Nicolás de la Cruz rompió el silencio: los rumores de venta y el mensaje que le envió a Luis Suárez para que se sume a River Plate

Nicolás de la Cruz rompió el silencio y se refirió por primera vez a los rumores de una inminente venta. El mediocampista uruguayo, que aún no renovó su vínculo con River Plate que se vencerá a fin de este año, llevó tranquilidad a los simpatizantes millonarios al afirmar que no planea irse libre, aunque adelantó que escuchará ofertas y decidirá lo mejor para su futuro.

El futbolista de 25 años también elogió de gran manera al entrenador Marcelo Gallardo y se refirió a lo que podría ser una bomba en el mercado argentino: la llegada de Luis Suárez. Nico reveló que le envió un mensaje a su compatriota, quien no continuará en el Atlético de Madrid y escucha ofertas.

“Ansiedad por irme no tengo, se verá cuando se abra el mercado de pases. Sinceramente no tengo en la cabeza irme libre”, expresó Nicolás de la Cruz, luego de que se encendieran todas las alarmas en River Plate tras los dichos del presidente de Liverpool de Uruguay (“se irá a Europa en este mercado”), que posee el 70 por ciento de su ficha.

“No me vuelvo loco, uno prioriza llegar bien al Mundial. Y si me toca salir, intentaré hacerlo de la mejor manera pensando en la Copa del Mundo”, continuó De la Cruz en diálogo con Último al arco por Sport 890 de Uruguay. El Fenerbahce de Turquía y la Real Sociedad de España son los dos interesados.

“No sé nada concreto. Hay charlas avanzadas para renovar. Soy muy agradecido a River y Liverpool, es algo que hablé con mi agente y estamos en la misma postura, en la misma línea”, expresó Nico, quien luego de disputar dos amistosos con Uruguay se sumará este domingo a los trabajos en River Plate.

Y justamente sobre su regreso, De la Cruz adelantó que tendrá una charla con Marcelo Gallardo, a quien elogió: “Me brindó herramientas cuando estaba negado y me dio muchos puntos de vista en lo futbolístico y en lo personal. Son muy agradecido a Marcelo. No hablé con él, pero llegado el momento lo escucharé porque confía en mí y lo quiero mucho”.

Antes de despedirse, el mediocampista de 25 años fue consultado sobre el intento de River Plate por contratar a Luis Suárez. “Le escribí (por Suárez), pero no me respondió lo que yo quería que me responda. Quedó ahí, en stand by... No sé qué va a pasar. Si Enzo (Francescoli, el manager) lo llamó me parece perfecto, es un jugador libre y cualquier equipo lo quisiera tener”.

