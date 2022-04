Omar Labruna reveló un tenso cruce entre Ramón Díaz y José María Aguilar cuando era presidente de River Plate: “No nos rompas más las pelotas”

Ramón Díaz y Omar Labruna, cuando dirigieron a River Plate

El debate futbolero de este jueves fue la continuidad de Sebastián Battaglia en Boca Juniors. El empate como local ante Godoy Cruz, por una nueva fecha de la Copa de la Liga, y los cinco encuentros sin triunfos en la Bombonera (cuatro empates y una derrota), dejaron al entrenador xeneize en la cuerda floja.

Asimismo, se llevó a cabo una reunión del técnico con los jugadores y también con el Consejo de Fútbol de Boca Juniors. Incluso, Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, charló con el plantel y todos acordaron salir de esta crisis futbolística “juntos”.

En ese sentido, en el progama Presión Alta, por TYC Sports, se debatió acerca de la postura que tomaría cada uno de los panelistas si estuvieran en la piel de Sebastián Battaglia. Fue en ese entonces cuando Omar Labruna reveló un fuerte cruce de Ramón Díaz, con quien compartía el cuerpo técnico en River Plate, con el entonces presidente José María Aguilar.

Juntos integraban el cuerpo técnico de River Plate en 2002. Los detalles del fuerte careo con el entonces president

“Quiero saber, Omar Labruna, vos sos Battaglia, ¿Qué haces?”, fue la consulta del conductor del programa Ariel Rodríguez. “Nada, espero”, respondió. Y de inmediato lanzó la bomba: “A nosotros nos hicieron lo mismo, con Ramón en River, pero nosotros lo agarramos al presidente y le dijimos las cosas en la cara”.

Omar Labruna integró el cuerpo técnico del Pelado y frente a los rumores de un posible despido, como ocurre en estos momentos con Battaglia en Boca Juniors, decidieron encararlo al por entonces presidente millonario.

“Le dijimos que sabíamos que se reunió con Pellegrini en un restorán en Martínez. Le dijimos ‘no nos hinches más las pelotas, porque vamos a ganar el campeonato. Vamos a ir a la Bombonera, vamos a ganar’. Fue el partido famoso con Rojas. Ganamos, salimos campeones y nos fuimos al día siguiente”, detalló el hijo del histórico Ángel Labruna.

José María Aguilar, ex presidente de River Palte

Y agregó: “’Queremos trabajar en paz y que no nos rompas más las pelotas, después vos sos el presidente y trae a quien quieras’. Así le dijimos en la cara a José María Aguilar. Hay que tener huevos, no digo que Battaglia no los tenga. Esto fue en 2002″.

Aunque Ramón Díaz y Labruna tenían un nombre de peso, el propio Omar reconoció que es muy complicado dirigir a equipos poderosos como River y Boca. “Ya no nos querían porque no servíamos para un montón de cosas. Nos querían meter jugadores… Hay que estar en los equipos grandes. Entonces, nosotros poníamos la distancia”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: