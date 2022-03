El fuerte relato de Domingo Blanco para explicar los motivos de su polémico festejo frente a los hinchas de Independiente

Los goles del partido entre Independiente y Central Norte por la Copa Argentina

Domingo Blanco quedó en el centro de la polémica por pedirle silencio a los hinchas de Independiente tras anotar el empate 1-1 en los 90 minutos ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina. Luego del encuentro, que terminó con triunfo en los penales para el equipo de Avellaneda, el mediocampista, con un fuerte relato, explicó que hizo ese gesto para los que lo amenazaron y no para los hinchas del Rojo presentes en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

“El gesto fue para los que me amenazaron con pegarme un tiro. No para el hincha, que si lo tomó a mal, le pido disculpas y le digo que me equivoqué”, sostuvo el volante, una vez finalizado el cotejo y consumada la clasificación a 16vos. de final del Rojo, a través de la vía de los penales.

Cuando el primer tiempo en el Kempes languidecía, el apuntado Blanco tomó la pelota en el borde del área y despachó un remate cruzado que se coló junto a un palo y se tradujo en el 1-1 provisorio ante el equipo salteño. Acto seguido, el mediocampista se puso el dedo índice en la boca y pareció dedicarle el gesto de solicitar silencio al hincha del Rojo que acompañó al partido.

El polémico festejo de Domingo Blanco en el empate de Independiente ante Central Norte de Salta (Télam)

“Quiero decir que no fue para el hincha. Fue (el gesto) para los que me amenazaron, me mandaron mensajes amenazantes por el tema de la renovación de mi contrato”, continuó el jugador. Blanco, quien todavía no renovó su vínculo (vencerá en junio venidero), tuvo un complicado arranque de temporada en este 2022, con una lesión meniscal en la rodilla derecha, que le impidió ser parte del equipo durante casi 45 días.

“La pasé muy mal. Me tuvieron que medicar con pastillas muy fuertes por esta situación de las amenazas. El hincha común, tal vez, no lo sabe, pero nunca estuvo en mi ánimo faltarle el respeto”, aclaró Domingo Blanco. “Entiendo que mucha gente pretende que me quede, pero de ahí a amenazarme con golpearme si no firmo la renovación es muy feo”, indicó.

Sobre su situación contractual, Blanco contó: “Estoy desde hace siete años y siempre quise quedarme acá. Si renuevo o no todavía no lo sé. Espero que pueda concretarse una reunión con mi representante durante esta semana”.

(Fotobaires)

Por su parte, Eduaro Domínguez también habló del malestar de los simpatizantes de Independiente. “Necesitamos tiempo, pero entiendo el enojo de la gente”, reconoció el entrenador de Independiente. ”La valentía de los jugadores nos llevará a saber lo que queremos, ser protagonistas de diferentes formas”, expresó el ex técnico de Colón de Santa Fe que tomó la conducción del Rojo a principios de temporada, en reemplazo de Julio Falcioni.

El entrenador, de 43 años, dijo “entender a la gente y entender la situación de todos. Armar un buen equipo dependerá de nosotros”. Según Domínguez, el equipo levantará su nivel “cuando algunas individualidades recuperen y levanten” y aclaró que están “a la mitad de camino”. Independiente, tras perder el clásico con Racing durante la semana pasada (1-2), cayó al décimo lugar en la zona B de la Copa de la Liga Profesional, con apenas 7 unidades en igual cantidad de partidos.

”Ahora se nos viene una linda seguidilla de partidos”, consideró Domínguez en relación no sólo al partido con Barracas Central por la octava fecha de la Copa de la Liga sino también al estreno por Copa Sudamericana, previsto para el martes 5 de abril ante Ceará de Brasil, en condición de visitante, por la zona G de la competencia continental. ”Debemos identificarnos con el compromiso que debemos asumir como equipo”, concluyó el DT

