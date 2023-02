Un gigante de España, atento a la situación de Julián Álvarez en Manchester City

Julián Álvarez cuenta con pocos minutos en Manchester City desde que regresó del Mundial de Qatar (Reuters/Lee Smith)

Julián Álvarez fue uno de los mejores jugadores de la selección argentina durante el Mundial de Qatar. El delantero de 23 años venía dando pasos agigantados en su carrera y luego de ser vital para que los de Lionel Scaloni consiguieran la tercera estrella todo hacía suponer que sucedería algo similar dentro del Manchester City. Sin embargo, desde su vuelta a la institución tras disputar la Copa del Mundo la Araña no está contando con los minutos que se esperaba.

El joven surgido de la cantera de River Plate fue uno de los deportistas que miró todo el 1-1 ante Leipzig desde el banco, reforzando una tendencia desde que retornó volvió a los Ciudadanos: fue suplente en 9 de 15 encuentros, apenas ingresó en 5 y para colmo en dos de esas ocasiones fue para disputar el tiempo de descuento. Como contrapartida, pagó con dos goles las cuatro titularidades que le brindó el entrenador Pep Guardiola.

En el último duelo por la ida de los octavos de final de la Champions League el director técnico decidió no apostar por ningún cambio, lo que generó dudas entre los periodistas. Al ser consultado sobre esta atípica situación, el ex Barcelona disparó: “Tengo la posibilidad de hacer sustituciones porque son las reglas del juego; pero soy muy buen entrenador como para decidir si tengo que hacer o no las sustituciones”, disparó en conferencia de prensa.

Días más tarde, el estratega catalán añadió: “Estuve a punto de poner a Julián en la segunda parte cerca de Erling para ser más agresivos, pero concedimos un gol”. Vale mencionar que los ingleses se pusieron en ventaja en la etapa inicial a través del argelino Riyad Mahrez, pero al minuto 70 fue el croata Josko Gvardiol quien anotó el empate que sería definitivo.

Este escenario puso en alerta a varios de los principales clubes de Europa, quienes estarían interesados en quedarse con los servicios del delantero albiceleste. Según el medio partidario del Barcelona fcbarcelonanoticias, el conjunto catalán lo tiene en la mira para mejorar el ataque de los conducidos por Xavi de cara a la próxima temporada.

La principal referencia en ataque para los azulgranas hoy es el alemán Robert Lewandowski y producto de la salida del neerlandés Memphis Depay (recaló en Atlético de Madrid) no cuenta con competencia interna. Igualmente, este medio advierte que Julián Álvarez no es la única opción que barajan los catalanes para sumar a su delantera. Otra variante es la del joven brasileño Vitor Roque (Athletico Paranaense), quien fue uno de los goleadores del último Sudamericano Sub-20 con 6 conquistas.

La Araña, que recaló en Inglaterra tras abonar más de 21 millones de euros brutos a River Plate, acumula 29 partidos desde su llegada al Manchester City, en los que aportó 9 goles y brindó dos asistencias.

