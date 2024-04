Feria del Libro 2024: horarios y programación del fin de semana del 27 y 28 de abril

Taller “Minga. Preferiría no hacerlo”. Taller de dibujo y escritura, destinado a infancias de entre 4 y 10 años. A partir de la lectura del cuento “Minga, la tortuga que no quería hibernar”, proponemos un taller sobre las cosas que los chicos y chicas no quieren hacer, prefieren postergar o negarse rotundamente. De 5 a 12 años.