equipo tras la llegada de Gerardo Martino como director técnico y los desembarcos de los futbolistas Lionel Messi y Sergio Busquets. Tras iniciar su camino con una victoria por 2 a 1 ante Cruz Azul en la Leagues Cup, las Garzas golearon por 4 a 0 al Atlanta United y sellaron su boleto a los 16avos de final.

Una vez finalizado el partido, el Tata brindó una conferencia de prensa en la que ahondó diferentes temas, como el inesperado éxodo del público en las tribunas del DRV PNK Stadium tras la salida de la Pulga, la razón del reemplazo del argentino y cómo impactó la llegada del campeón del mundo en Qatar 2022 dentro del plantel.

“No me di cuenta, pero en definitiva él es una figura tan importante en el mundo que es difícil no poder justificar ese tipo de actitudes de la gente. Hubiese esperado que la gente se quede hasta lo último para aplaudir al equipo, pero entiendo que también puede ser así”, explicó el estratega sobre la marcha de una buena parte de los simpatizantes cuando el 10 fue reemplazado por el estadounidense Robbie Robinson.

La reacción de los fanáticos del Inter Miami luego de la salida de Messi

La sustitución de la Pulga a falta de poco más de 10 minutos para el cierre del juego fue otro tema de consulta, pero el argentino explicó que fue charlado previamente con el ganador de siete Balones de Oro. “Me manifestó que estaba para jugar más minutos. Más era imposible desde el segundo tiempo, por lo que tenía que iniciar. Habíamos hablado esto, que hasta donde él llegase y me hiciera señas para saber si estaba para terminar el partido o no. Con Busquets también nos pusimos de acuerdo”, comentó. Y luego, añadió: “Lo que manifesté en estos días es que el gran cambio que tiene Leo es haberse sacado un peso grande que tenía sobre sus espaldas con la selección argentina. Lo hizo en los últimos dos años y eso se nota en todo, en el día a día, sus declaraciones, sus formas de encarar los partidos. Se nota muy liberado, y eso implica ver mucho más de este tipo de actuaciones”.

Las Garzas llevaban cinco encuentros sin victorias (habían ganado uno de sus últimos nueve juegos) y están últimos en la Conferencia Este de la MLS, pero gracias al fichaje de Lionel Messi mostraron una cara totalmente diferente con el argentino en la Leagues Cup. Sobre el impacto que generó esta incorporación, el Tata explicó: “El impacto que él causó, o que sigue causando, porque esto recién empieza, lo hablamos el otro día con las grandes figuras que vienen a verlo, el contagio a sus compañeros, que se transforma en buenas actuaciones. Creo que es muy grande, sobre todo el contagio que nos da a nosotros, que es lo que más nos ocupa”.

“El primer impacto que los futbolistas tienen con la llegada de Messi y Busi (Busquets) es que les ha dado mucha confianza, se sienten más arropados, que la responsabilidad la llevan los grandes jugadores y se sienten más libres para jugar. Vamos acumulando entrenamientos y nos vamos poniendo de acuerdo con algunas cosas. Había visto algunas formas en el partido que perdimos en St. Louis y el otro día tuvimos un resultado que no refleja lo que se vio en la cancha, con Cruz Azul, y hoy tuvimos una actuación importante, pero falta seguir mejorando. El 3 de agosto sabremos con qué plantel nos encontraremos al finalizar la temporada”, remarcó.

El director técnico también advirtió que, pese al panorama adverso, buscarán ingresar a los playoffs de la MLS: “Lo vamos a internar mientras tengamos esperanzas. En los otros torneos pasamos de ronda. Veremos qué rival nos toca en la Leagues Cup y en la US Open Cup estamos en semifinales. Ahí estamos con expectativas. Lo más difícil es clasificar a los playoffs, porque vamos contrarreloj”.

