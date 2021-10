Mientras sigue su curso la causa por violencia de género, Sebastián Villa presentó a su nueva novia

Sebastián Villa junto a la modelo colombiana Natalia Peláez Ospina

Sebastián Villa, que tendrá que presentarse a juicio tras la ratificación de la elevación de su causa por golpear y amenazar a su ex pareja (así lo confirmó la Cámara Penal de Lomas de Zamora a fines de junio), presentó a su nueva novia en las redes sociales. Se trata de la modelo colombiana y “negociadora internacional” Natalia Peláez Ospina, quien posó junto al futbolista de Boca Juniors en su casa del barrio porteño de Palermo.

“Donde te inspiren a mejorar y crecer, ahí es. Mi amor bonito bello en la casa”, fue la respuesta del delantero de 25 años a la historia que compartíó ella con el mensaje “momentos a tu lado” y la imagen de un corazón. La relación de los oriundos de Antioquia se habría intensificado en el último tiempo y comenzó a tomar lazos de formalidad.

Cabe recordar que hace algunas semanas el jugador se fue intempestivamente a Colombia para acompañar a su madre en una operación de corazón a la que fue sometida. Ese viaje se estiró más de la cuenta, por lo que en su regreso a Buenos Aires la directiva del club xeneize decidió apartarlo del plantel, suspenderle el sueldo por 15 días y, hasta ahora, tenerlo marginado de la competencia oficial.

Respecto a la causa abierta a Villa por violencia de género contra Daniela Cortés, fue elevada a juicio oral por el juez de Lomas de Zamora Javier Mafucci y luego confirmada por la Sala III de la Cámara Penal de Lomas de Zamora. El delantero colombiano está acusado de haber golpeado y agredido verbalmente a su ex novia cuando ambos vivían en un country de la zona de Canning.

A pesar de haber acordado extrajudicialmente en la parte civil, la investigación penal no se detuvo y el futbolista será juzgado en un debate oral según lo dispuesto. La acusación es por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real con amenazas coactivas. De ser ceclarado culpable, se estima una pena posible de 5 a 10 años de cárcel.

“En la instrucción quedaron probadas las agresiones que sufrió la víctima tanto física como verbalmente. En el proceso de investigación se recolectaron distintos tipos de pruebas que incluyeron registros fílmicos pero sobre todo pericias y testimonios de allegados a la pareja”, explicó una fuente de la investigación.

Si bien el pedido de elevación a juicio había sido solicitado por la fiscal de la UFI 2 Verónica Pérez hace varios meses, los abogados de Villa presentaron distintos planteos y nulidades que hicieron extender los plazos. El miércoles 19 de mayo pasado se extinguió el último recurso de los letrados del futbolista cuando el juez Maffucci decidió que se archive una contradenuncia que el futbolista había realizado contra Cortés. Se espera la confirmación del tribunal oral, que será sorteado para llevar adelante el debate y las fechas correspondientes (sería de aquí a fin de año).

En cuanto a su situación deportiva, su representante rompió el silencio hace algunos días y precisó: “Él jugó todos los partidos, nunca faltó, no tuvo ningún problema. Debe ser de los cinco jugadores que más compitió en una cancha desde que llegó. No es que no quiera jugar más en Boca. El chico quiere crecer, mejorar. La situación del país sabemos cuál es, no es fácil para un extranjero que vino a ganar un dinero y hoy es otro”.

A pesar de que comenzó a realizar trabajos en las sesiones de entrenamiento que se llevan a cabo en el predio que Boca posee en Ezeiza, Infobae pudo averiguar que todavía no será tenido en cuenta por Sebastián Battaglia.

