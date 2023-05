Los chats de WhatsApp del argentino Kevin Lomónaco en el mega escándalo de apuestas del fútbol brasilero

El futbolista argentino Kevin Lomónaco, complicado con la Justicia brasileña por el escándalo de apuestas deportivas

La bomba estalló y un argentino quedó implicado en el escándalo de apuestas deportivas y partidos de fútbol arreglados en el fútbol brasileño. En las últimas horas, el medio Globo Esporte difundió algunos chats de Kevin Lomónaco, ex defensor de Lanús y las juveniles de la selección argentina, en el que acuerdo con un apostador sacarse una amarilla a cambio de una suma de dinero. El jugador de 21 años admitió ante la Justicia que fue culpable del hecho.

Lomónaco (separado del plantel profesional del equipo de San Pablo) llegó a un acuerdo de resolución no penal con términos confidenciales con el Ministerio Público de Goiás para no ser denunciado por participación en un esquema de manipulación de partidos en Brasil: tendrá que presentarse a una audiencia en junio. De esta manera quedaría excluido de la denuncia de la agencia de apuestas.

"Hermano, no sé si entendió. Te pagaremos 70 mil reales por sacarte la tarjeta amarilla en el primer tiempo", la frase de uno de los chats entre Lomónaco y el apostador

-Hermano, no sé si entendió. Te pagaremos 70 mil reales por sacarte la tarjeta amarilla en el primer tiempo. Eso, hermano, eso. Lo hacemos con varios jugadores de la Serie A, ¿entiendes? Les pagamos por sacarse una tarjeta amarilla, solo eso.

-Ah, está. Entendí hermano. Pero es todo legal, no pasa nada, ¿no?

-¡¡No hermano!! Pero tenés que hacerlo seguro. Te deben sacar la tarjeta amarilla. ¿Entendido? No puedes fallar, tiene que ser seguro.

Las capturas de los chats de WhatsApp (la Justicia incautó los teléfonos celulares) que datan de octubre de 2022 entre Lomónaco y un apostador llamado Luis Felipe Rodrigues de Castro descubren que al futbolista le ofrecieron 70.000 reales a cambio de que le sacaron la tarjeta amarilla en el primer tiempo de un partido de su equipo y América de Minas Gerais. En ese duelo no solamente el argentino recibió la amonestación sino que otros cinco compañeros también fueron apercibidos en la etapa inicial (y ninguno en el complemento). Bragantino perdió 4-1 de local.

En la conversación el apostador acuerda darle 30.000 reales de adelanto a Lomónaco y promete completar el pago con otros 40.000 reales después de cumplir su misión, algo que finalmente no ocurrió ya que el Rodrigues de Castro se excusó diciendo que el defensor del Santos Eduardo Bauermann había incumplido con otra apuesta que le había costado millones y por eso se había quedado sin dinero para solventar sus deudas.

Los chats fueron difundidos por el medio brasileño Globo Esporte

En enero de 2023, el apostador se volvió a contactar con Lomónaco previo a un partido entre Bragantino y Portuguesa. Allí le solicitó que esta vez tenía que cometer un penal en el primer tiempo a cambio de 150.000 reales. La respuesta del argentino es que no haría nada hasta que no le hiciera llegar los 40.000 reales restantes que le debía del acuerdo anterior.

Esta semana el juez Alessandro Pereira Pacheco publicó en su itinerario una audiencia con Kevin Lomónaco y su abogado pactada para el 16 de junio con el fin de “verificar la voluntariedad y legalidad del acuerdo de no persecución penal”. El martes 9 de mayo, la Justicia de Goiás admitió la denuncia del Ministerio Público contra 16 individuos investigados en la llamada “Operación de Penalidad Máxima II”. La Policía Federal brasileña también continúa con su propia invesigación.

LOS OTROS CHATS QUE COMPLICAN A KEVIN LOMÓNACO

Audio: “La puesta que nuestro equipo hizo en la misma fecha que vos te hiciste sacar la tarjeta amarilla yo cancelé con los jugadores de Cuiabá, solo que con la tuya no me dio el tiempo porque los dos partidos eran al mismo horario que el de Eduardo Bauermann dos Santos. Es un desgraciado que no se sacó amarilla, hijo de puta, el perjuicio es todo de él, está en deuda con nosotros, ¿entiendes? En esa operación no ganamos nada, solo perdimos y nos quedamos sin dinero. Perdimos mucho. Él falló en esa misión. Nosotros lo habíamos colocado como expulsado con otros dos jugadores. Los otros dos jugadores que fueron Dadá Belmonte, lo puedes buscar, y otro que no recuerdo, fueron expulsados, pero Eduardo Bauermann no, él fue expulsado después de que el árbitro terminó el juego. Perdimos dos operaciones seguidas y ahí perdimos como mínimo 2 millones”.

Audio: “Por eso te digo que voy a pedirle dinero a un inversionista, porque estamos quebrados, ¿sabes? Entonces lo tomaría con un inversionista, ¿por qué? Te saldaría lo que falta y te daría otros 30 mil de la nueva operación, pero la nueva operación es para hacer un penal en la primera mitad y pagamos 150 mil, entonces te lo enviamos como un pago adelantado y 120 mil después del juego, ¿bien?”.

-Y si otro no lo hace, no me mandas los 120 como ahora. No me mandas los 40 mil que debes.

-Por eso solo vamos por los jugadores 100% seguros. No puedes fallar, ¿entiendes hermano? Por eso seguro!! Los jugadores seguros que ya lo hicieron. Día 21 contra Portuguesa. Por eso necesito saber si lo harás seguro, hermano.

-Te esto diciendo. Si no mandas nada de los 40 mil, no voy a hacer nada. Yo también necesito que ustedes sean seguros.

