José Pekerman reveló por qué Riquelme no quiso levantar la Copa del Mundo que la Selección Sub 20 ganó en Malasia

El ex director técnico campeón con la selección argentina Sub 20 dio detalles de un gran gesto que tuvo el capitán del equipo en la Copa del Mundo de Malasia, en 1997

José Néstor Pekerman fue el entrenador que más títulos obtuvo al frente de la selección argentina Sub 20. Durante su proceso en las juveniles, que fue desde 1995 hasta 2001, el entrerriano consiguió tres Mundiales, además de dos Sudamericanos y otra corona en el torneo Esperanzas de Toulon. El laureado DT dio a conocer una particular historia que sucedió en la Copa del Mundo de Malasia, en 1997, que involucra a Juan Román Riquelme.

Durante una distendida charla con Hugo Tocalli para el programa Confesiones (TNT Sports), su histórico ayudante en la Selección, Pekerman recordó por qué Riquelme, quien fue el capitán del equipo en la final ante Uruguay por la ausencia de Diego Markic, no quiso levantar el trofeo en la ceremonia de premiación.

“Fue cuando nos iban a entregar la copa después de haberle ganado a Uruguay 2 a 1″, comenzó a relatar el técnico. “En ese partido, por esas cosas que son difíciles de explicar y había que hacerlas y por suerte los chicos lo entendieron, no jugó Markic, que era el capitán y entró Poroto Cubero. Entonces quedó Román de capitán. Cuando terminó el partido y nos llaman para recibir la copa, Riquelme me dice: ‘Yo no voy a recibir la copa’”, continuó.

En ese difícil pasaje, Pekerman intentó convencer al joven Román para que cumpliera con su rol de capitán y alzara el trofeo, tal como marca el protocolo. “Me costó en esos 50 metros que veníamos caminando y me seguía diciendo que no. Le digo: ‘Mirá, Markic también va a estar al lado tuyo. Los dos la van a recibir, pero hoy el capitán fuiste vos, vos tenés la cinta’”, prosiguió con su docencia.

Diego Markic y Juan Román Riquelme alzan la copa del mundo que conquistó la selección argentina Sub 20 en Malasia, en 1997

Al final, el bueno de José logró convencer a quien fuera uno de los pilares de aquel elenco argentino en el cual también lucieron Pablo Aimar, Esteban Cambiasso, Diego Placente, Lionel Scaloni y Bernardo Romeo, entre otros. En la foto que quedará en la historia aparecieron los dos capitanes con la copa: Riquelme y Markic. “Ese era Román y tiene que ver con lo que nosotros le proponíamos también, de tener esa gente con buenos sentimientos y que sabían ubicarse”, acotó Tocalli.

En la íntima entrevista con los dos mentores de la época dorada de las juveniles albicelestes contaron la revolución que hicieron en el país con el juego limpio: “Nosotros teníamos que romper con algo que le hizo mucho daño a la Argentina. Habíamos sido eliminados de Mundiales por mal comportamiento. Era una obsesión para nosotros conseguir el Fair Play. No podíamos conseguir amistosos, porque los países no querían jugar contra Argentina”.

Además, Pekerman repasó junto con Tocalli cómo fue el día que descubrieron la química entre Aimar y Riquelme: “En un entrenamiento nos quedamos mirando y te dije: ‘¿Viste como juegan estos pibes?’. Cuando Riquelme y Aimar se juntaban, pensaba: ‘¿Volveremos a ver alguna vez estos talentos juntos?’. Eran el 10 de Boca y de River. Ellos se querían, se entendían”.

Juan Román Riquelme y Pablo Aimar, juntos en su etapa con la selección argentina (AFP)

