Riquelme explicó que mira los partidos de Boca sin volumen y con cumbia de fondo: “Elijo quién juega mal, no me lo dice el de la TV”

El vicepresidente de Boca develó que pone cumbia durante los partidos

Boca Juniors disfrutó de una valiosa victoria en el Superclásico ante River Plate. Tras cinco años, volvió a ganar en el Monumental de la mano de una actuación sobresaliente de su arquero, Agustín Rossi, y de una jugada de Sebastián Villa, que aprovechó un descuido de Leandro González Pirez, y resolvió de gran forma ante la salida de Franco Armani. Una vez que la visita consiguió la ventaja, se mostró aplomado y tuvo chances de ampliar el marcador, pero tuvo al hombre debajo de los tres palos como su máxima figura.

Después del triunfo, el que apareció en escena fue Juan Román Riquelme. El máximo ídolo en la historia del club habló de por qué Boca usó la camiseta amarilla y otros temas, pero también aprovechó para expresar la particular manera que tiene de ver los partidos en su casa cuando el equipo que dirige Sebastián Battaglia no juega en la Bombonera.

“Yo miro los partidos de Boca con el volumen bajo y escucho música, así que elijo quién juega mal yo y quién es el mejor yo. No necesito que me lo diga el de la tele. Eso es lo que yo hago y me acostumbré”, confesó el vicepresidente del Xeneize en diálogo con TyC Sports ya entrada la madrugada.

Acto seguido, cuando le consultaron si tenía algún tipo de música o banda que elige para escuchar mientras disfruta del encuentro, JR lo aclaró sin problemas. “Yo escucho cumbia, siempre. En Don Torcuato se escucha cumbia. Me gustan Los Ángeles Azules, Leo Mattioli, de todo un poco…”, agregó.

El vicepresidente de Boca valoró su vínculo con su ex compañero

Además de referirse a cómo ve los encuentros de su equipo, Riquelme aprovechó la nota para hablarle a uno de sus laderos más fieles en su primera etapa como jugador xeneize. Justamente, alguien con quien, según los rumores que circularon en el mundo Boca, se había peleado tras su negativa a sumarse al Consejo de Fútbol con otros históricos que vistieron la camiseta azul y oro.

“No soy mucho de hablar de mi vida personal, pero si tengo la suerte de estar ahora en el club es por culpa de todos los compañeros que tuve en Boca. Disfrutamos mucho y pasamos momentos increíbles. Traverso fue mi compañero de habitación durante muchos años y sabe que lo quiero mucho”, explicó el hoy dirigente desde el predio de Ezeiza mientras el ex defensor y volante miraba atento desde los estudios del canal de TV.

¿Qué respondió Traverso? “Quiero aclararle a la gente que no estamos peleados, siempre hay un salame que dice esas cosas”.

Luego, Juan Román continuó ahondando en su relación con alguien que fue importante en la primera etapa de Carlos Bianchi como entrenador. “Sabe que cuenta conmigo siempre y que este es su club, él tiene las puertas abiertas siempre. Para que yo esté sentado acá hoy, es porque él me ayudó mucho”, agregó.

Por último, Riquelme hizo referencia al nuevo rol de analista de su ex compañero y le dejó en claro a Traverso el cariño que le tiene. “A veces, Cristian se enoja porque nuestro equipo no juega bien, es parte de su trabajo también y hay que entenderlo. Le duele cuando Boca pierde y sé que está contento cuando ganamos. Vos sabés gordo que te quiero mucho”.

Más allá de estos temas, el histórico número 10 también se tomó el tiempo para hacer un balance de lo que dejó el clásico en Núñez y su mirada sobre el triunfo xeneize.

“Estamos contentos. Los clásicos son complicados y se tienen que ganar. El hincha está muy feliz y eso es gracias a los jugadores, el cuerpo técnico. Estamos muy agradecidos. Siempre pienso que hay que jugar bien, pero también tuve la suerte de ser futbolista y defender estos colores y sabíamos que cuando nos tocaba ir a la cancha de nuestro rival, nuestro arquero alguna iba a tener que tapar. Oscar (Córdoba) lo hacía siempre muy bien. El que juega de local siempre va a tener situaciones de gol, ayer escuché que dijeron que tuvimos suerte, que ligamos un poco, pero los clásicos son así y en nuestra casa jugamos tres clásicos desde que volvimos al club y tendríamos que haber ganado 2 o 3 a 0 y nunca pudimos meter el segundo gol. En esos clásicos ellos ligaron mucho y ayer nos tocó a nosotros”, dijo Román.

Y para finalizar, llenó de elogios a Rossi, la figura. “Agustín viene atajando muy bien hace mucho tiempo, no ayer. Es muy lindo verlo así, está disfrutando mucho y confiamos en él. Tiene muchos años por delante y ojalá lo podamos disfrutar mucho”.

