El Ministerio de Seguridad denunció aprietes de sindicalistas durante el paro de la CGT: “Si la gente trabaja se atendrán a las consecuencias”

El video, al que tuvo acceso Infobae, que expone las extorsiones de un delegado de la UOCRA para que los trabajadores adhieran al paro de la CGT

El Ministerio de Seguridad continúa con sus denuncias por extorsiones y aprietes por parte de los sindicalistas durante el paro general de la semana pasada, convocado por la CGT. “Si la gente trabaja se atendrán a las consecuencias”, decía una de las amenazas.

El jueves pasado la CGT llevó adelante una medida de fuerza que afectó el normal funcionamiento de algunos servicios como transportes, hospitales, aeropuertos, bancos, escuelas y comercios. En este contexto, varias empresas y hasta el Gobierno nacional, anunció que descontaría el día de trabajo a quienes se adherían al paro. De esta manera, la cartera de Seguridad puso a disposición una línea para que quienes fueran apretados o extorsionados puedan hacer la denuncia correspondiente.

Así, a través de esta vía de comunicación, el organismo comenzó a recibir varias denuncias similares, algunas de ellas estaban acompañadas de contenido multimedia. En ese sentido, un video, al que tuvo acceso Infobae, deja al descubierto a un histórico delegado de la UOCRA amenazando con lo que pasaría si los trabajadores no pueden adherir al paro.

En las imágenes, se observa la reproducción de un audio enviado a través de la aplicación de WhatsApp, configurado para que se pueda reproducir una sola vez.

“Yo no me hago responsable de lo que pase mañana si encontramos a la gente trabajando”, comienza diciendo el sindicalista y continúa: “Vos no le querés reconocer el día, no se quieren acatar al paro general que se dictaminó. Bueno, atenete a las consecuencias. El que avisa no traiciona”.

El hombre sigue con su apriete y advierte: “Que la gente tenga miedo para parar porque ustedes le van a descontar algo, está de más. Ustedes no le tienen que descontar nada, absolutamente nada. Y si les descuentan, bueno se atendrán a las consecuencias también”.

La cúpula de CGT (Foto: Luciano González)

Luego, el sindicalista ratifica: “Si la gente trabaja mañana, se atendrán a las consecuencias también. Yo ya avisé”. “Voy con la nota del Ministerio de Trabajo más los nuestros y listo. Si se pincha, se tiene que pinchar”, cierra el mensaje extorsivo por parte del delegado de la UOCRA.

Esta no es la única denuncia de extorsiones que recibió el Ministerio de Seguridad, puesto que en el día de ayer se conoció una comunicación en la que se exponen las presiones que ejerció un reconocido sindicalista durante el paro general. El denunciante apuntó contra Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT y que encabeza el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE).

El particular que llamó a la cartera expresó que obligaron al dueño de una estación de servicio ubicada en La Paternal a no abrir. “Si no cerrábamos íbamos a tener problemas con la seguridad de los empleados y del negocio, de la estación de servicio. (Dijeron) Que nos iban a romper todo”, relató esta persona al realizar la acusación por vía telefónica.

El denunciante mencionó que recibieron “visitas en moto”. Con respecto a la modalidad de las amenazas, comentó que al encargado de la estación Shell le advirtieron que “iban a pasar cada 30 minutos a controlar que la estación de servicio esté cerrada o, de lo contrario, iban a tener problemas con la seguridad de las personas y del negocio”.

La misma mañana del paro se produjo otra amenaza contra un depósito de mercaderías que estaba abierto y trabajando, ubicado en Villa Soldati en la calle Carlos Berg al 3500, al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue protagonizada por un grupo de afiliados al sindicato de Camioneros. “Cerrá las persianas, ya sabés cómo es esto”, les dijeron a los trabajadores para que se sumaran (obligados) a la medida de fuerza cegetista.

La Policía de la Ciudad, alertada de la situación, detuvo a 12 personas por este hecho. Habían ingresado “con fines intimidatorios y con el objetivo de que cesaran el trabajo”, según confirmaron fuentes policiales a este medio en esa ocasión. En consecuencia, los acusados fueron demorados en la calle Troxler al 3200. El Juzgado Criminal y Correccional Número 12 ordenó la detención de las 12 personas, además del secuestro de los vehículos, y se labró un acta por actuaciones por extorsión. Asimismo, en uno de los ocho vehículos se encontró un palo de madera, un cuchillo y una vara de metal extensible.