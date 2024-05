Jugador de Football Manager pasa de estar en su casa a ser parte de un equipo inglés y ganar un campeonato

Bromley llegó al fútbol profesional después de 132 años de historia y una de sus cartas fue un gamer de 23 años. (Bromley FC)

Imagina esta historia. Tienes 23 años y te gusta jugar Football Manager, tanto que entras en un concurso de Xbox y eso te lleva de un día a otro a ser parte del cuerpo técnico de un equipo de fútbol. En tu primer año todo es irreal. El club pasa de la quinta a la cuarta división, ganando un asenso esperado por muchos años. Esto es algo real y sucedió en Inglaterra.

El protagonista de esta historia es Nathan Owolabi, un joven que pasó de ser un jugador de Football Manager a convertirse en una pieza fundamental del cuerpo técnico de un equipo de fútbol real, siendo parte de un logro que el club estuvo esperando por 123 años.

El camino inimaginado de Nathan Owolabi

Todo comenzó con un concurso organizado por Football Manager y Xbox, que ofrecía a un afortunado fanático la oportunidad de unirse al Bromley Football Club como “Asistente de Desempeño Táctico”. Entre miles de aspirantes, Nathan Owolabi fue el ganador, destacando por sus conocimientos estratégicos y su pasión por el juego.

Football Manager es un videojuego que se enfoca en la gestión deportiva de un club de fútbol. (Football Manager)

El joven gamer de 23 años demostró que los videojuegos pueden ser una plataforma para desarrollar habilidades aplicables en la vida real. Desde su posición como apasionado de Football Manager, Nathan se integró al cuerpo técnico del Bromley F.C., un equipo inglés que se encontraba en la búsqueda de un impulso innovador para alcanzar sus metas.

Bajo la tutela del entrenador Andy Woodman, Nathan fue nombrado asistente de desempeño táctico, una posición que le permitió poner en práctica sus conocimientos adquiridos en el mundo virtual del fútbol. Su participación no solo fue bien recibida, sino que resultó crucial para el éxito del equipo en la segunda mitad de la temporada.

El Bromley F.C. logró mantenerse en la lucha y alcanzó un hito histórico al ascender de la National League (liga semiprofesional) a la EFL League Two, la cuarta división en Inglaterra y torneo de nivel profesional.

Esta hazaña marcó un momento trascendental en la historia del club, siendo la primera vez en 132 años que lograban tal hazaña. Por lo que Nathan Owolabi se convirtió así en una figura emblemática de esta gesta, demostrando que nada es más real que entender el valor de los videojuegos.

Andy Woodman, el entrenador del Bromley F.C., elogió el papel de Nathan en la victoria histórica del equipo. En sus propias palabras, Nathan aportó sus conocimientos estratégicos y también su pasión y compromiso con el equipo. Su ascenso de los videojuegos al campo de fútbol fue un testimonio del poder de la innovación y la determinación en el deporte moderno.

Will Still, otro ejemplo del poder de Football Manager

Will Still tiene 30 años y aunque no cuenta con licencia de técnico, alcanzó una marca de 19 partidos sin perder con el Stade de Reims, sacando al equipo de zona de descenso en Francia y llevando al mundo su historia, que nació en parte por su amor a los videojuegos. Su historia en el club terminó en los últimos días, pero gracias a sus conocimientos en Football Manager alcanzó su sueño y estuvo al frente de un equipo profesional.

“Football Manager me dio el impulso para querer formar un equipo. Quería poder hablar con los jugadores. Quería tener esa relación. Quiero decir, estaba bien en el fútbol, pero FM me permitió tener una idea de cómo era realmente administrar un equipo”, comentó el entrenador a SportBible.

Will Still salió del Reims, pero su historia estuvo marcada por el amor a los videojuegos. (REUTERS)

Su niñez la disfrutó junto a su hermano con este juego de simulación de fútbol, muy diferente a FIFA o a Pro Evolution Soccer, porque aquí no se juegan partidos como tal, sino que se desempeña el rol de entrenador o gerente de un equipo con el poder de tomar decisiones en la contratación de jugadores, las finanzas del club, solucionar problemas con los otros directivos y futbolistas.

Como Still aún no tenía licencia de entrenador, Stade de Reims debía pagar una multa de 25.000 euros por cada partido que dirigía, pero dado su buen rendimiento, el club prefirió hacerlo si con eso lograban quedarse en primera división o buscar mejores objetivos.