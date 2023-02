La misteriosa carta que recibió la esposa de Dani Alves: “No sé quién eres, pero gracias infinitas”

Dani Alves, Joana Sanz y la inesperada carta que la modelo recibió de un admirador

La modelo Joana Sanz vive días difíciles: hace menos de un mes perdió a su mamá y su esposo, el futbolista Dani Alves, fue encarcelado tras ser denunciado por abuso sexual. En su cuenta de Instagram, incluso, expuso sus sentimientos. “Necesito tanto de tu abrazo, de verte reír o bailar… necesito tu alegría. Me dijiste que no llore y te prometo que pongo todo de mi parte para no hacerlo. Tengo mis días más animados, pero ese frío interno siempre me acompaña… Y, a veces, me rompe en mil pedazos. Me siento sola, ¿sabes?”, escribió, dirigiendo sus palabras a su progenitora.

La esposa de Dani Alves reapareció en redes sociales: los mensajes que envió en un video en el que se mostró bailando La modelo Joana Sanz había visitado el domingo en prisión al futbolista, acusado de abuso sexual a una joven de 23 años VER NOTA

Es que Sanz, de 29 años, está atravesando el luto sin el respaldo de su pareja, a la que ha desaparecido de sus redes sociales tras la acusación de haber abusado de una mujer en el baño de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre. Si bien lo ha visitado en la cárcel Brians 2 de Barcelona y ha declarado “no lo voy a dejar solo en el peor momento de su vida”, la ruptura parece un hecho una vez que el proceso judicial avance. Por lo pronto, la defensa del brasileño solicitó pagar una fianza y cumplir una serie de requisitos para que reciba la libertad condicional, algo a lo que la querella se opone.

La prensa española habla de un “pacto secreto” entre Sanz y Alves, al menos hasta que exista una definición en su caso. La mujer se mantendría cerca de su pareja, para no soltarle la mano, pero a la vez distante. Vale destacar que el ex Pumas de México alega que la relación sexual con la joven de 23 años que lo acusa fue “consensuada”. Joana había intentado en los últimos días despegarse del drama personal que padece. Tras un viaje relámpago con una amiga a París, había reaparecido en las redes con un video en el que se mostró bailando. “Vamos pa’ arriba”, escribió con un emoji de un cohete levantando vuelo.

El “pacto secreto” de Dani Alves con su esposa Joana Sanz hasta que finalice el juicio por agresión sexual La prensa española apunta que el futbolista brasileño tiene un arreglo con la modelo que se extenderá hasta que se dicte una sentencia en su caso VER NOTA

Mientras tanto, la modelo recibió una misteriosa carta manuscrita en su domicilio. Y decidió compartirla en sus redes sociales. El remitente, un admirador de nombre Alberto Sanz, que no tiene relación familiar con la destinataria de la misiva. Su contenido tocó el corazón de Joana, al punto que lo agradeció enfáticamente a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“No sé quién eres, pero gracias infinitas por tus palabras. Ojalá las personas nos escribiéramos más a menudo cartas. Hemos perdido esta costumbre tan bonita con la tecnología. Gracias de nuevo por tanto apoyo”, le respondió.

El posteo en Instagram de la modelo, con la misiva

LA CARTA COMPLETA QUE EL ADMIRADOR DE ENVIÓ A JOANA SANZ

Las cuatro pruebas de ADN que incriminan a Dani Alves en la investigación por una agresión sexual Los exámenes médicos arrojaron otros resultados que complicaron la situación procesal del jugador, quien permanece detenido desde el 20 de enero VER NOTA

“Te escribo para darte mi apoyo y mis oraciones. Me gusta rezar y rezo mucho por ti y por tu mamá. Yo también perdí hace poco a mi papá por un tumor. Me encantó verte bailar con tu madre y alegrarla el poco rato que le quedaba. He sufrido mucho por lo que te ha pasado privadamente y no entiendo por qué. Quizá porque me llamo igual o porque he vivido circunstancias parecidas. Quería decirte que no estás sola. Tu madre te acompaña y su espíritu te guía, y todos tus ángeles. No debes sentirte sola porque no lo estás. La vida es maravillosa y la tuya acaba de empezar. Estoy seguro de que superarás la dificultad que Dios te ha presentado y te veo feliz y resplandesciente. Un abrazo. Alberto Sanz”.

Seguir leyendo: