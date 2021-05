Caruso reveló cuál sería su estrategia si dirigiera a un River sin arquero por la crisis del COVID-19: qué equipo pararía por la Copa Libertadores

Ricardo Caruso Lombardi analizó el contexto con el que River afrontará su encuentro por la Copa Libertadores, en medio de un gran brote ed coronavirus (Facundo Pechervsky)

No hay vuelta atrás. Luego del comunicado de Conmebol con el que le informó a River que se aferrará al reglamento y no le permitirá sustituir a dos arqueros en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo sabe que cuenta con diez futbolistas aptos para jugar ante Independiente Santa Fe, este miércoles desde las 21 en el estadio Monumental por la quinta fecha del Grupo D. A ellos se le podrían sumar Enzo Pérez y Javier Pinola, quienes tienen problemas físicos pero pidieron estar presentes en un encuentro inédito. Porque River saltará al campo de juego con un futbolista menos que el rival, sin arquero y con un banco de suplentes vacío, a raíz del brote de coronavirus que golpeó muy fuerte al plantel con, al menos, 22 casos confirmados de COVID-19.

En este contexto, Ricardo Caruso Lombardi dialogó con Fabián Doman en Radio La Red y contó cuál sería la estrategia que él emplearía si le tocara diagramar este particular encuentro. El Tano no solo se metió en la piel de Marcelo Gallardo, sino también en la del entrenador del rival, el colombiano Harold Rivera Roa. Además, recordó cuando le ocurrió una situación similar en una final del ascenso y lo complicado que es para un jugador de campo pararse debajo de los tres palos. También le dio un consejo al Muñeco sobre dónde ubicar a Jonatan Maidana, uno de los baluartes en la defensa de River.

“Hay que ver a quién decide poner en el arco y si tiene condiciones porque vos cuando haces un picado en los entrenamientos muchos te piden ir. Como me pasó con Bernardello (Newell’s) que es petiso (1,74 m.) pero atajaba bárbaro. Casco (1,7 m.) debe ser de esos. Jugar con 10 y sin cambios no es fácil. No tener cambios es también un problema. Tenés que armar un partido a tu ritmo, no te tenés que apurar”, analizó Caruso Lombardi, quien contó qué haría si fuera el DT rival de River en este contexto: “Sabiendo que no hay arquero, como pasó con Tevez el otro día. De las 4 ó 5 que tuvo siempre intentó patear. Buscaba el hueco para patearle (al debutante Alan Díaz). Yo creo que Independiente Santa Fe va a hacer lo mismo”.

Maidana, Lecanda, Casco y Carrascal, los cuatro futbolistas que podrían actuar como arqueros frente a Independiente Santa Fe

Y recordó una situación similar que le ocurrió en el ascenso. “Cuando yo estaba en Almagro jugamos contra Central Córdoba una final y le echan al arquero y el 6 se fue al arco. En la primera pelota que tuvimos pateamos al arco y la pelota le pasó por abajo de la panza y ganamos 2-1. Uno no está preparado para eso. Sabés que no es arquero y sin querer vas a buscar patear al arco. El técnico seguramente le va a hablar sobre eso y encima con un hombre menos”.

A la hora de cómo lo plantearía estrateticamente, Caruso agregó: “Podés plantear un 4-3-2 o un 4-4-1. No sé cómo lo hará el Muñeco. Depende de cómo los pueda manejar a los chicos. Seguramente jugará Casco (en el arco). Si viene un córner pongo a Fontana libre y a Maidana delante de él, para que vaya solamente a la pelota”. El Tano remarcó la importancia de Jony en la defensa y en cómo él debería ayudar a Casco si finalmente va al arco.

E hizo hincapié en los tiros de esquina. “Si tenés un derecho que te patee el córner te lo cierra, entonces lo pongo de mitad de arco para adelante, cerca del palo a Maidana, para que arranque al primer palo. Ahora, si te patea un zurdo que es abierto, mayormente va al punto de penal, bueno lo hago tomar carrera y que Maidana vaya siempre libre a la pelota. El resto que marque hombre o haga sombra, tratarán de que no le ganen la posición. De todos los jugadores de River el que mejor va de arriba es Maidana y lo tengo que aprovechar casi como un líbero. Sería un arquero sin manos”.

“Si va al segundo palo, para el arquero es más fácil porque viene llovida, el tema es cuando viene fuerte la pelota abierta y ahí no va a tener ni idea de cómo salir el arquero. Pero hay que tratar de ayudarlo. El armado así, con un 4-4-1 va a ser lo mejor para mí. La defensa estará armadita (Maidana, Lecanda, Peña Biafore, Angileri), el medio con Paradela y Peña por adentro, Álvarez y Carrascal a los costados y Fontana de 9. Va a ser lo mejor. Y ojo, no matar a Fontana y mandarlo a correr a los centrales porque el otro día faltando quince minutos se murió (contra Boca). ¿Te imaginas con uno menos?”, finalizó.

