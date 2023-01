Christophe Galtier habló sobre el reencuentro de Messi, Neymar y Mbappé en el PSG y reveló qué les pide tácticamente

Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé se han reencontrado en el PSG tras el Mundial (REUTERS/Stephane Mahe)

Después de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022, los clubes de Europa vuelven a recuperar poco a poco a sus figuras y en el Paris Saint Germain encaran el duelo de la Fecha 19 de la Ligue 1 ante Rennes con todas sus estrellas disponibles: el entrenador Christophe Galtier celebró el reencuentro de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, que volverían a ser titulares.

El enorme gesto del entrenador del PSG a Messi luego de que el club no le hiciera un homenaje por el título en el Mundial Christophe Galtier destacó el partido del delantero argentino en su vuelta a la titularidad en la victoria por 2-0 en el Parque de los Príncipes VER NOTA

Al ser consultado sobre la importancia de tener a Messi, Neymar y Mbappé otra vez a sus órdenes, sobre todo a un mes del duelo contra el Bayern Múnich por los octavos de final de la UEFA Champions League, Galtier dijo que espera que recuperen la conexión que tenían antes de que se fueran con sus selecciones a la Copa del Mundo.

“Sí, es importante. El reencuentro fue muy bueno. Nuestra fuerza ha estado dispersa durante casi dos meses. Hoy en día, estamos empezando a encontrar sesiones colectivas, no con la totalidad, pero durante las sesiones intentamos que los jugadores encuentren conexión”, explicó el DT del club parisino.

“Sólo lo puede hacer él”: el golazo “sin tocar la pelota” de Messi en la práctica del PSG que explica el misterioso posteo gemelo con Neymar La Pulga fue protagonista de una acción que causó furor en las redes sociales VER NOTA

”Cada uno se fue con su selección, nuestros automatismos se han dejado de lado, depende de nosotros que puedan encontrar el placer de jugar juntos, reconectar, y tener mucho más vínculo que en los primeros partidos post-Mundial”, profundizó en su encuentro con los medios de comunicación.

Christophe Galtier se mostró contento por volver a contar con Messi, Neymar y Mbappé juntos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Por otra parte, Christophe Galtier también dio algunos detalles sobre los que le pide tácticamente a su tridente estelar: “Desde el momento en que quiero que tengan mucha libertad, pido a nuestros mediocampistas que les den apoyo a nuestros atacantes. A nivel táctico obviamente está la búsqueda de frustrar las salidas del rival pero a nivel ofensivo me aseguro de que Kylian, Ney y Leo (Messi) puedan evolucionar en su mejor zona, y que estén en los mejores términos. Después de todo, son sus cualidades las que marcan la diferencia. Lo más importante es liberarlos para que sean los más productivos.”

PSG estrenó un innovador método para vender las camisetas que usan los jugadores en los partidos y Lionel Messi ya fijó un récord Desde el encuentro ante Auxerre, el conjunto parisino comenzó a subastar las camisetas utilizadas por sus principales figuras VER NOTA

En el caso particular de Kylian Mbappé, estará de regreso tras una semana de vacaciones después de lo que fue su participación con la selección de Francia en el Mundial. En ese sentido, Galtier comentó que está listo para jugar: “Se ha recuperado bien y está listo, al igual que Achraf Hakimi. No me parece que esté marcado por la decepción de no haber ganado el Mundial. Entrena como un gran profesional.”

Seguir leyendo: