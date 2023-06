Una historia de amor en medio de los festejos del Napoli campeón: la inesperada propuesta de casamiento de un tifosi a una periodista argentina

En medio del partido entre Napoli y Sampdoria por la última fecha de la Serie A de Italia, la periodista argentina Sol Macaluso fue sorprendida por su novio con el anillo de casamiento.

En medio de los festejos por el Scudetto del Napoli luego de 33 años sin títulos en la Serie A de Italia, en el estadio Diego Armando Maradona se produjo uno de los momentos más románticos del domingo 4 de junio. No fue el golazo de Giovanni Simeone con dedicatoria especial para Claudia Villafañe y su madre, Carolina Baldini, presentes en la platea. Ni tampoco la vuelta olímpica del equipo que dirige Luciano Spaletti. En uno de los sectores del ex San Paolo, un joven italiano le propuso matrimonio a su novia argentina durante el entretiempo del partido ante la Sampdoria.

“No me lo esperaba para nada. Mi novio es napolitano, como toda su familia, y nos vinimos a Nápoles para festejar el título del equipo. Teníamos hablado esto de casarnos, más o menos desde hace tres o cuatro meses. Yo siempre bromeaba con que la propuesta nunca llegaba. Él solo me decía que sabía el momento justo y perfecto para hacerla”, comenzó Sol Macaluso, la protagonista de esta historia de amor, en diálogo con Infobae.

El video que publicó la novia en sus redes sociales, con el momento exacto en el que Gennaro le pide matrimonio ofreciéndole el anillo, se hizo viral rápidamente y puede verse la estrategia que implementó el novio para sorprender a su amada. “Él ya tenía comprado el anillo desde hacía tiempo, pero juro que en el estadio jamás sospeché algo. En el entretiempo, fuimos a comprar algo para tomar y me dice: ´Vamos a sacarnos una foto con la cancha de fondo así tenemos un buen recuerdo’. Cuando fuimos a sacarnos la foto, él le dio el celular a un chico y mientras yo me iba acomodando, él sacó del bolsillo la caja con el anillo y me preguntó: ‘¿Te querés casar conmigo?’ No lo podía creer. ‘¿Me estaba jodiendo?’, fue lo primero que pensé. Obviamente que le dije que sí entre medio de toda la gente... nos dio mucha vergüenza a los dos”, reconoció emocionada.

Sol es una periodista argentina de 28 años que está radicada en España y el año pasado cubrió, entre otros grandes eventos, la guerra en Ucrania, el terremoto en Turquía y el Mundial de Qatar para medios de 9 países diferentes. Además, hace un mes publicó su primer libro “La guerra de mamá”, que trata sobre la salud mental y llegará a la Argentina en julio. Conoció a Gennaro en Madrid, donde viven, en octubre de 2022. Sus caminos se encontraron en una fiesta por medio de amigos en común. “El segundo día que nos vimos me dijo que se iba a casar conmigo. Yo le dije que no creía y acá estamos. Me convenció el napolitano”, cuenta desde Italia entre risas.

Sol Macaluso y su futuro esposo Gennaro en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles. La propuesta de casamiento que sorprendió a la periodista argentina (Instagram)

El contexto de la propuesta fue el ideal y Sol reconoce a este medio que aún está en shock. “Fue algo hermoso, mágico. Con su equipo campeón de Italia, con la unión que tenemos los argentinos y los napolitanos, el momento de estar ahí en el estadio, con la fiesta que hubo. Encima, la gente se acercaba a saludarnos, a sacarse fotos y grabarnos, pero en ese instante estábamos en nuestra burbuja y no nos dimos cuenta lo que pasaba. Es más, en medio del segundo tiempo rompí en llanto, como que fui cayendo de a poco. El gol de Gio Simeone fue el broche perfecto”, acotó la enamorada en pleno festejo desde un bar de la ciudad del Sur italiano.

La perlita que cierra esta historia de amor es el premonitorio sueño que tuvo la madre de Sol un año antes de la propuesta. En un diálogo por WhatsApp, le dijo a su hija que iba a casarse a los 28 años, pero que no sabía quién iba a ser el novio. En ese momento, no se conocían con Gennaro, a quien vio por primera vez un mes después. El sueño se hizo realidad al año.

Sol Macaluso y Gennaro en una postal única. Él le propuso casamiento en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles (Instagram)

