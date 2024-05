Las fotos de las vacaciones del Kun Agüero y Sofía Calzetti en un lujoso palacio en la Costa Azul francesa

El ex futbolista pasó unos días a puro relax junto a su pareja, Sofía Calzetti, que espera a su primer hijo con el Kun

Sergio Agüero y Sofía Calzetti esperan el nacimiento de Olivia, su primera hija en común, y aprovecharon para descansar en un lujoso hotel de la Costa Azul de Francia, donde disfrutaron de unas vacaciones románticas, y compartieron algunas imágenes en sus redes sociales.

El ex futbolista de la selección argentina, Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona publicó un video de ocho segundos en el que se aprecia una vista del Hotel Du Cap-Eden-Roc, ubicado en la localidad de Antibes, en la zona costera de Francia, más precisamente en el departamento de Alpes Marítimos, al sur del territorio galo.

El exclusivo lugar de descanso, donde el Kun Agüero y Sofía Calzetti gozaron de un entorno privilegiado, rodeados de lujos, árboles, rocas y mar, es una enorme residencia inaugurada en 1870. “Nuestro entorno paradisíaco sobre las rocas ha cautivado a todos desde el primer momento. Cuando el fundador de Le Figaro, Auguste De Villemessant, vio por primera vez ‘Le Cap’, imaginó Villa Soleil, un lugar de inspiración para escritores”, describe la web oficial del hotel.

Las imágenes que subió la pareja en sus respectivas cuentas de Instagram, dan cuenta de los lujos del palacio, que cuenta con canchas de tenis, tablas para realizar deportes náuticos, embarcaciones, gimnasio, salas de spa y una piscina con mirador hacia el mar, entre otras comodidades. También cuenta con restaurantes de primer nivel y 14 tipos de habitaciones con diferentes opciones.

El pasado 25 de marzo, en una nota con LAM, Agüero y Calzetti dieron detalles de cómo venía marchando el embarazo. “No lo dijimos antes por los tres meses prudenciales, pero estamos muy contentos”, contó la empresaria al ciclo de Ángel de Brito. Hace unas ocho semanas, la pareja había confirmado la dulce espera mediante un posteo en redes sociales con la imagen de la ecografía: “¡Emoción inmensa! Te estamos esperando hijita”, escribió Sofía.

El Kun y la modelo también contaron qué nombre eligieron y que el deseo de todos en su entorno era rotundo. “Todo el mundo quería nena”, aseguraron. “Olivia es el nombre, pero puede que cambie. Yo creo que va a ser ese, aunque estoy indecisa. Faltan muchos meses por delante”, se sinceró Sofía. “El problema estaba en que si era varón no teníamos nombre. Benjamín nos ayudaba a buscar nombres y me decía ‘pa, no encuentro’. ‘Mejor que sea nena’”, confesó la ex estrella del fútbol sobre la ayuda que le dio su hijo.

La posibilidad de que se instalen en otro país pesó en la elección del nombre. “A mí me gustó y es un nombre internacional que en todos lados es el mismo. Nosotros todavía no sé si tenemos planes para irnos a vivir a Miami. Había otros nombres dando vueltas, pero eran muy de acá y pensamos que allá capaz no la pueden nombrar ni en la lista del colegio”, detalló Calzetti en la entrevista.

“La pancita se va asomando”, aseguró el ex futbolista, sonriente. “La semana que viene entro en los cuatro meses y supongo que la pancita de a poquito va a comenzar a salir”, confió ella, risueña.

LAS FOTOS DE LAS VACACIONES DEL KUN AGÜERO Y SOFÍA CALZETTI EN FRANCIA

El lujoso hotel de la Costa Azul francesa donde se hospedó el Kun Agüero (Instagram @soficalzetti)

