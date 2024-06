Las 15 mejores playas del mundo para visitar al menos una vez en la vida

Estos sitios son inigualables y merecen ser explorados

En el mundo existen miles de playas y zonas costeras que abundan en belleza, algunas se destacan y son famosas no solo por su hermosura, sino también por sus características peculiares.

Desde una cueva con techo abierto hasta kilómetros cubiertos de arena negra, estos destinos comprenden una amplia variedad de paisajes que asombran, además de ser un entorno exótico para el descanso y relax.

La revista británica especializada en viajes Time Out elaboró una lista de las playas más bellas del mundo. “Aunque muchas tienen sol, arena y mar en común, no hay dos realmente iguales: la naturaleza simplemente no funciona de esa manera”, señaló la publicación.

1. Playa de Hyams - Nueva Gales del Sur, Australia

Es una de las playas de arenas blancas más conocidas a nivel mundial (Getty)

Las blancas arenas de esta playa se encuentran a 3 horas al sur de la ciudad australiana de Sydney. Está rodeada por árboles frondosos que contribuyen a un paisaje particular. Este pintoresco pueblo costero es un paraíso tanto para amantes de la playa como para entusiastas de la naturaleza, ya que ofrece un escape sereno de la vida urbana.

Algunas de las actividades recomendadas en el lugar son snorkel para gozar de las aguas cristalinas, navegar y hasta observar mantarrayas que naden por allí. Luego de una caminata de alrededor de media hora, durante la cual se puede apreciar el hermoso panorama decorado por las arenas blancas, se puede llegar a unas mesas de picnic que se hallan a la vera del arroyo Greenfield Gully.

2. Cala Llombards - Mallorca, España

Los acantilados circundantes enmarcan esta playa idílica (Getty)

Al estar rodeada de un terreno rocoso alto y cubierto de vegetación, esta playa aparece como un paraíso escondido. Su arena dorada se combina con el agua turquesa para brindar un escenario inigualable en la costa sureste de Mallorca, España.

Suele ser frecuentada por aventureros en búsqueda de acantilados propicios para saltar hacia el agua del Mediterráneo, y por algunos pocos turistas, para relajarse y disfrutar de los días calurosos.

3. Stokksnes - Península de Stokksnes, Islandia

Las costas del sureste de Islandia se encuentran cubiertas por arena negra producto de la actividad volcánica (Robert Harding World Imagery)

Las costas bañadas por las frías aguas del Atlántico Norte en el sur de Islandia se encuentran teñidas de un negro profundo. Esta arena característica es el resultado de la actividad volcánica. Más allá de que sea un fenómeno geológico fascinante, comprende un paisaje único y digno de admirar. El gran monte Vestrahorn de casi 900 metros de alto se encuentra en las cercanías y aporta aún más a la hermosura del lugar.

Las montañas nevadas decoran la orilla de esta playa de gran importancia para locales, turistas y fotógrafos cuyo propósito es capturar la belleza del país a través del encanto natural que presenta esta región.

4. Ipanema - Río de Janeiro, Brasil

Ipanema es una de las zonas costeras más representativas entre las playas brasileñas (REUTERS/Pilar Olivares)

La famosa y vibrante playa está ubicada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. Es conocida por su diversidad cultural, además de ser un ícono internacional de la vida playera y el estilo carioca. Su extensa franja de arena blanca se extiende a lo largo de la costa, flanqueada por altos edificios residenciales y hoteles de lujo que ofrecen impresionantes vistas al océano Atlántico.

Además de su belleza natural, Ipanema es célebre por su animada escena social y gastronómica, que incluye bares de playa, restaurantes de alta cocina y boutiques exclusivas. Los deportistas utilizan la playa para jugar al fútbol, al volley y surfear sus olas. Este destino atrae a turistas de todo el mundo que buscan disfrutar del sol, el mar y el encanto único de Río de Janeiro.

5. Elafonisi - Creta, Grecia

Algunas áreas pertenecientes a las orillas de la isla de Creta se suelen teñir de un tono rosado debido a la presencia de microorganismos pigmentados

Elafonisi es una joya natural situada en la costa suroeste de la isla de Creta, Grecia. Es famosa por su impresionante playa de arena rosada y aguas cristalinas que cautivan a los visitantes con su belleza única y su ambiente paradisíaco. El tono singular de la arena se debe a una acumulación de microorganismos pigmentados que viven en el mar.

Además de sus arenas suaves y rosadas, el área está salpicada de pequeñas islas y formaciones rocosas que crean paisajes pintorescos ideales para los amantes de la fotografía y los exploradores de la naturaleza. Elafonisi es un destino tanto para quienes desean solamente relajarse como para aquellos interesados en descubrir la rica historia y cultura de Creta, convirtiéndolo en un lugar imprescindible para cualquier viaje a la región mediterránea.

6. Siesta Beach - Siesta Key, Florida

El nombre de esta playa coincide con su aura relajante

“Como su nombre lo indica, Siesta Key es el lugar para relajarse. La extensa playa rara vez se siente abarrotada y la fina arena blanca con cristales de cuarzo se mantiene fresca al tacto, así que asegúrese de sumergirse mientras lee su revista favorita”, comentan desde Time Out.

Sus aguas tranquilas y poco profundas, junto con su entorno natural preservado, la convierten en un destino perfecto para familias y amantes de la navegación, ya que se pueden alquilar kayaks para circular por el mar. Además de sus encantos naturales, Siesta Beach ofrece instalaciones modernas y una vibrante comunidad local que añade un toque de hospitalidad sureña a su atractivo costero.

7. Praia da Rocha - Algarve, Portugal

Las fiestas que se llevan a cabo en esta playa son una representación de la vida nocturna portuguesa (Getty)

Esta dorada playa portuguesa rodeada de imponentes acantilados combina a la perfección naturaleza y cultura. Durante el día se pueden realizar actividades acuáticas, descansar bajo el sol y disfrutar de una tarde de ensueño.

Pero al anochecer, la costa se convierte en el escenario principal de festejos que se extienden por horas, además de contar con restaurantes con vistas al mar y una amplia gama de servicios turísticos que garantizan una experiencia memorable.

8. Playa Escondida - Islas Marietas, México

La responsable de un paisaje tan particular es una cueva de techo abierto rodeada de aguas cristalinas (Getty)

La Playa Escondida, también conocida como “Playa del Amor” es un destino paradisíaco situado en las Islas Marietas, México. Esta playa única se encuentra dentro de una cueva que posee un techo abierto al cielo, y está rodeada de aguas cristalinas y formaciones rocosas impresionantes. Es accesible solamente a través de un túnel submarino estrecho durante marea baja.

Le ofrece a los visitantes una experiencia exclusiva y casi surrealista de aislamiento y belleza natural. Es un refugio perfecto para los amantes de la naturaleza y los aventureros que buscan explorar un rincón escondido y mágico en la costa del Pacífico mexicano.

9. Zlatni Rat - Brač, Croacia

La extensión de la playa Zlatni Rat depende de las mareas y de la cantidad de agua (Getty)

Zlatni Rat es una de las playas más icónicas y fotografiadas de Croacia. Se encuentra situada en la isla de Brač, en el mar Adriático, y se distingue por su forma distintiva de lengua de arena que se extiende hacia el mar turquesa. Su característica única es que puede cambiar ligeramente su forma gracias a las corrientes, las mareas y el viento.

Es un paraíso para los amantes del windsurf y otros deportes acuáticos. Rodeada de pinos y con vistas impresionantes a las aguas cristalinas, ofrece tanto belleza natural como instalaciones para que los visitantes puedan gozar del sol y la tranquilidad del Adriático.

10. Punta del Este - Uruguay

Playa Mansa es un gran destino para todas las edades, ideal para niños y para quienes desean tomar un placentero baño de mar, con pocas olas (Getty Images)

Las costas de Punta del Este tienen mucho para ofrecer. Desde una impresionante escultura de una mano asomándose entre la arena hasta decenas de restaurantes y bares, sus playas lo tienen todo.

La ciudad está rodeada por dos playas con características singulares que las distinguen entre sí. El movimiento de las olas define los nombres de las dos playas más famosas del balneario.

Del lado este de la península se encuentra la Playa Brava que, como su nombre bien lo indica, cuenta con un mar picado con grandes olas. Ahora bien, del lado oeste se halla Playa Mansa, que presenta un oleaje más calmo que es ideal para pasar un día en familia.

11. Anse Source d’Argent - La Digue, Seychelles

Las formaciones de granito rosa le brindan a esta playa su carácter único

Anse Source d’Argent es una playa icónica y espectacular ubicada en la isla de La Digue, en Seychelles. Es conocida por sus formaciones graníticas únicas y aguas turquesas cristalinas. Esta playa cautiva a los visitantes con su belleza natural impresionante.

La arena blanca y suave contrasta con las imponentes rocas de granito rosa y las palmeras que bordean la costa. Es un paisaje de ensueño perfecto para la fotografía y la calma. Además, es ideal para nadar, hacer snorkel, o simplemente disfrutar de la serenidad de uno de los rincones más pintorescos del océano Índico.

12. Arco Magno - Calabria, Italia

Metros de piedra caliza se alzan sobre el mar para crear un arco que hace de esta playa un escenario inigualable

Desde Time Out comentan: “Un parpadeo y te perderás ese pedazo de paraíso en Calabria, Arco Magno es tan idílico como es posible. Parece ante todo el mundo como si hubiera sido pintado por un maestro, un tramo increíblemente atractivo que hará que el estrés del mundo moderno se desvanezca en aguas cálidas y un aislamiento íntimo. Ese arco de piedra es algo completamente distinto”.

Esta playa ofrece un escenario de belleza natural incomparable, donde el mar Mediterráneo se encuentra con acantilados escarpados y vegetación exuberante. Es accesible solo a pie o en barco debido al terreno que se encuentra alrededor. Arco Magno es un refugio tranquilo para aquellos que buscan apreciar la paz y la belleza de la costa italiana.

13. North Bay Beach - Providenciales, Islas Turcas y Caicos

La fauna y flora que viven en estas islas pueden ser exploradas para vivir una experiencia única de inmersión en la naturaleza

Es un paraíso tropical de arenas blancas y aguas turquesas cristalinas. Caracterizada por su belleza natural intacta y su ambiente tranquilo, esta playa es ideal para relajarse bajo el sol caribeño y realizar actividades como snorkel y buceo en sus vibrantes arrecifes de coral.

Se encuentra rodeada de abundante vegetación y con vistas impresionantes al océano Atlántico. Visitar North Bay Beach es una experiencia realmente inolvidable para los amantes de la naturaleza y quienes deseen vivenciar un entorno paradisíaco.

14. El Matador State Beach - Malibú, California

La belleza de esta playa es distinta a las de las típicas costas de Los Ángeles ya que se encuentra rodeada de un terreno escarpado y formaciones geológicas particulares

El Matador State Beach es un tesoro escondido en la costa de California, conocido por sus espectaculares acantilados, formaciones rocosas imponentes y aguas azules cristalinas. Situada cerca de Malibú, esta playa ofrece un paisaje natural impresionante que atrae tanto a turistas como a locales.

Se puede llegar a ella a través de un camino escarpado que serpentea entre la vegetación costera. Proporciona una experiencia serena y pintoresca, perfecta para disfrutar de paseos, picnics o simplemente contemplar las vistas panorámicas del océano Pacífico.

15. Playa de Marimegmeg - Palawan, Filipinas

Al bucear en estas aguas transparentes se pueden observar cientos de especies de fauna y flora autóctonas

Esta playa ofrece un entorno tranquilo y pintoresco con vistas espectaculares a las formaciones rocosas y las islas cercanas. Marimegmeg es perfecta para relajarse bajo el sol, nadar en sus aguas tranquilas y disfrutar de puestas de sol inolvidables. Además de su belleza natural, la playa cuenta con restaurantes y bares frente al mar que ofrecen delicias locales y cócteles refrescantes, lo que la convierte en un destino encantador para los viajeros que buscan escapar y desconectar.

“Más de 100 especies de peces parpadean sobre los corales del color del atardecer, junto con nudibranquios que se balancean y algún que otro dugongo (moluscos y mamíferos nativos, para los no iniciados)”, explicaron desde la publicación. Debido a esto, recomiendan bucear en las aguas transparentes que bañan la orilla de la isla.