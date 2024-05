Ricardo Gareca se enojó con Federación de Chile por destitución de hombre de confianza

Ricardo Gareca se encontraría fastidiado con la Federación de Chile por la salida de Rodrigo Robles.

Ricardo Gareca atraviesa días complicados en Chile. A la polémica generada por la inclusión de Luciano Cabral, quien cumplió pena de cárcel por el delito de homicidio, en la lista preliminar a la Copa América 2024, se le sumó la destitución de Rodrigo Robles, gerente de selecciones de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).

El directivo, quien desempeñó ese cargo desde mediados del 2022, había sido el encargado de convencer al ‘Tigre’ de firmar por la ‘roja’, y actualmente era uno de sus hombres de mayor confianza dentro de la Federación.

Según La Tercera, el el DT argentino “siempre reconoció en Robles a su autoridad más directa, un hombre de confianza con el cual hablar a diario sobre los numerosos quehaceres que involucra estar a cargo de la selección (de Chile). Tal como en el inicio de la relación, una vez que ya estuvo al mando de la ‘roja’ fue con quien mantuvo una comunicación más fluida. El entrenador le transmitía sus necesidades e inquietudes cada vez que coincidían en Juan Pinto Durán e incluso llegó a comunicarle situaciones personales que pudieran interferir en su trabajo”.

De acuerdo a medios locales, la versión de la ANFP, es que la salida de Robles se dio por motivos económicos y estaba decidida hace bastante tiempo. Su reemplazante será Marko Biskupovic, quien venía trabajando en la Federación, pero como jefe de Identificación (ID), Scouting y Análisis.

Rodrigo Robles ejerció como gerente de Selecciones de la ANFP desde 2022.

El enojo de Ricardo Gareca

El despido de Rodrigo Robles incomodó a Ricardo Gareca, quien le dejó en claro a los directivos chilenos su disconformidad con la salida de uno de sus hombres de confianza, faltando tan poco como una competencia tan importante como la Copa América, en la que disputará sus primeros partidos oficiales.

“Este martes, a primera hora, Pablo Silva, gerente general de la ANFP, le comunicó al DT la desvinculación del ejecutivo. Según señalan desde el búnker de la ‘roja’, el prestigioso técnico argentino le expresó su incomodidad con la decisión. No entiende que justo a semanas del inicio de la Copa América, le saquen a uno de los colaboradores que se había ganando su confianza durante sus primeros meses en Chile, y menos por razones económicas”, señaló La Tercera.

Durante su instancia en Perú, Gareca también tuvo una relación similar con Juan Carlos Oblitas, gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, quien se encargó de llevarlo a la ‘bicolor’.

Ricardo Gareca dirige desde enero de 2024 a la selección de Chile - Crédito: Getty

Otros problemas de Ricardo Gareca con la ANFP

No es la primera vez que Ricardo Gareca tiene problemas con la Federación Chilena. A mediados de febrero, el empresario Hugo Issa, aseguró que no se le pagó por su labor de intermediario en la negociación para llevar al ‘Tigre’ a la selección de Chile, e incluso amenazó en denunciarlos con la FIFA. No obstante, Jorge Yunge, director de la ANFP lo desmintió y afirmó que todos los contactos establecidos con el DT fueron mediante su abogado Mario Cupelli.

A los pocos días, José Tomás Fernández, periodista de ESPN Chile, reveló que al ‘Flaco’ le molestó bastante que el diario El Mercurio, filtre la conversación que sostuvo por videollamada con el portero Claudio Bravo, a quien le consultó sí deseaba formar parte del proyecto, ya que este había renunciado a la ‘roja’ durante el periodo que dirigió el DT Eduardo Berizzo.

Otro inconveniente se dio antes de su arribo. Resulta que el exDT de Vélez Sarsfield había firmado un contrato para ser imagen institucional del banco Scotiabank, lo cual implicaba un conflicto de intereses con el banco chileno BCI, auspiciador de la selección chilena. En un inicio se llegó a comentar que este inconveniente podría frustrar su llegada a la ‘roja’, debido a la millonaria penalidad que debería pagar para rescindir con la entidad financiera. No obstante, llegaron a un acuerdo e incluso el banco aprovechó esta situación para lanzar otra campaña publicitaria.